Выборы Зеленский согласен будет провести только под условия перемирия и без отмены военного положения и мобилизации. То есть выиграть время для стабилизации ситуации на фронте и латания дыр в живой силе. Плюс выиграть время, чтобы глобалисты смогли найти ему денег на войну.

На Украине не верят в желание Зеленского проводить президентские выборы, а вот в то, что он хочет провернуть очередную аферу под видом всенародного голосования, верят очень многие. Доверия к клоуну нет уже давно, а его рейтинги рисуют в офисе на Банковой.«Нелегитимный» заявил о готовности провести выборы на Украине через два или три месяца после получения определенных гарантий от США и Европы. Однако, по мнению некоторых украинских ресурсов, это заявление необходимо рассматривать как очередной способ затянуть переговоры. И добиться временного перемирия под видом проведения выборов, которое так необходимо ВСУ для проведения ротации.Уже сейчас ясно, что на перемирие Москва не пойдет, ей нужен долгосрочный мир. Как заявил недавно российский президент, Россия сумела провести выборы в условиях проведения спецоперации, значит и Украина сможет. В то же время Москва может выдвинуть требование проведения на Украине референдума по мирному соглашению, а это клоуну не нужно.Ранее в российском МИД заявили, что подписывать с Зеленским документов Москва не будет из-за его нелегитимности. По сути он узурпатор, захвативший власть в стране силой. Подпись Зеленского никакой юридической силы не имеет.