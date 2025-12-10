Медведев назвал количество подписавших контракты военнослужащих с начала года

Вооруженные силы России в этом году полностью укомплектовались военнослужащими по контракту, поставленные Верховным Главнокомандующим задачи выполнены. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России провел совещание по доукомплектованию ВС РФ контрактниками, назвав общее количество прибывших с начала года в подразделения Минобороны, а также в добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях в зоне СВО. По словам Медведева, в воинские части МО прибыло более 400 тысяч контрактников, в добровольческие — свыше 34 тысяч. Это без учета декабря.



С начала года в воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, подписавших контракты, кроме того, в добровольческие подразделения зачислены более 34 тысяч человек.


В 2024 году количество военнослужащих, подписавших контракты, превысило 450 тысяч человек, в 2023 году цифры были примерно такие же. Как ранее заявили в Минобороны, количество военнослужащих по контракту закрывает потребности ВС РФ для ведения боевых действий на Украине, поэтому никакой дополнительной мобилизации, о которой постоянно твердят в Киеве, не будет.

Ранее ряд украинских экспертов предположил, что Россия может провести мобилизацию в случае, если в конфликт на стороне Украины вступит, например, Европа.

  1. kromer Звание
    kromer
    +4
    Сегодня, 18:07
    У жены племянник ушел на СВО из зоны в Шторм-V. Интересно он был контрактником или добровольцем?
    1. KlausP
      KlausP
      +3
      Сегодня, 18:22
      Шторм-В...контрактник-доброволец. Там свои контракты и обязательства. Раньше, во времена Оркестра, было проще и понятнее, а сейчас сложно сказать.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:26
      Цитата: kromer
      Интересно он был контрактником или добровольцем?

      Контрактником, в Шторм- v идут освобождённые по УДО.
      Статус и права: Имеют статус военнослужащего, заключившего контракт, и сразу получают все права и льготы.
      В отличии от помилованных.
    3. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 18:26
      ,,Шторм,,являются контрактниками МО. Добровольческие формирования это ,,барсы,,
  2. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +2
    Сегодня, 18:08
    Как ранее заявили в Минобороны, количество военнослужащих по контракту закрывает потребности ВС РФ для ведения боевых действий на Украине, поэтому никакой дополнительной мобилизации, о которой постоянно твердят в Киеве, не будет.

    Но, как сказал Андрей Калганов: Главный дефицит СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ. С другой стороны тоже самое.....
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 18:11
      Главный дефицит СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ
      Это о многом говорит.
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Аскольд65
      Главный дефицит СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ


      Это главный дефицит любой войны. Воюют то не снаряды, а люди. А людей всегда не хватает.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Аскольд65
      Главный дефицит СВО: Не снаряды, а ЛЮДИ
      и координация .Вроде так дословно .И сразу фраза звучит по другому.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 18:23
    Это ещё наша "золотая" молодёжь не пошла широкими массами в добровольцы,а ведь им есть что терять (заводы,яхты,параходы и прочие майбахи и роллс-ройсы с золотыми ролликсами) и они будут супер мотивированными штурмовиками! От армии окраины пух и перья полетят,пух и перья! . . . winked hi
    1. ученый Звание
      ученый
      +4
      Сегодня, 19:20
      Цитата: андрей мартов
      Это ещё наша "золотая" молодёжь не пошла широкими массами

      Если хотя бы десяток из них случайно попадет в добровольцы, то СВО закончится через неделю. Об этом говорил еще генерал-лейтенант Рохлин, когда ему пытались вручить звезду героя России.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 18:24
    Все разговоры,что на контракт идут все меньше и меньше являются вымыслом.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +4
      Сегодня, 18:41
      Знаю например двух мужчин, которые в 22 году были по мобилизации, но они даже до ленточки ещё не доехали, а уже 3 года прошло, находятся в в/ч РФ. И у знакомых сын из мобилизованных, но его отправили на южную границу, тогда конечно не 200 т.р. получал, а 70 т.р. Сейчас не знаю сколько.
      Не всех контрактников отправляют на украину, пополнения идут во все в/ч, например папа говорит что у них в Новосибирской области ещё настроили казармов, полигонов и там всё прибывают и прибывают.
      1. griboedov09 Звание
        griboedov09
        0
        Сегодня, 19:27
        Если это правда, то эта хорошая новость, что где-то в тылу копят войско