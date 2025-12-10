В результате ударов ВС РФ Киев не может передать электричество на Левобережье

На Украине снова проблемы со светом, причем ситуация ухудшается с каждым днем. Дошло уже до того, что Зеленский запросил энергетическое перемирие. Между тем ДТЭК пересматривает графики отключений электричества, увеличивая паузы между подачей электроэнергии.

Как оказалось, проблемы на Украине со светом образовались не только из-за недостатка генерации, потому что какую-то долю электричества Киев закупает в Европе. Все дело в том, что даже при наличии электроэнергии Киев не способен передать ее потребителю, особенно на территории Левобережной Украины. Как заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Омельченко, электричество есть, а линии передач уничтожены российскими ударами.



По последним данным, ВС РФ начали массово уничтожать высоковольтные линии электропередачи, по которым электричество перебрасывалось с западной части Украины в восточную.

У нас есть импорт электроэнергии из Европы, но мы не можем даже половину этого импорта передать на Левобережье из-за уничтожения линий электропередач. Россияне не только уничтожают генерацию, но и уничтожают высоковольтные линии электропередач.


А как предупреждали эксперты, в том числе украинские, желание Зеленского развязать с Россией инфраструктурную войну до добра не доведет, слишком разные возможности. Но клоун не послушал советов, продолжая атаковать дронами объекты топливно-энергетического сектора России. В ответ Москва нанесла несколько массированных ударов и продолжила групповые ежедневные, погрузив практически всю Украину во тьму. Теперь Зеленский разгребает последствия лопатой, заявляя о готовности к энергетическому перемирию.
  1. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 17:27
    ВС РФ начали массово уничтожать высоковольтные линии электропередачи

    Вспомнил как укры подрывали опоры ЛЭП в Крыму и Курской обл. Вот и припомнили им.
  2. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +4
    Сегодня, 17:28
    "Зеленский запросил энергетическое перемирие"
    Надо дожимать..
  3. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 17:28
    Они к первоистокам возвращаются, в глиняные мазанки с камышовой крышей. Как В.И.Ленин не разглядел продажность малороссов, а И.В. Сталин их вытащил из хуторов в города, да еще с передовой промышленностью.
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 17:28
    Отключаем нашу часть от территории украины
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:32
    Впору зеленскому объявлять в одностороннем порядке энергетическое перемирие .Больше толку будет .
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:32
    В результате ударов ВС РФ Киев не может передать электричество на Левобережье


    А на волах возить не пробовали? А вдруг сработает назло клятым москалям. lol
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 17:36
    Сейчас придут комментаторы типа Юрий Л и заявят,что это всё брехня.)) С электричеством в 404 проблем нет,весь эл.транспори ходит,а люди чубатые танцуют от радости на улицах...)))
  8. Ferdinant Звание
    Ferdinant
    0
    Сегодня, 17:39
    5 ч. нет, 4 ч.есть, в Днепре, Запорожье примерно так, но много не отключают. А Западная только радуются, у них есть а у этих нет. Громодяне ропщут.