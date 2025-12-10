Киев объяснил якобы секретностью закрытие сведений по дезертирам ВСУ

Военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом, закрыли их в целях защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны.

На Украине засекретили данные по количеству дезертиров и самовольно оставивших части, соответствующее решение принял офис генерального прокурора Украины, сообщает украинская пресса.Киев засекретил данные по дезертирам и СЗЧ (так на Украине называют самовольно оставивших часть), на сайте прокуратуры больше не публикуется информация данного характера, ранее выкладывавшаяся в открытый доступ. И хотя в самой прокуратуре данное решение объясняют якобы конфиденциальностью информации, а также «защитой национальной безопасности», у украинцев возник вопрос, почему же ранее ее не закрывали, раз она такая секретная?Как считают некоторые украинские паблики, киевские власти просто испугались реальных цифр нежелающих погибать за режим. Поэтому и скрыли информацию по СЗЧ и дезертирам от народа. Слишком резонансная информация.По официальным данным, за 10 месяцев 2025 года прокуратура открыла больше 161 тысячи дел в отношении военнослужащих ВСУ, покинувших свои части. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. А по неофициальным, количество дезертиров уже превысило 350 тысяч с начала этого года. И чем больше усиливается мобилизация, тем больше дезертиров в ВСУ.