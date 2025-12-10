Киев объяснил якобы секретностью закрытие сведений по дезертирам ВСУ
1 6685
На Украине засекретили данные по количеству дезертиров и самовольно оставивших части, соответствующее решение принял офис генерального прокурора Украины, сообщает украинская пресса.
Киев засекретил данные по дезертирам и СЗЧ (так на Украине называют самовольно оставивших часть), на сайте прокуратуры больше не публикуется информация данного характера, ранее выкладывавшаяся в открытый доступ. И хотя в самой прокуратуре данное решение объясняют якобы конфиденциальностью информации, а также «защитой национальной безопасности», у украинцев возник вопрос, почему же ранее ее не закрывали, раз она такая секретная?
Как считают некоторые украинские паблики, киевские власти просто испугались реальных цифр нежелающих погибать за режим. Поэтому и скрыли информацию по СЗЧ и дезертирам от народа. Слишком резонансная информация.
Военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом, закрыли их в целях защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны.
По официальным данным, за 10 месяцев 2025 года прокуратура открыла больше 161 тысячи дел в отношении военнослужащих ВСУ, покинувших свои части. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. А по неофициальным, количество дезертиров уже превысило 350 тысяч с начала этого года. И чем больше усиливается мобилизация, тем больше дезертиров в ВСУ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация