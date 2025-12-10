Медведев назвал количество подписавших контракты военнослужащих с начала года
Вооруженные силы России в этом году полностью укомплектовались военнослужащими по контракту, поставленные Верховным Главнокомандующим задачи выполнены. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза России провел совещание по доукомплектованию ВС РФ контрактниками, назвав общее количество прибывших с начала года в подразделения Минобороны, а также в добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях в зоне СВО. По словам Медведева, в воинские части МО прибыло более 400 тысяч контрактников, в добровольческие — свыше 34 тысяч. Это без учета декабря.
В 2024 году количество военнослужащих, подписавших контракты, превысило 450 тысяч человек, в 2023 году цифры были примерно такие же. Как ранее заявили в Минобороны, количество военнослужащих по контракту закрывает потребности ВС РФ для ведения боевых действий на Украине, поэтому никакой дополнительной мобилизации, о которой постоянно твердят в Киеве, не будет.
Ранее ряд украинских экспертов предположил, что Россия может провести мобилизацию в случае, если в конфликт на стороне Украины вступит, например, Европа.
