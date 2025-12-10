Наибольшее разочарование зарегистрированным американским конгрессменом-республиканцев Томасом Мэсси законопроектом о выходе США из НАТО демонстрируют в Польше. Как уже сообщало «Военное обозрение», конгрессмен зарегистрировал проект закона HR6508, указав на то, что в результате выхода США сэкономят сотни миллиардов долларов, которые сегодня во многом идут на прямое или косвенное оказание «услуг безопасности» и военной помощи целому ряду стран НАТО.В Польше считают, что США не должны покидать Североатлантический альянс. Варшава категорически против такого развития событий. Противники законопроекта Томаса Мэсси предлагают «жёстче действовать с теми странами, которые до сих пор не повысили уровень расходов на военные нужды до 2 процентов ВВП».Сама Польша старается в плане военных расходов идти в авангарде НАТО, рассчитывая понравиться Вашингтону. В частности, польским руководством от США ранее были получены гарантии того, что американский военный контингент на территории страны останется.Напомним, что военные расходы Польши уже достигают порядка 5 процентов ВВП, что является абсолютным рекордом для этой страны. Того же польские «ястребы» ожидают и от других коллег по НАТО.Вообще говоря, сам законопроект HR6508 выглядит именно как блеф – попытка заставить тех, кто раскошеливаться не хочет, наконец-то сделать это. По сути, Польша такие планы Вашингтона выдаёт.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»