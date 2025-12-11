Крылатые ракеты Stratus накануне старта испытаний
Ракеты Stratus RS (вверху) и Stratus LO в актуальном проектном облике
В интересах вооружённых сил Великобритании, Италии и Франции разрабатывается перспективное семейство крылатых ракет Stratus. К настоящему времени компания MBDA Systems провела основные проектные работы и представила материалы по двум проектам семейства. В ближайшие годы она обещает завершить разработку, провести испытания и довести новые боеприпасы до принятия на вооружение.
В процессе разработки
MBDA начала предварительные исследования по теме новой крылатой ракеты в 2011 г. по заказу вооружённых сил Франции. На тот момент планировалось создать новый управляемый боеприпас воздушного и морского базирования для замены имеющихся изделий SCALP-EG и Exocet. За несколько лет компания провела необходимые работы и сформировала ряд технических предложений.
Вскоре этими работами заинтересовалось Минобороны Великобритании. В 2016–18 гг. состоялись необходимые консультации, по результатам которых подписали соглашение о совместном проведении дальнейших работ. В результате этого список ракет под замену пополнился противокорабельной Harpoon.
Новая программа получила английское название Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW) и французское Futur Missile Anti-Navire / Futur Missile de Croisière (FMAN/FMC). Оба означали «крылатая / противокорабельная ракета будущего». Эти названия сохранялись до недавнего времени.
В 2023 г. к двум заказчикам присоединилась Италия. Она тоже заинтересована в получении перспективных ракет для замены устаревающего вооружения. К настоящему времени были подписаны все необходимые соглашения, однако роль итальянской стороны остаётся ограниченной.
Ранний вариант двух ракет. В дальнейшем экстерьер и конструкция изменились
Согласно изначальным планам, опытно-конструкторские работы по новой ракете должны были завершиться в начале двадцатых годов. Затем предполагалось провести испытания, и к середине десятилетия заказчики могли бы получить серийные FC/ASW или FMAN/FMC. Тем не менее, в силу объективных причин и факторов, такой график позже пришлось пересмотреть.
Предварительное проектирование было завершено к началу 2022 г. Тогда же стало известно, что MBDA Systems создаёт сразу две одноимённые ракеты с разными особенностями, конструкциями, характеристиками и функциями. Также компания опубликовала графические рекламные материалы, демонстрировавшие общий облик ракет. Позже на выставках стали появляться макеты будущих изделий.
Под новым названием
В начале сентября 2025 г. компания MBDA представила все свои основные разработки на выставке DSEI в Лондоне. Вместе с прочими изделиями демонстрировались макеты двух будущих ракет FC/ASW. В ходе выставки объявили, что эти боеприпасы теперь носят название Stratus («Слоистое облако»).
Сообщалось о завершении проектных работ по крылатой ракете нового семейства, предназначенной для ударов по наземным целям. Ранее это изделие обозначалось как TP15 (Turboprop — турбовинтовая), а теперь ему присвоили название Stratus LO (Low Observable — малозаметная). К настоящему времени сформирован её окончательный облик и завершается разработка необходимой документации.
В свою очередь, разработка сверхзвуковой противокорабельной ракеты пока продолжается. На текущем этапе её переименовали: название RJ10 (Ramjet — прямоточный воздушно-реактивный двигатель) сменили на Stratus RS (Rapid Strike — быстрый удар).
Итоговый вариант изделия Stratus LO на выставке DSEI-2025
Сейчас MBDA Systems готовит производство опытной партии крылатых ракет Stratus LO. В ближайшие годы эти изделия выйдут на испытания. Изделие Stratus RS отправится на полигоны позже. Все испытания должны занять несколько лет, если не возникнут непредвиденные проблемы.
Согласно актуальным планам, поставки серийных ракет Stratus LO заказчикам могут начаться в 2028 г. К концу десятилетия это оружие достигнет требуемого уровня оперативной готовности. Проект Stratus RS отличается большей сложностью, и это оружие заказчики получат только к 2034 г.
Ожидается, что две ракеты Stratus, а также их гипотетические модернизированные версии смогут оставаться на вооружении в течение следующих 30-35 лет. Таким образом, MBDA Systems создаёт задел на отдалённое будущее, и это возлагает на неё повышенную ответственность.
Крылатая ракета
Первой на вооружение должна поступить крылатая ракета Stratus LO, предназначенная для поражения наземных целей. Ею планируется вооружить самолёты и корабли нескольких типов, а в будущем возможно создание наземного комплекса с аналогичными боевыми возможностями.
Для ракеты разработан фюзеляж квадратного сечения с заострённым головным обтекателем и конической хвостовой частью. На центральной части фюзеляжа находится складное высокорасположенное крыло большой стреловидности и малого удлинения. Хвостовое оперение включает Х-образные рули. Вероятно, планер ракеты будет изготавливаться из пластиков и композитов. Материалы и конструкция позволят сократить заметность изделия для радиолокаторов противника.
Макет сверхзвуковой ПКР Stratus RS (демонстрируется горизонтально)
Точные габариты Stratus LO пока неизвестны. Ракету планируется использовать с существующими унифицированными пусковыми установками, что указывает на предельную длину и поперечник. Масса ракеты в её нынешнем виде тоже неизвестна. При этом заказчик требовал довести полезную нагрузку до 200 кг.
Крылатая ракета получит турбореактивный двигатель. Воздухозаборник помещается в днище фюзеляжа. Изделие сможет развивать высокую дозвуковую скорость и лететь на дальность не менее 1000 км. Для старта с корабля предусматривается сбрасываемый твердотопливный двигатель.
Изделие оснастят системами спутниковой и инерциальной навигации для полёта в район цели. Также предлагается несколько вариантов головок самонаведения для поражения разных целей. Так, Великобритания хочет использовать инфракрасную ГСН. Известно о разработке радиолокационной.
Сверхзвуковая ракета
В свою очередь, проект Stratus RS предусматривает создание сверхзвуковой противокорабельной ракеты воздушного или корабельного базирования. Она должна атаковать и поражать широкий спектр надводных целей, а также, возможно, некоторые наземные. Высокое могущество будет достигаться как за счёт боевой части, так и благодаря кинетической энергии.
Сверхзвуковая ПКР получает фюзеляж с оживальным головным обтекателем и круглым сечением носовой части, переходящим в квадрат. Под днищем предусматривается воздухозаборник двигателя. Изделие также получит складное прямое крыло сверхмалого удлинения и оперение из нескольких плоскостей. Следует отметить, что в прошлом в графических материалах фигурировала ракета иного облика. Возможно, в ходе текущей разработки Stratus RS вновь изменит свой внешний вид и различные особенности конструкции.
По своим габаритам Stratus RS не должна принципиально отличаться от дозвукового боеприпаса, что связано с требованиями совместимых пусковых установок. Вероятно, схожими будут стартовая масса и полезная нагрузка.
Для ПКР разрабатывается оригинальный прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Он должен обеспечить разгон до скоростей порядка 3,5 М. Для старта с корабля ракете понадобится стартовый двигатель, который будет поднимать её в воздух и разгонять до скоростей включения ПВРД. Дальность пуска достигнет 500 км.
Возможно, две ракеты Stratus будут унифицированы по системам управления. При этом сверхзвуковая Stratus RS предъявляет специфические требования к ГСН. Необходимо обеспечить поиск и захват цели с достаточного расстояния, а также точное наведение на движущиеся объекты. Также сообщается, что ПКР сможет активно маневрировать для преодоления ПВО-ПРО противника. Это тоже должно повлиять на состав и функции систем управления.
Будущие носители
Ракеты Stratus создаются в качестве универсального оружия для разных платформ. В первую очередь, их получит боевая авиация и корабли стран-заказчиков. Затем не исключается разработка наземных ракетных комплексов — при наличии интереса к таким изделиям.
Предполагается, что первой на вооружение начнёт поступать дозвуковая крылатая ракета Stratus LO. Стартовым заказчиком должен стать Королевский военно-морской флот Великобритании. Он уже сообщал, что перспективная ракета будет использоваться фрегатами нового проекта Type 26. Затем их могут получить перспективные фрегаты «Тип 31». Ракета Stratus LO рассматривается в качестве замены для существующего изделия NSM с менее высокими характеристиками.
Сверхзвуковую ПКР Stratus RS примут на вооружение позже, к середине тридцатых годов. Её получат корабли тех же типов. Ожидается, что два новых изделия одного семейства существенно изменят ударный потенциал британских фрегатов.
Фрегат HMS Glasgow проекта Type 26 — один из будущих носителей ракет Stratus
Сейчас Великобритания рассматривает возможность использования ракет Stratus в боевой авиации. Их потенциальным носителем считают истребитель-бомбардировщик F-35B. Когда будет принято окончательное решение, и каким оно окажется, пока неизвестно.
Франция и Италия активно участвуют в разработке новых ракет и неоднократно говорили о своём желании принять их на вооружение. Однако подробности таких планов пока не раскрывались и, возможно, ещё не прорабатывались. Можно ожидать, что итальянские и французские военные тоже будут ставить новые ракеты на корабли самых современных типов. Также возможно их использование на имеющихся и планируемых к закупке самолётах, в т.ч. на F-35.
Сухопутный вариант ракетного комплекса Stratus пока существует только на уровне идеи, которую могут проработать при наличии интереса со стороны потенциального заказчика. Соответственно, его облик и точные характеристики ещё не определены. Можно предположить, что такой комплекс построят на доступном многоосном шасси высокой грузоподъёмности и оснастят поднимающейся пусковой установкой, унифицированной с корабельными системами.
Ответственный этап
Таким образом, программа FC/ASW или FMAN/FMC, недавно получившая название Stratus, успешно прошла часть стадий и продвигается вперёд. Сейчас компании MBDA Systems предстоит изготовить и испытать опытные ракеты двух типов. В ближайшие годы она сосредоточит усилия на дозвуковой Stratus LO, а затем займётся противокорабельной Stratus RS.
Речь идёт об одном из наиболее ответственных этапов всей программы. Наземные и лётные испытания позволят выявить недочёты конструкции и определить реальные характеристики двух ракет. Если перспективные изделия справятся со всеми проверками, то вооружённые силы трёх стран смогут получить новое оружие для ВВС и ВМС, а также, возможно, для сухопутных войск.
