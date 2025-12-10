В желание Зеленского организовать выборы президента не верят даже на Украине

На Украине не верят в желание Зеленского проводить президентские выборы, а вот в то, что он хочет провернуть очередную аферу под видом всенародного голосования, верят очень многие. Доверия к клоуну нет уже давно, а его рейтинги рисуют в офисе на Банковой.

«Нелегитимный» заявил о готовности провести выборы на Украине через два или три месяца после получения определенных гарантий от США и Европы. Однако, по мнению некоторых украинских ресурсов, это заявление необходимо рассматривать как очередной способ затянуть переговоры. И добиться временного перемирия под видом проведения выборов, которое так необходимо ВСУ для проведения ротации.



Выборы Зеленский согласен будет провести только под условия перемирия и без отмены военного положения и мобилизации. То есть выиграть время для стабилизации ситуации на фронте и латания дыр в живой силе. Плюс выиграть время, чтобы глобалисты смогли найти ему денег на войну.


Уже сейчас ясно, что на перемирие Москва не пойдет, ей нужен долгосрочный мир. Как заявил недавно российский президент, Россия сумела провести выборы в условиях проведения спецоперации, значит и Украина сможет. В то же время Москва может выдвинуть требование проведения на Украине референдума по мирному соглашению, а это клоуну не нужно.

Ранее в российском МИД заявили, что подписывать с Зеленским документов Москва не будет из-за его нелегитимности. По сути он узурпатор, захвативший власть в стране силой. Подпись Зеленского никакой юридической силы не имеет.
13 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:37
    В желание Зеленского* организовать выборы президента не верят даже на Украине ❞ —

    — А у него и нет такого «желания» ...
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:43
    А толку то от выборов без выбора?
  3. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 18:59
    Вопрос - будут ли выборы, и, если такое случится, как технически будет обеспечено голосование тех граждан Украины, которые сейчас в России?
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:05
    Правильно написано в статье,это не выборы а повод получить перемирие и укрепиться и подлататься, в 2022 по весне такую же штуку провернули только с переговорами сработало.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:37
      Ну какие могут быть выборы в концлагере Украина? ТЦК бюллетени будет считать?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:01
        Бородач hi ,а тут как в той хохме про петуха и рассвет.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 20:03
          Цитата: Ропот 55
          Бородач hi ,а тут как в той хохме про петуха и рассвет.

          Ну, петухов там хватает. Да укрофюрер какой-то непонятной ориентации.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:20
    И опять же, их дела... впрочем, их хозяев это касается ещё в большей степени.
    А нам... да пофиг, по большому счету.
    Что шило, что мыло, один фиг.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 19:22
    А кто такой Зеленский? Его тупо назначили, чтобы он экономику России пошатал. Здесь надо понять ключевое - кого-бы не выбрали какелы, все они будут дохнуть до последнего. Это англосакская политика.
  7. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 19:27
    Мне вот интересно, Ликвидировать и вся недолга. И одной проблемой меньше.
  8. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 19:28
    Не знаю чего все так обрадовались выборам на Украине и чего Зеленский их так боялся, выборы в Румынии и Молдавии показали всем, что о честности их можно только мечтать.Если за Санду "вдруг" проголосовала зарубежная диаспора, каторая и обеспечила ей победу( иди проверь за рубежом ), то за Зеленского в последний момент проголосуют сотни тысяч бойцов ВСУ, даже пропавшие безвести, ну и конечно убитые, но не признаные властями. А попробуй проверь...и вот Зеленский становится ЛЕГЕТИМНЫМ диктатором Украины. При том что на период самих выборов Европа потребует у США перемирие на фронте, и получит его, то есть получит то, чего так долго добивалась...А период выборов под разнами надуманными причинами Зеленский затянет, и вуаля...НУЖНОЕ УКРАИНЕ ПЕРЕМИРИЕ будет получено без всяких условий...
    ДАЖЕ Я ДО ЭТОГО ДОПЁР, НАДЕЮСЬ В КРЕМЛЕ НЕ ГЛУПЕЕ МЕНЯ СИДЯТ...
  9. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:38
    Это очередной обман по заказу от драного уха. Цель ясна, остановить нашу армию и оставить окраину под своей сферой влияния.
  10. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 20:30
    Хамовитый завравшийся клоун давно предал всех, кого можно. Все свои обещания - "забыл". Цена его посулам - ноль.