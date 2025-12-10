В Испании «зависло» дело об убийстве Кузьминова, угнавшего Ми-8

Испанский суд в Вильяхойосе поставил расследование убийства Максима Кузьминова на паузу. Официально дело не закрыто, но следователи признали: исполнителей найти не удалось, а доказательств, чтобы хотя бы предъявить обвинения кому-то конкретному, просто нет.

В постановлении судьи прямо сказано – никаких оснований считать кого-то исполнителем, соучастником или помощником преступления следствию не удалось обнаружить. Документ, к слову, подписали еще в сентябре 2025 года, но известно об этом стало только сейчас.



El País со ссылкой на свои источники пишет, что без сотрудничества с российскими структурами доступ к нужной информации оказался ограничен, и многие ключевые детали так и остались недоступны.

Само убийство выглядело как показательная акция: утром 13 февраля 2024 года Кузьминова застрелили на парковке у дома, где он жил. Двое нападавших переехали его автомобилем и исчезли, не оставив ни зацепок, ни хоть какого-то следа для оперативников. Как минимум именно так представило следствие.

История Кузьминова и до этого выглядела как материал для шпионского фильма. В 2023 году он угнал российский Ми-8 и перелетел на Украину, после чего оказался в Испании с фальшивым украинским паспортом.

ГУР Украины выставляло его «успешным перебежчиком», сам он рассказывал, что получил за вертолет полмиллиона долларов. При этом на борту в момент угона были второй пилот и борттехник – их он убил. В России его обвинили в государственной измене.

Расследование в Испании, как подчеркивают власти, не свернуто окончательно. Оно просто заморожено – до тех пор, пока не появятся новые улики или возможность продолжить работу.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 17:17
    Само убийство выглядело как показательная акция: утром 13 февраля 2024 года Кузьминова застрелили на парковке у дома, где он жил. Двое нападавших переехали его автомобилем и исчезли
    Первый раз отработали кузьминова как предателя, хотели второй раз как жертву, да видимо в Испании не дураки живут.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 17:37
      Предателей ни в одной стране не любят .
      И их путь часто так заканчивается , как Кузьминов его закончил .
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 17:22
    Да хватит уже про это дерьмо вспоминать. Оно получило по заслугам.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Добрый
      Оно получило по заслугам

      По заслугам должны получать не только предатели, но и его родители и командиры воспитавшие такого урода. А дети предателей вообще нужно изымать из семей, менять фамилию и отправлять в детский дом, а потом в кадетское училище.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:37
        чтобы хотя бы предъявить обвинения кому-то конкретному, просто нет.

        На "нет" и суда нет. Жаль что эту свинью медленно не удавили .
    2. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 17:36
      Цитата: Добрый
      Да хватит уже про это дерьмо вспоминать. Оно получило по заслугам.

      hi
      Действительно. Я так понимаю, там и испанская Фемида, не особо проявляет энтузиазм, предполагая, что это явно заказуха СБУ. А его грохнули, что бы не болтал лишнего. Просто дали вдоволь выпить, закусить, погулять, так сказать вкусить все прелести климата. Не думаю, что наши его убрали. Слишком топорно сработали, застрелили, да ещё переехали....общем наследили достаточно...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:24
    ❝ Само убийство выглядело как показательная акция ❞ —

    — «Треклят сын погибельный Иуда, еже ли за сребролюбие давится» © ...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:30
    В постановлении судьи прямо сказано – никаких оснований считать кого-то исполнителем, соучастником или помощником преступления следствию не удалось обнаружить.


    Это бывает в двух случаях - или исполнитель профессионал с большой буквы, или дилетант, который даже детективов не читал и действовал спонтанно, как ни странно.

    "Следствие закончено. Забудьте". (с)
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 17:33
    Шакалу - шакалья смерть. Жаль катком в асфальт не вкатали
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:35
    Европейские правосудия даже не хочется комментировать. Очень хочется верить, что в этой истории замешаны наши ледорубы. И чтобы Чубайс об этом знал.
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 17:36
    Слишком легко эта гнiда сдохла.