Оценки и проблемы подсчёта потерь Украины

В прошлом Украина собиралась сдерживать российские войска при помощи импортных ПТРК. Фото Минобороны украины


Российская армия успешно продолжает процесс принудительной демилитаризации Украины. Противник постоянно несёт большие потери в живой силе, вооружениях и технике. Также под удары попадают различные объекты военного и двойного назначения. Наиболее чувствительными являются потери среди живой силы. По разным подсчётам, ежемесячно украинские формирования лишаются десятков тысяч боевиков, что негативно влияет на их состояние и потенциал, а также приводит к росту напряжённости в обществе.



Проблемы подсчёта


Подсчёт и оценка потерь противника всегда сталкивается с несколькими объективными ограничениями. Так, не всегда есть возможность определить точное число вражеских боевиков, участвующих в бою. Также может быть неизвестным количество живой силы в поражённом наземном объекте или бронемашине.

Тем не менее, современные средства разведки и объективного контроля позволяют делать максимально точные для таких условий подсчёты. Дальнейшая обработка данных даёт общие результаты с достаточным уровнем точности. Итоги таких подсчётов регулярно публикуются нашим министерством обороны. Аналогичную статистическую работу проводят некоторые группы волонтёров.

Следует отметить, что оценки Минобороны России существенно отличаются от официальных заявлений Украины, и это неудивительно. Противник занижает собственные потери как в целях агитации и пропаганды, так и из-за весьма специфической системы учёта. Из-за различных ошибок и недочётов, как случайных, так и злонамеренных, собственная украинская статистика не может отражать реальное положение дел.

Данные об украинских потерях регулярно публикуются иностранной прессой. Они представляют определённый интерес, но и им нельзя доверять в полной мере. Зачастую зарубежные СМИ полагаются на информацию от самой Украины. Соответственно, в основе их публикаций и подсчётов лежат неверные исходные данные, что приводит к ошибочным результатам.

Российская статистика


Минобороны России ежедневно публикует сводки с фронтов Спецоперации, в которые входят различные данные о демилитаризации Украины. Особое внимание в них уделяется количеству уничтоженных противников и их материальной части. Кроме того, руководство ведомства регулярно обобщает эту информацию и раскрывает сводные данные за те или иные периоды.


Поражение украинского танка с выгоранием боекомплекта и, вероятно, гибелью всего экипажа. Фото Lost Armour

Например, 29 августа 2025 г. актуальные на тот момент сведения раскрыл министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, с начала года противник потерял порядка 340 тыс. боевиков. Кроме того, было поражено ок. 65 тыс. единиц различного вооружения и техники.

Вскоре, в начале сентября, данные о потерях противника огласил советник президента Антон Кобяков. На полях Восточного экономического форума он рассказал, что с начала Спецоперации потери противника достигли 1,8 млн человек. В среднем каждый день Украина теряет ок. 650 чел.

Заявления министра обороны и советника президента прозвучали около трёх месяцев назад. Всё это время российская армия продолжала наступать и освобождать территории, а также наносить многочисленные удары по объектам противника. Соответствующим образом росли украинские потери.

Эта тема вновь находила отражение в сводках Минобороны. Согласно им, только за ноябрь было уничтожено ок. 39,5 тыс. вражеских боевиков, причём это существенно меньше, чем в сентябре и октябре. В течение первой недели декабря общие потери увеличились ещё на 8,1 тысячи. Прошедшие понедельник и вторник добавили к этой статистике ещё ок. 2,5 тыс. боевиков.

Таким образом, процесс демилитаризации путём уничтожения живой силы и матчасти успешно продолжается. Учитывая ранее опубликованные данные и актуальные объёмы потерь противника, можно сделать прогноз на ближайшее будущее. Есть все основания считать, что по итогам 2025 г. будет уничтожено не менее 500 тыс. боевиков. В свою очередь, общие потери Украины за время Спецоперации вплотную приблизятся к 2 миллионам.

Иностранные оценки


Украина пытается создавать иллюзию объективности и тоже публикует некие данные о своих потерях. Однако при внимательном рассмотрении быстро выясняется, что они не соответствуют реальному положению дел. По сути, это всего лишь пропаганда и попытка скрыть от собственного народа катастрофическую ситуацию на фронте.


Ставка на БПЛА не помогает изменить ситуацию на фронте. Фото Telegram / BMPD

В начале февраля 2025 г. «президент Украины» В. Зеленский заявил, что безвозвратные потери за всё время едва превысили 45 тыс. чел. В то же время, ранения получили 390 тыс. боевиков. До того украинские официальные лица называли ещё меньшие числа, так же далёкие от действительности.

Следует отметить, что отдельные украинские политики пытаются давать более правдоподобные оценки. Однако даже называемые сотни тысяч безвозвратных потерь не сходятся с российской статистикой. Всё это похоже на попытки улучшить рейтинги за счёт громкой и актуальной темы.

В последние месяцы на Украине и за рубежом активно обсуждается тема самовольного оставления частей. Понимая свои перспективы на фронте, украинские боевики стараются покинуть свои подразделения и укрыться в стране или за её пределами. Нынешние украинские власти реагируют на это массовым открытием уголовных дел, однако такое следствие, по понятным причинам, не показывает особых результатов.

В начале августа депутат Верховной рады Анна Скороход, ссылаясь на свои источники, раскрыла масштаб проблемы. По её словам, число дезертиров на тот момент приближалось к 400 тысячам. Если эти оценки соответствовали действительности, то к настоящему времени количество беглецов должно было дополнительно вырасти.

Впрочем, буквально через пару недель появились более скромные оценки. В середине августа британское издание The Telegraph опубликовало другую информацию, полученную от источников на Украине. Утверждалось, что число дезертиров вдвое меньше, чем ранее указала депутат Рады — «всего» 200 тысяч.

Оценки количества дезертиров могут отличаться из-за использования разных источников информации, по причине украинской специфики подсчёта и т.д. Кроме того, существует версия, согласно которой в категорию оставивших части записывают убитых — для маскировки потерь и для отказа в выплате компенсаций.


Французская САУ CAESAR, переданная в качестве помощи и поражённая в зоне боевых действий. Фото Lost Armour

По объективным причинам


Таким образом, сам факт больших потерь украинских формирований в целом не вызывает сомнений. Под вопросом только точное количество убитых, раненых и пропавших без вести, а также дезертиров. Однако все оценки и версии сходятся в том, что Украина несёт большие потери разного рода, и её положение постоянно ухудшается.

Предпосылки к формированию такой ситуации вполне понятны. В первую очередь, это материально-техническое превосходство российской армии, высокий уровень подготовки нашего личного состава, а также грамотное планирование операций и своевременное использование нарабатываемого опыта. Все эти факторы определяют общий ход Спецоперации и успехи демилитаризации Украины.

В свою очередь, украинские формирования сталкиваются с недостатком матчасти, даже несмотря на всю помощь со стороны союзников. Также нарастают проблемы с комплектацией частей и подразделений. Большой проблемой является отсутствие грамотного руководства и специфические методы его работы.

Практика показывает, что нынешнее украинское руководство и командование не заинтересовано в сбережении личного состава. У него есть свои цели, и в их список не входит благополучие украинского народа. Власти готовы продолжать противостояние и боевые действия, а также жертвовать собственным населением.

В итоге продолжается «призыв» и буквальная ловля новобранцев на улице, и в минимальное время они оказываются на фронте. Там они попадают под удары российской армии и оказываются в списках раненых или убитых. При этом такие жертвы не помогают сдерживать наступление наших войск и только пополняют статистику.
  1. Товарищ Звание
    Товарищ
    -1
    Сегодня, 03:29
    В начале февраля 2025 г. «президент Украины» В. Зеленский заявил, что безвозвратные потери за всё время едва превысили 45 тыс. чел.

    По состоянию на 30 ноября 2025 года в открытом доступе 700 000 (семьсот тысяч) некрологов украинских военнослужащих.
    Часть некрологов не публикуется по тем или иным причинам, поэтому это не все безвозвратные потери украинских вооружённых формирований.
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +4
      Сегодня, 04:50
      Цитата: Товарищ
      По состоянию на 30 ноября 2025 года в открытом доступе 700 000 (семьсот тысяч) некрологов украинских военнослужащих.

      Это Вы взяли не из "открытого доступа" ,а из нашего Telegram-канал «Шепот Фронта».
      В принципе нет проблем- "чего их супостатов жалеть". Их телеграмм -каналы тоже таким балуются относительно наших потерь,только у них цифры еще намного выше.
      Но если мы не хотим выпасть из реальности,то нужно отделять риторику от реальности.
      1. Товарищ Звание
        Товарищ
        -3
        Сегодня, 05:09
        Цитата: Велизарий
        Их телеграмм -каналы тоже таким балуются относительно наших потерь,только у них цифры еще намного выше.

        Есть более серьёзный источник, генштаб ВСУ.
        По его версии, количество погибших с российской стороны солдат давно перевалило за миллион, и по состоянию на 10 декабря 2025 года составило 1 183 620 человек.
        В то же время подсчёт некрологов с российской стороны ведёт, например, "Медиазона".
        По состоянию на 20 ноября 2025 года этот иноагент насчитал в открытых источниках 149 241 некрологов.
        Кто "выпал из реальности", решайте сами.
        А мы отметим, что соотошение некрологов 1 к 4,69.
        1. Велизарий Звание
          Велизарий
          +4
          Сегодня, 05:29
          Цитата: Товарищ
          и по состоянию на 10 декабря 2025 года составило 1 183 620 человек.

          И это тоже пропаганда,только с их стороны-нет смысла это обсуждать.
          В то же время подсчёт некрологов с российской стороны ведёт, например, "Медиазона"

          Один виртуальный источник против второго. Здесь соревнование только в том,кто хлеще соврет. Про наши могу отметить,что если бы в "открытых источниках" было бы 150 тысяч некрологов,то число реальных потерь зашкалило бы за 1,5 миллиона. Ибо абсолютно подавляющая их часть ни в каких "открытых некрологах" не находиться.
          Полагаю на Украине ситуация аналогичная.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 05:54
          Потери ВОВ до сих пор не могут подсчитать. И здесь будет также.
          Я веду свой, весьма условный подсчёт, и оцениваю потери противника убитыми в цифру 1,8 млн штыков. Сюда надо добавить тяжело раненых, это порядка 2,5 - 3 млн, а также сбежавших порядка 500 тыс. Суммируя, имеем общий порядок потерь в районе 4,5-5 млн. Вот поэтому фронт у них и посыпался, так как люди закончились...
          Наши потери я оцениваю в цифру 180 - 200 тыс. бойцов и плюс под млн раненых.
          Очень плохо, что наша сторона вообще молчит в тряпочку по этому поводу...
          1. боеприпас Звание
            боеприпас
            +1
            Сегодня, 06:21
            Цитата: Михаил-Иванов
            наша сторона ... молчит в тряпочку

            Вот официальный телеграмм главы Дагестана , по количеству погибших из Кизлярского района . ( более 3000 чел. ) , Население района - 80 тыс. чел.
            https://t.me/melikov05/4666
            ***
            Даже если предположить , что из Дагестана в 10 ( в десять ) раз чаще идут добровольцами , всё равно поллимона на всю Россию выходит. Увы(( .. дай то Бог ! чтобы поскорее закончилась эта взаимная бойня.
  2. Велизарий Звание
    Велизарий
    +7
    Сегодня, 04:45
    Риторика статьи ,конечно, прекрасна. 4 год тяжелейшей войны скоро заканчивается ,а у автора воюем с "боевиками". А почему тогда не с "хулиганами" ?
    Содержание тоже блеск.понятно что пишется пропагандистская агитка,но пропаганда должна быть хотя бы правдоподобной.
    Потери противника 2 миллиона... А почему тогда не 20 ? Это не менее нелепая ложь,чем рассказы Зеленского о 45 тысяч с небольшим безвозвратных. Что можно сказать по потерям противника ?
    1) Потери техники с фото-видео подтверждениями фиксируются нашим Лостамором, западным Ориксом,кучей осинтеров,и.т.д. Это то ,что в открытом доступе. Цифры,кстати,у всех сопоставимые.Иногда даже потери противника у Орикса выше чем у наших.
    2) Людские потери во время войны оценить невозможно. Их не афишируют обе стороны и по возможности стараются преуменьшить. Особенный простор для манипуляций открывает наличие разнообразных структур на фронте со своими собственными штатами. Особенно это касается РФ,где просто воюет феодальная вольница- чуть ли не десяток разных структур.
    3) Информации о потерях Украины больше поскольку их диктатура все же помягче нашей. Там есть журналисты,депутаты которые не ходят строем. Но и их информации -гипотетическая.
    4) Потери для Украины очень чувствительны- при реальном населении до 2022 года около 30 млн. И при населении очень пожилом. При том,что нет призыва ,а мобилизация касается людей после 25 и при огромной коррупции сочетаемой с тем ,что каждый третий бегает от военкомата людей у них не хватает.
    Не то,чтобы катастрофически- основа обороны дроны, а при острой нехватке они задействовали бы молодежь. Но нехвает. Это главный фактор нашего преимущества на фронте.Иногда на опорниках нет никого.
    5) Если все же оценить потери косвенно ( плюс-минус сапог) исходя из числа мобилизуемых,количества бегунков и числа войск на фронте-то получается в районе от 500 до 700 тысяч безвозвратных. Вероятно ближе ко второй цифре.Это только военные.
  3. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 05:06
    Достаточно статистику отдать Росстату, и все будет хорошо. Там все так здорово, и что зарплаты средние в 100 тыс., и что квартиру можно за 4 года купить, и то что мясо на 4 % подешевело, так глядишь и потери противника сосчитают, или они уже работают......
    1. Штрек Звание
      Штрек
      0
      Сегодня, 06:25
      turembo

      Достаточно статистику отдать Росстату, и все будет хорошо. Там все так здорово .... глядишь и потери противника сосчитают,....


      По-видимому не всё по силам даже Росстату . Сегодня он уже не может выдать нужную картинку .
      Поскольку по демографическим данным можно косвенно посчитать уровень потерь на 'сво' , чтобы не шокировать население РФ , данные с 2023 года были закрыты .
  4. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +1
    Сегодня, 06:24
    Статью определяю термином - " конашенковщина "... smile