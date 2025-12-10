«Дайте мне серый фломастер, и ВСУ начнут побеждать» - пользователи на Украине

А кто вообще рисует эти контуры?

Как они определили, что вот тут серая зона, а вот тут русские?

Дайте мне серый фломастер, и я вас уверяю, с завтрашнего дня ВСУ на карте начнут побеждать.

Украинские мониторинговые паблики вступают в заочную полемику с главкомом Сырским, заявляющим, что в Покровске и Мирнограде «ситуация сложная, но контролируемая». Связанный с ГУР Украины инфоресурс DS представляет свои карты, в титрах под которыми констатирует, что контроля давно нет. При этом тот же паблик пытается играть в традиционный «антикриз», отмечая на карте контуры серой зоны, вызывающие вопросы даже среди украинских пользователей.Так выглядит карта от DS:Судя по этому художественному творению украинских «маляров-картографистов» гарнизон ВСУ в Мирнограде окружён серой зоной. Это уже превратилось в традицию для тех, кто никак не может себе позволить признать очевидное - наличие полноценного котла.Но даже на серой зоне есть такие контуры, которые вызывают желание задать вопрос тем, кто их рисовал. Один из примеров - эти выступы серой зоны севернее Покровска (Красноармейска):Если в принятой парадигме серая зона - территория, которая никем не контролируется, то как же должны были развиваться события на этом направлении, чтобы она не просто на определённом расстоянии отстояла от передовых позиций ВС РФ и ВСУ, повторяя эти контуры, а начинала некие причудливые метаморфозы. Если допустить, что часть серой зоны вдруг превратилась в 2-километровый выступ относительно другой территории серой зоны, то получается, что с обеих сторон от этого выступа находятся ВСУ, но каким-то непостижимым образом не могут с вклинившимся «никем» совладать... Или эта зона живёт своей жизнью?На самом деле, объяснение этому предельно простое. Когда ВСУ в последнее время теряют один населённый пункт за другим, приходится выдумывать такие фронтовые конфигурации, которые оставляли бы шанс для «громадян» считать, что на самом деле всё не так плохо. Мол, и русских никаких в том же Мирнограде нет. А кто есть? А есть украинский гарнизон, опоясанный серой зоной. А если серой зоной, то как бы есть и «все шансы на локальный успех».Несколько комментариев украинских пользователей: