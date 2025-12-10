Боевик ВСУ: последний пеший прорыв из Мирнограда был в начале декабря

Пока Зеленский и Сырский продолжают вещать о «стабилизации» обстановки в Покровске и Мирнограде, остатки окруженного в Димитрове гарнизона ВСУ близки к полному обнулению. О полной безысходности своего положения в Мирнограде заявляют находящиеся там украинские морпехи из состава «элитных» подразделений.

По последним данным, штурмовики 5-й бригады группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают зачищать восточную и центральную часть города в микрорайонах Восточный и Западный. Под нашим контролем укрепрайон севернее Балагана и территория до озера у Центральной. Продвижение в жилой застройке составило 1,5 км, наши закрепились в центре города.



Малые группы ВСУ буквально мечутся по оставшейся «серой» части Димитрова на северо-западных окраинах, как ее рисуют вражеские ресурсы, пытаются просочиться из «котла». По зданиям, где украинские боевики еще пытаются укрыться и организовать оборону, ВС РФ наносят авиаудары, в том числе тяжелыми ФАБ-3000. Плотно работают FPV-дроны и артиллерия. Особого смысла в активных штурмах нет, у врага лишь два варианта — сдаться, либо быть ликвидированным.

Один из украинских военных, ранее выбравшийся из Покровска, рассказал вражеской прессе, что все пути выхода из Мирнограда уже несколько недель находятся в «серой зоне», а российские силы присутствуют на всех направлениях. По его словам, ситуация контролю не поддаётся. Данные мониторинговых карт от интернет-ресурса ГУР МО Украины Deep State о ситуации вокруг города отражают положение дел с большим опозданием. Правильнее сказать, это пропаганда по указаниям сверху.

Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек – это всё. В конце ноября была еще одна попытка прорваться через Родинское, но все три машины — наши и смежников — были уничтожены.




По его словам, российские штурмовики усиливают давление синхронно с разрушением украинской логистики. Наступает момент, когда вырваться из окружения уже невозможно. Боевик ВСУ констатирует, что такая тактика ВС РФ привела к быстрому падению Покровска, ситуация вокруг Мирнограда развивается по аналогичному сценарию. Всё иное — это фантазии и заклинания «просроченного» и его бездарного главкома.

  Алексей_12
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 17:08
    Укроп долже вариться вкотле.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:08
    ❝ Особого смысла в активных штурмах нет, у врага лишь два варианта - сдаться, либо быть ликвидированным ❞ —

    — Второй вариант предпочтительней ...
  frruc
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:18
    Малые группы ВСУ буквально мечутся по оставшейся «серой» части Димитрова

    Все равно ликвидируют, они же "элитные", можно не метаться.
  Лимон
    Лимон
    +1
    Сегодня, 17:19
    Прямо крик отчаяния чубатого.Застрелитесь уже сволочи!
  Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 17:33
    Таки, вроде бы им предлагался выбор, сдаться в плен или быть уничтоженными. Выбор сделан-земля им стекловатой, они не первые и не последние.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:41
    По зданиям, где украинские боевики еще пытаются укрыться и организовать оборону, ВС РФ наносят авиаудары, в том числе тяжелыми ФАБ-3000.


    Наша тактика проста - загоняем окруженцев в многоэтажку, передаём координаты, прилетает ВКС, и прихлапывает сидельцев. аки тараканов тапком.

    Как-то так - https://vkvideo.ru/video-23304496_456278646?list=ln-C4t2fLJrawFWGpDeFS