США передали НАБУ информацию о коррупционных средствах Зеленского и Ермака
Соединенные Штаты передали подконтрольному ФБР Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информацию о зарубежных активах Зеленского и Ермака в сумме около миллиарда долларов. Деньги эти были присвоены киевскими воришками по коррупционным схемам из западной финансовой помощи Украине.
Как заявляют оппозиционные украинские медиа, именно эта тема стала главной для обсуждения в ходе недавней встречи в Лондоне главы киевского режима с его «европейскими друзьями» Макроном, Стармером и Мерцем. Лидеры Франции, Великобритании и Германии предупредили Зеленского, что теперь США проводят аудит, чтобы выяснить, какое отношение эти деньги имеют к американской помощи, переданной Украине.
Информация эта известна и компетентным европейским службам, но по понятным причинам они не спешат ее обнародовать. Американцы, напротив, готовы взяться за Зеленского по полной, если он и дальше будет стопорить принятие мирного плана Дональда Трампа.
Однако во время недавней встречи в официальной резиденции лорда-казначея Соединенного Королевства на Даунинг-стрит, 10 европейская тройка дала Зеленскому рекомендации и дальше саботировать соглашение президента США. Кроме того, следует спускать на тормозах назначение выборов на Украине, чтобы дождаться, когда «Трамп устанет, потеряет интерес к разрешению украинского конфликта». В этом случае данные о присвоенных Ермаком и Зеленским миллиардах якобы разглашены не будут.
Почему так уверены в этом Стармер, Макрон и Мерц, понять сложно. Непредсказуемость Трампа штука ненадежная. Он может и «устать» от пока что все более заходящего в тупик процесса завершения конфликта на Украине, но вполне может и «психануть», решив, что главный виновник на его пути к Нобелевской премии мира — это Зеленский. И тогда киевскому клону сильно не поздоровится.
Европейские кураторы обеспечить его убежищем от гнева американского президента точно не сумеют. Да и Нетаньяху не поможет, идти против Трампа израильский премьер точно не станет. Одно дело закрывать глаза на украинских беглецов Миндича и Цукерберга, они слишком мелковаты, совсем другое, когда пойдет крупная серьезная игра.
Это практически цугцванг. Выйти сухим из воды у Зеленского шансов всё меньше. Устранить его могут не только чужие, но и свои, а бежать уже и некуда.
