Боевик ВСУ: последний пеший прорыв из Мирнограда был в начале декабря
Пока Зеленский и Сырский продолжают вещать о «стабилизации» обстановки в Покровске и Мирнограде, остатки окруженного в Димитрове гарнизона ВСУ близки к полному обнулению. О полной безысходности своего положения в Мирнограде заявляют находящиеся там украинские морпехи из состава «элитных» подразделений.
По последним данным, штурмовики 5-й бригады группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают зачищать восточную и центральную часть города в микрорайонах Восточный и Западный. Под нашим контролем укрепрайон севернее Балагана и территория до озера у Центральной. Продвижение в жилой застройке составило 1,5 км, наши закрепились в центре города.
Малые группы ВСУ буквально мечутся по оставшейся «серой» части Димитрова на северо-западных окраинах, как ее рисуют вражеские ресурсы, пытаются просочиться из «котла». По зданиям, где украинские боевики еще пытаются укрыться и организовать оборону, ВС РФ наносят авиаудары, в том числе тяжелыми ФАБ-3000. Плотно работают FPV-дроны и артиллерия. Особого смысла в активных штурмах нет, у врага лишь два варианта — сдаться, либо быть ликвидированным.
Один из украинских военных, ранее выбравшийся из Покровска, рассказал вражеской прессе, что все пути выхода из Мирнограда уже несколько недель находятся в «серой зоне», а российские силы присутствуют на всех направлениях. По его словам, ситуация контролю не поддаётся. Данные мониторинговых карт от интернет-ресурса ГУР МО Украины Deep State о ситуации вокруг города отражают положение дел с большим опозданием. Правильнее сказать, это пропаганда по указаниям сверху.
По его словам, российские штурмовики усиливают давление синхронно с разрушением украинской логистики. Наступает момент, когда вырваться из окружения уже невозможно. Боевик ВСУ констатирует, что такая тактика ВС РФ привела к быстрому падению Покровска, ситуация вокруг Мирнограда развивается по аналогичному сценарию. Всё иное — это фантазии и заклинания «просроченного» и его бездарного главкома.
