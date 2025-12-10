Киев объяснил якобы секретностью закрытие сведений по дезертирам ВСУ

На Украине засекретили данные по количеству дезертиров и самовольно оставивших части, соответствующее решение принял офис генерального прокурора Украины, сообщает украинская пресса.

Киев засекретил данные по дезертирам и СЗЧ (так на Украине называют самовольно оставивших часть), на сайте прокуратуры больше не публикуется информация данного характера, ранее выкладывавшаяся в открытый доступ. И хотя в самой прокуратуре данное решение объясняют якобы конфиденциальностью информации, а также «защитой национальной безопасности», у украинцев возник вопрос, почему же ранее ее не закрывали, раз она такая секретная?



Как считают некоторые украинские паблики, киевские власти просто испугались реальных цифр нежелающих погибать за режим. Поэтому и скрыли информацию по СЗЧ и дезертирам от народа. Слишком резонансная информация.

Военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом, закрыли их в целях защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны.


По официальным данным, за 10 месяцев 2025 года прокуратура открыла больше 161 тысячи дел в отношении военнослужащих ВСУ, покинувших свои части. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. А по неофициальным, количество дезертиров уже превысило 350 тысяч с начала этого года. И чем больше усиливается мобилизация, тем больше дезертиров в ВСУ.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:34
    Процентов 80 дезертиров давно закопаны в ямах. Прикапывают, несколько месяцев числится живым, командиры бабки получают, ну, а потом раз и исчез, убежал, семье шишь, все счастливы.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:39
      Цитата: Виктор Сергеев
      Процентов 80 дезертиров давно закопаны в ямах. Прикапывают, несколько месяцев числится живым, командиры бабки получают, ну, а потом раз и исчез, убежал, семье шишь, все счастливы.

      Сбежали к Бандере. wink am
    2. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 19:51
      Процентов 80 дезертиров давно закопаны в ямах
      Возможно и так. Не будут портить репутацию командования: а то, что это за командир, у которого в бою сумасшедшие потери. Так недолго и в рядовые попасть за такое командование. Хотя, конечно, всё это мутно очень, даже с бутылкой не разберёшься, где правда.
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 19:36
    Много, Но маловато будет...... надо увеличить количество.....
  3. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 19:48
    В Украине достаточно сложные внутренние процессы взаимоотношения различных социальных слоев с властью и её СТРУКТУРАМИ. Поэтому многим стоило бы изучать эти закономерности, ведь никто не застрахован от подобного рода процессов. А по теме скажу, что просто находясь в Украине можно знать столько, что и статистика не нужна.