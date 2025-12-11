

В прошлом Украина собиралась сдерживать российские войска при помощи импортных ПТРК. Фото Минобороны украины

Проблемы подсчёта

Российская статистика



Поражение украинского танка с выгоранием боекомплекта и, вероятно, гибелью всего экипажа. Фото Lost Armour

Иностранные оценки



Ставка на БПЛА не помогает изменить ситуацию на фронте. Фото Telegram / BMPD



Французская САУ CAESAR, переданная в качестве помощи и поражённая в зоне боевых действий. Фото Lost Armour

По объективным причинам

Российская армия успешно продолжает процесс принудительной демилитаризации Украины. Противник постоянно несёт большие потери в живой силе, вооружениях и технике. Также под удары попадают различные объекты военного и двойного назначения. Наиболее чувствительными являются потери среди живой силы. По разным подсчётам, ежемесячно украинские формирования лишаются десятков тысяч боевиков, что негативно влияет на их состояние и потенциал, а также приводит к росту напряжённости в обществе.Подсчёт и оценка потерь противника всегда сталкивается с несколькими объективными ограничениями. Так, не всегда есть возможность определить точное число вражеских боевиков, участвующих в бою. Также может быть неизвестным количество живой силы в поражённом наземном объекте или бронемашине.Тем не менее, современные средства разведки и объективного контроля позволяют делать максимально точные для таких условий подсчёты. Дальнейшая обработка данных даёт общие результаты с достаточным уровнем точности. Итоги таких подсчётов регулярно публикуются нашим министерством обороны. Аналогичную статистическую работу проводят некоторые группы волонтёров.Следует отметить, что оценки Минобороны России существенно отличаются от официальных заявлений Украины, и это неудивительно. Противник занижает собственные потери как в целях агитации и пропаганды, так и из-за весьма специфической системы учёта. Из-за различных ошибок и недочётов, как случайных, так и злонамеренных, собственная украинская статистика не может отражать реальное положение дел.Данные об украинских потерях регулярно публикуются иностранной прессой. Они представляют определённый интерес, но и им нельзя доверять в полной мере. Зачастую зарубежные СМИ полагаются на информацию от самой Украины. Соответственно, в основе их публикаций и подсчётов лежат неверные исходные данные, что приводит к ошибочным результатам.Минобороны России ежедневно публикует сводки с фронтов Спецоперации, в которые входят различные данные о демилитаризации Украины. Особое внимание в них уделяется количеству уничтоженных противников и их материальной части. Кроме того, руководство ведомства регулярно обобщает эту информацию и раскрывает сводные данные за те или иные периоды.Например, 29 августа 2025 г. актуальные на тот момент сведения раскрыл министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, с начала года противник потерял порядка 340 тыс. боевиков. Кроме того, было поражено ок. 65 тыс. единиц различного вооружения и техники.Вскоре, в начале сентября, данные о потерях противника огласил советник президента Антон Кобяков. На полях Восточного экономического форума он рассказал, что с начала Спецоперации потери противника достигли 1,8 млн человек. В среднем каждый день Украина теряет ок. 650 чел.Заявления министра обороны и советника президента прозвучали около трёх месяцев назад. Всё это время российская армия продолжала наступать и освобождать территории, а также наносить многочисленные удары по объектам противника. Соответствующим образом росли украинские потери.Эта тема вновь находила отражение в сводках Минобороны. Согласно им, только за ноябрь было уничтожено ок. 39,5 тыс. вражеских боевиков, причём это существенно меньше, чем в сентябре и октябре. В течение первой недели декабря общие потери увеличились ещё на 8,1 тысячи. Прошедшие понедельник и вторник добавили к этой статистике ещё ок. 2,5 тыс. боевиков.Таким образом, процесс демилитаризации путём уничтожения живой силы и матчасти успешно продолжается. Учитывая ранее опубликованные данные и актуальные объёмы потерь противника, можно сделать прогноз на ближайшее будущее. Есть все основания считать, что по итогам 2025 г. будет уничтожено не менее 500 тыс. боевиков. В свою очередь, общие потери Украины за время Спецоперации вплотную приблизятся к 2 миллионам.Украина пытается создавать иллюзию объективности и тоже публикует некие данные о своих потерях. Однако при внимательном рассмотрении быстро выясняется, что они не соответствуют реальному положению дел. По сути, это всего лишь пропаганда и попытка скрыть от собственного народа катастрофическую ситуацию на фронте.В начале февраля 2025 г. «президент Украины» В. Зеленский заявил, что безвозвратные потери за всё время едва превысили 45 тыс. чел. В то же время, ранения получили 390 тыс. боевиков. До того украинские официальные лица называли ещё меньшие числа, так же далёкие от действительности.Следует отметить, что отдельные украинские политики пытаются давать более правдоподобные оценки. Однако даже называемые сотни тысяч безвозвратных потерь не сходятся с российской статистикой. Всё это похоже на попытки улучшить рейтинги за счёт громкой и актуальной темы.В последние месяцы на Украине и за рубежом активно обсуждается тема самовольного оставления частей. Понимая свои перспективы на фронте, украинские боевики стараются покинуть свои подразделения и укрыться в стране или за её пределами. Нынешние украинские власти реагируют на это массовым открытием уголовных дел, однако такое следствие, по понятным причинам, не показывает особых результатов.В начале августа депутат Верховной рады Анна Скороход, ссылаясь на свои источники, раскрыла масштаб проблемы. По её словам, число дезертиров на тот момент приближалось к 400 тысячам. Если эти оценки соответствовали действительности, то к настоящему времени количество беглецов должно было дополнительно вырасти.Впрочем, буквально через пару недель появились более скромные оценки. В середине августа британское издание The Telegraph опубликовало другую информацию, полученную от источников на Украине. Утверждалось, что число дезертиров вдвое меньше, чем ранее указала депутат Рады — «всего» 200 тысяч.Оценки количества дезертиров могут отличаться из-за использования разных источников информации, по причине украинской специфики подсчёта и т.д. Кроме того, существует версия, согласно которой в категорию оставивших части записывают убитых — для маскировки потерь и для отказа в выплате компенсаций.Таким образом, сам факт больших потерь украинских формирований в целом не вызывает сомнений. Под вопросом только точное количество убитых, раненых и пропавших без вести, а также дезертиров. Однако все оценки и версии сходятся в том, что Украина несёт большие потери разного рода, и её положение постоянно ухудшается.Предпосылки к формированию такой ситуации вполне понятны. В первую очередь, это материально-техническое превосходство российской армии, высокий уровень подготовки нашего личного состава, а также грамотное планирование операций и своевременное использование нарабатываемого опыта. Все эти факторы определяют общий ход Спецоперации и успехи демилитаризации Украины.В свою очередь, украинские формирования сталкиваются с недостатком матчасти, даже несмотря на всю помощь со стороны союзников. Также нарастают проблемы с комплектацией частей и подразделений. Большой проблемой является отсутствие грамотного руководства и специфические методы его работы.Практика показывает, что нынешнее украинское руководство и командование не заинтересовано в сбережении личного состава. У него есть свои цели, и в их список не входит благополучие украинского народа. Власти готовы продолжать противостояние и боевые действия, а также жертвовать собственным населением.В итоге продолжается «призыв» и буквальная ловля новобранцев на улице, и в минимальное время они оказываются на фронте. Там они попадают под удары российской армии и оказываются в списках раненых или убитых. При этом такие жертвы не помогают сдерживать наступление наших войск и только пополняют статистику.