«Дайте мне серый фломастер, и ВСУ начнут побеждать» - пользователи на Украине

Украинские мониторинговые паблики вступают в заочную полемику с главкомом Сырским, заявляющим, что в Покровске и Мирнограде «ситуация сложная, но контролируемая». Связанный с ГУР Украины инфоресурс DS представляет свои карты, в титрах под которыми констатирует, что контроля давно нет. При этом тот же паблик пытается играть в традиционный «антикриз», отмечая на карте контуры серой зоны, вызывающие вопросы даже среди украинских пользователей.

Так выглядит карта от DS:





Судя по этому художественному творению украинских «маляров-картографистов» гарнизон ВСУ в Мирнограде окружён серой зоной. Это уже превратилось в традицию для тех, кто никак не может себе позволить признать очевидное - наличие полноценного котла.

Но даже на серой зоне есть такие контуры, которые вызывают желание задать вопрос тем, кто их рисовал. Один из примеров - эти выступы серой зоны севернее Покровска (Красноармейска):



Если в принятой парадигме серая зона - территория, которая никем не контролируется, то как же должны были развиваться события на этом направлении, чтобы она не просто на определённом расстоянии отстояла от передовых позиций ВС РФ и ВСУ, повторяя эти контуры, а начинала некие причудливые метаморфозы. Если допустить, что часть серой зоны вдруг превратилась в 2-километровый выступ относительно другой территории серой зоны, то получается, что с обеих сторон от этого выступа находятся ВСУ, но каким-то непостижимым образом не могут с вклинившимся «никем» совладать... Или эта зона живёт своей жизнью?

На самом деле, объяснение этому предельно простое. Когда ВСУ в последнее время теряют один населённый пункт за другим, приходится выдумывать такие фронтовые конфигурации, которые оставляли бы шанс для «громадян» считать, что на самом деле всё не так плохо. Мол, и русских никаких в том же Мирнограде нет. А кто есть? А есть украинский гарнизон, опоясанный серой зоной. А если серой зоной, то как бы есть и «все шансы на локальный успех».

Несколько комментариев украинских пользователей:

А кто вообще рисует эти контуры?

Как они определили, что вот тут серая зона, а вот тут русские?

Дайте мне серый фломастер, и я вас уверяю, с завтрашнего дня ВСУ на карте начнут побеждать.
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 17:48
    Дайте мне серый фломастер, и ВСУ начнут побеждать


    Дайте им лучше красный фломастер и запоры без слабительного исчезнут.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 17:52
    Увы, взглянуть на карты Генштаба нет возможности, поэтому трактуем обстановку по крохам просочившейся информации. И она дает, что кольцо вокруг Мирнограда/Димитрова ни какая не "серая зона", и даже не "оперативное окружение, а вполне состоявшийся котел. Туман войны просто скрывает конкретику боевых действий в этом котле.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 18:45
      В нашем ГШ, отмалчиваются до последнего как партизаны. Как Берлин возьмут, тогда через пару дней сообщат об этом официально. Вы совершенно правы, у какелов реально котел. Наши конкретно резанули логистику. Так что количество плененный поваров у нас сильно прибавится.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 17:58
    Озон за одной зачуханной Украины, ссора и скандалы во всем мире. Как оно уже достало,это украинство! Где укры- там предательство,подлость и нестабильность. Трижды прав ВВП говоря о денацификации. Но и этого,мало. Украинство,на новых территориях нужно вырывать,с корнем. Но делать это,аккуратно, тихо,избегая недовольства в массах. Объявить украинский язык- малороссийским,сельским наречием,для начала.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 18:15
      Меня за такие предложения ещё в школе ругали. А я уже тогда не сомневался в сущности рогуль!
      Если что, в школе я уже давно не учусь)))
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 17:58
    Дайте мне серый фломастер, и я вас уверяю, с завтрашнего дня ВСУ на карте начнут побеждать.

    А если ещё и горилки налить, то страшно представить, как бы повернулась история.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:14
    Дональд за Мадуро назначил награду 50 миллионов долларов. Интересно,сколько бы Дональд назначил за скальп Зели случись матрасам воевать против хатаскрайников. . . soldier
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:15
    На Украине не знакомы с фото- редактором ?
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 18:43
      Если тока с Paint от винды98
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:15
    Пущай рисуют, видно приказ пришёл.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:35
    Могу ошибаться, но такие узкие и длинные выступы (которые на земле могут отсутствовать) получаются, когда карта отрисовывается программой, в которую попало мало данных. А что бы собрать больше информации нет либо времени на сбор, либо возможности быстро накапливать и обрабатывать, либо отсутствуют желающие стать маячком своего местоположения.
  9. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 20:08
    ау люди!идет война,а вы хотите инфы в интернете и только для себя?помнится в 1914 году в армии ген.Самсонова тоже думали что их радиограммы читают только свои.а результат?генерал новый 1915 год так и не встретил.советую:идите служить и сразу в Генштаб.инфы будет ВООО