США передали НАБУ информацию о коррупционных средствах Зеленского и Ермака

4 552 18
США передали НАБУ информацию о коррупционных средствах Зеленского и Ермака

Соединенные Штаты передали подконтрольному ФБР Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информацию о зарубежных активах Зеленского и Ермака в сумме около миллиарда долларов. Деньги эти были присвоены киевскими воришками по коррупционным схемам из западной финансовой помощи Украине.

Как заявляют оппозиционные украинские медиа, именно эта тема стала главной для обсуждения в ходе недавней встречи в Лондоне главы киевского режима с его «европейскими друзьями» Макроном, Стармером и Мерцем. Лидеры Франции, Великобритании и Германии предупредили Зеленского, что теперь США проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение эти деньги имеют к американской помощи, переданной Украине.





Информация эта известна и компетентным европейским службам, но по понятным причинам они не спешат ее обнародовать. Американцы, напротив, готовы взяться за Зеленского по полной, если он и дальше будет стопорить принятие мирного плана Дональда Трампа.

Эта информация может быть обнародована, если Зеленский не будет хотя бы изображать стремление к движению по пути, предложенному Дональдом Трампом.

Однако во время недавней встречи в официальной резиденции лорда-казначея Соединенного Королевства на Даунинг-стрит, 10 европейская тройка дала Зеленскому рекомендации и дальше саботировать соглашение президента США. Кроме того, следует спускать на тормозах назначение выборов на Украине, чтобы дождаться, когда «Трамп устанет, потеряет интерес к разрешению украинского конфликта». В этом случае данные о присвоенных Ермаком и Зеленским миллиардах якобы разглашены не будут.

Почему так уверены в этом Стармер, Макрон и Мерц, понять сложно. Непредсказуемость Трампа штука ненадежная. Он может и «устать» от пока что все более заходящего в тупик процесса завершения конфликта на Украине, но вполне может и «психануть», решив, что главный виновник на его пути к Нобелевской премии мира — это Зеленский. И тогда киевскому клону сильно не поздоровится.



Европейские кураторы обеспечить его убежищем от гнева американского президента точно не сумеют. Да и Нетаньяху не поможет, идти против Трампа израильский премьер точно не станет. Одно дело закрывать глаза на украинских беглецов Миндича и Цукерберга, они слишком мелковаты, совсем другое, когда пойдет крупная серьезная игра.

Это практически цугцванг. Выйти сухим из воды у Зеленского шансов всё меньше. Устранить его могут не только чужие, но и свои, а бежать уже и некуда.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +3
    Сегодня, 19:32
    Было бы ржачно , если бы эти антикоррупционные органы арестовали всю верхушку хохлорейха! Это бы вошло в историю!!! Такого свержения диктатуры не было никогда wassat
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 19:40
      Соединенные Штаты передали подконтрольному ФБР Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информацию о зарубежных активах Зеленского и Ермака в сумме около миллиарда долларов.

      Видимо Трамп все--таки психанул. laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 20:10
        Лидеры Франции, Великобритании и Германии предупредили Зеленского

        Я так понимаю, что вся эта шайка при деле, у кормушки для дележки американских средств. Денег у них не хватает на помощь режиму Зели и своих карманов.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:11
        ваш вср 66-67 hi ,Трампа впору внутриполитической ситуацией озаботиться,а то "захромает" в следующем году и будет досиживать срок как свадебный генерал.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Magic Archer
      Было бы ржачно , если бы эти антикоррупционные органы арестовали всю верхушку хохлорейха! Это бы вошло в историю!!! Такого свержения диктатуры не было никогда wassat

      Ну это вряд ли. no
      Такого не случится.
      А Трамп неплохо пнул нелегитимного. laughing
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 19:42
      Между тем, приходят противоречивые сведения о покушении на "кошелёк Зеленского" в Израиле.
      "Кофелёк, кофелёк.... Какой кофелёк?" (с)
      МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что на скрывшегося в Израиле друга и "кошелька" Владимира Зеленского Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября.
      "На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу", - сказал он на заседании суда, трансляцию которого ведет украинский "5-й канал".


      МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Источник из окружения главного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича опроверг информацию о попытке покушения на него, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
      Ранее в среду украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что на Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения, подозреваемых задержали.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 20:13
        Монтесума hi ,так может Зеленский друга-кошелька решил зачистить, чтоб тот не насвистел всю правду, когда по "хорошему" спросят заинтересованые дяди?!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 20:32
          Цитата: Ропот 55
          так может Зеленский друга-кошелька решил зачистить

          Не только Зе в этом заинтересован, всё может быть.
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 19:33
    Пусть зеля носик попудрит и всех победит...
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 19:45
    Это Умеров их вломил. К бабке не ходи laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:14
      Уарабей hi ,ага в обмен на программу защиты свидетелей.
  4. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 19:53
    А МЕРИКАНЦЫ изменили стратегию поведения по комплекс изменённых системных ориентиров. Если смотреть в некоторые перспективы, то США гораздо выгоднее сейчас наладить отношения с Россией и получить доступ к ресурсной базе, чем продолжать конфронтации и отдать приоритеты Китаю и Индии в доступе к ним. Реальность заставит думать прагматично.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:59
      Как вы любите все обобщать. За ресурсную базу в какой валюте расплачиваться? Если за доллары, то это продолжение формы рабства
  5. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 20:05
    Прежде чем животные начинаю пожрать друг друга, он двигаются усиками. Главное, что все понимают, что процесс пошёл. Видимо и З мечтает стать космонавтом. НО, увы Марс остаеться необжитым. И как говорят умные, что прежде чем войти в дело, надо думать как из него выйти.
  6. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 20:12
    Бред от драного уха. Как они это смогут доказать, поганый еврей нюхнёт и во всё услышанье заявит, я украл эти деньги у окраины, или я их на похоронках заработал.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:23
    В США украсть и не заплатить налоги - 28 лет ицыха с гвоздями.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:23
    В США украсть и не заплатить налоги - 28 лет ицыха с гвоздями.Демократам приготовиться . laughing Трампу осталось проявить волю + характер.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:25
    НАБУ - это структура ЦРУ. Американцы ее специально создали, чтобы немного понаблюдать за финансовыми потоками. Понятное дело, что какую-то часть неизбежно разворуют, но украинцы начали воровать как не в себя. У американцев интерес прост. Они тратят деньги сдельно. Но как будут деньги воровать какелы, никто не ожидал.