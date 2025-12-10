Помощь Украине упала до минимального уровня с 2022 года

Институт мировой экономики в Киле посмотрел на цифры по помощи Украине за 2025 год и увидел интересную картину: Европа попросту не может заменить поддержку от США для Украины.Весной поставки были еще ощутимыми, а вот летом они резко просели, и к осени ситуация уже выглядела как устойчивый спад. В итоге союзники набрали лишь 32,5 млрд евро – заметно меньше среднего уровня прошлых лет.Чтобы вернуть объемы на прежнюю планку, европейцам пришлось бы в последние месяцы года вложиться в помощь почти вдвое сильнее. И, как признают аналитики, надежды на такой рывок мало.При нынешнем темпе поддержки Европа просто не закрывает дыру, образовавшуюся после ухода США с позиции главного донора украинского режима. Если тенденция не развернется, 2025 год станет самым скудным по помощи Украине за все почти четыре года конфликта.Есть страны, которые стараются разогнать темпы поддержки – Германия, Франция, Великобритания заметно подняли объемы по сравнению с первыми годами войны. Но даже так по доле в ВВП они все равно уступают скандинавам: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции. Последние продолжают тянуть на себе самую тяжелую часть нагрузки.На фоне общего снижения есть и особо отличившиеся. Италия урезала помощь еще на 15%, а Испания вовсе ничего нового в 2025 году не выделила.Ситуацию усугубляют и споры внутри самого ЕС вокруг украденных у России денег. Механизм «репарационного кредита» за счет российских активов все еще не согласован, Венгрия блокирует любые решения, и в итоге для Украины на следующий год вырисовывается серьезный финансовый провал.

