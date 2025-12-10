С начала года в воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, подписавших контракты, кроме того, в добровольческие подразделения зачислены более 34 тысяч человек.

Вооруженные силы России в этом году полностью укомплектовались военнослужащими по контракту, поставленные Верховным Главнокомандующим задачи выполнены. Об этом заявил Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза России провел совещание по доукомплектованию ВС РФ контрактниками, назвав общее количество прибывших с начала года в подразделения Минобороны, а также в добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях в зоне СВО. По словам Медведева, в воинские части МО прибыло более 400 тысяч контрактников, в добровольческие — свыше 34 тысяч. Это без учета декабря.В 2024 году количество военнослужащих, подписавших контракты, превысило 450 тысяч человек, в 2023 году цифры были примерно такие же. Как ранее заявили в Минобороны, количество военнослужащих по контракту закрывает потребности ВС РФ для ведения боевых действий на Украине, поэтому никакой дополнительной мобилизации, о которой постоянно твердят в Киеве, не будет.Ранее ряд украинских экспертов предположил, что Россия может провести мобилизацию в случае, если в конфликт на стороне Украины вступит, например, Европа.