Помощь Украине упала до минимального уровня с 2022 года

Институт мировой экономики в Киле посмотрел на цифры по помощи Украине за 2025 год и увидел интересную картину: Европа попросту не может заменить поддержку от США для Украины.

Весной поставки были еще ощутимыми, а вот летом они резко просели, и к осени ситуация уже выглядела как устойчивый спад. В итоге союзники набрали лишь 32,5 млрд евро – заметно меньше среднего уровня прошлых лет.



Чтобы вернуть объемы на прежнюю планку, европейцам пришлось бы в последние месяцы года вложиться в помощь почти вдвое сильнее. И, как признают аналитики, надежды на такой рывок мало.

При нынешнем темпе поддержки Европа просто не закрывает дыру, образовавшуюся после ухода США с позиции главного донора украинского режима. Если тенденция не развернется, 2025 год станет самым скудным по помощи Украине за все почти четыре года конфликта.

Есть страны, которые стараются разогнать темпы поддержки – Германия, Франция, Великобритания заметно подняли объемы по сравнению с первыми годами войны. Но даже так по доле в ВВП они все равно уступают скандинавам: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции. Последние продолжают тянуть на себе самую тяжелую часть нагрузки.

На фоне общего снижения есть и особо отличившиеся. Италия урезала помощь еще на 15%, а Испания вовсе ничего нового в 2025 году не выделила.

Ситуацию усугубляют и споры внутри самого ЕС вокруг украденных у России денег. Механизм «репарационного кредита» за счет российских активов все еще не согласован, Венгрия блокирует любые решения, и в итоге для Украины на следующий год вырисовывается серьезный финансовый провал.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 15:50
    Ваще гейропейцы обнаглели , как теперь хохлоте то жыть...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Ирек
      Ваще гейропейцы обнаглели , как теперь хохлоте то жыть...

      Денег нет, но мы воруем.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:53
    ❝ Помощь Украине упала до минимального уровня ❞ —

    — «Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?» © ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 16:09
      Да там Миндич уже в норку натаскал , дело за малым -вовремя и красиво слинять.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:55
    Вот Урсула ( кличка "дырка от бублика") поэтому и мечется с глазами "военно - морского окуня"
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 16:07
    При нынешнем темпе поддержки Европа просто не закрывает дыру, образовавшуюся после ухода США с позиции главного донора украинского режима.

    Никуда они не уходили и не собираются даже... -
    В следующем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн, следует из законопроекта об оборонном бюджете (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2026 финансовый год (начался 1 октября), опубликованном на сайте конгресса. Предполагается, что такую же сумму на помощь Киеву Вашингтон направит и в 2027 году.

    Всего в документе более 3 тыс. страниц, выдержки из него публикуют Reuters, The New York Times и другие СМИ. На этой неделе проект начнет рассматривать палата представителей США.

    https://www.rbc.ru/politics/08/12/2025/69365d579a7947c72cdfb3e7
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 16:18
    Парадокс ... Помощь упала, все пропало , а по факту нашим парням двигаться вперёд так же трудно как и год и два назад . Кто то лжет значит
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:37
      Кто то лжет значит

      Ну зачем же Вы так ? Помощь есть но не в таких размерах чтобы можно воровать будучи не замеченным. А нашем парням от этого не легче как Вы правильно заметили.
  6. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 16:20
    С чего начиналось ,к тому и вернуться надо наверно?)))
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:35
    Взносы увеличили до 5%, что позволит построить новые заводы и увеличить выпуск военной техники