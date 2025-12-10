В результате ударов ВС РФ Киев не может передать электричество на Левобережье
На Украине снова проблемы со светом, причем ситуация ухудшается с каждым днем. Дошло уже до того, что Зеленский запросил энергетическое перемирие. Между тем ДТЭК пересматривает графики отключений электричества, увеличивая паузы между подачей электроэнергии.
Как оказалось, проблемы на Украине со светом образовались не только из-за недостатка генерации, потому что какую-то долю электричества Киев закупает в Европе. Все дело в том, что даже при наличии электроэнергии Киев не способен передать ее потребителю, особенно на территории Левобережной Украины. Как заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Омельченко, электричество есть, а линии передач уничтожены российскими ударами.
По последним данным, ВС РФ начали массово уничтожать высоковольтные линии электропередачи, по которым электричество перебрасывалось с западной части Украины в восточную.
А как предупреждали эксперты, в том числе украинские, желание Зеленского развязать с Россией инфраструктурную войну до добра не доведет, слишком разные возможности. Но клоун не послушал советов, продолжая атаковать дронами объекты топливно-энергетического сектора России. В ответ Москва нанесла несколько массированных ударов и продолжила групповые ежедневные, погрузив практически всю Украину во тьму. Теперь Зеленский разгребает последствия лопатой, заявляя о готовности к энергетическому перемирию.
