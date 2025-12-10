В Испании «зависло» дело об убийстве Кузьминова, угнавшего Ми-8
Испанский суд в Вильяхойосе поставил расследование убийства Максима Кузьминова на паузу. Официально дело не закрыто, но следователи признали: исполнителей найти не удалось, а доказательств, чтобы хотя бы предъявить обвинения кому-то конкретному, просто нет.
В постановлении судьи прямо сказано – никаких оснований считать кого-то исполнителем, соучастником или помощником преступления следствию не удалось обнаружить. Документ, к слову, подписали еще в сентябре 2025 года, но известно об этом стало только сейчас.
El País со ссылкой на свои источники пишет, что без сотрудничества с российскими структурами доступ к нужной информации оказался ограничен, и многие ключевые детали так и остались недоступны.
Само убийство выглядело как показательная акция: утром 13 февраля 2024 года Кузьминова застрелили на парковке у дома, где он жил. Двое нападавших переехали его автомобилем и исчезли, не оставив ни зацепок, ни хоть какого-то следа для оперативников. Как минимум именно так представило следствие.
История Кузьминова и до этого выглядела как материал для шпионского фильма. В 2023 году он угнал российский Ми-8 и перелетел на Украину, после чего оказался в Испании с фальшивым украинским паспортом.
ГУР Украины выставляло его «успешным перебежчиком», сам он рассказывал, что получил за вертолет полмиллиона долларов. При этом на борту в момент угона были второй пилот и борттехник – их он убил. В России его обвинили в государственной измене.
Расследование в Испании, как подчеркивают власти, не свернуто окончательно. Оно просто заморожено – до тех пор, пока не появятся новые улики или возможность продолжить работу.
