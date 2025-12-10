Польша категорически против выхода США из НАТО

Наибольшее разочарование зарегистрированным американским конгрессменом-республиканцев Томасом Мэсси законопроектом о выходе США из НАТО демонстрируют в Польше. Как уже сообщало «Военное обозрение», конгрессмен зарегистрировал проект закона HR6508, указав на то, что в результате выхода США сэкономят сотни миллиардов долларов, которые сегодня во многом идут на прямое или косвенное оказание «услуг безопасности» и военной помощи целому ряду стран НАТО.

В Польше считают, что США не должны покидать Североатлантический альянс. Варшава категорически против такого развития событий. Противники законопроекта Томаса Мэсси предлагают «жёстче действовать с теми странами, которые до сих пор не повысили уровень расходов на военные нужды до 2 процентов ВВП».

Сама Польша старается в плане военных расходов идти в авангарде НАТО, рассчитывая понравиться Вашингтону. В частности, польским руководством от США ранее были получены гарантии того, что американский военный контингент на территории страны останется.

Напомним, что военные расходы Польши уже достигают порядка 5 процентов ВВП, что является абсолютным рекордом для этой страны. Того же польские «ястребы» ожидают и от других коллег по НАТО.

Вообще говоря, сам законопроект HR6508 выглядит именно как блеф – попытка заставить тех, кто раскошеливаться не хочет, наконец-то сделать это. По сути, Польша такие планы Вашингтона выдаёт.
  1. Керенский Звание
    Керенский
    +5
    Сегодня, 20:08
    Напомним, что военные расходы Польши уже достигают порядка 5 процентов ВВП

    Хитрые поляки записывать в военные расходы много чего стали.
    Дорогу строим? По ней танки пойдут, - значит военные расходы. ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:15
      Польшу об этом и не спросят. Хотя гиена поимела больше других от США.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 20:52
      Ляхам, по врождённой привычке, сподручнее тявкать на привязи, чем драться один на один.
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 20:12
    Кто-нибудь может доходчиво объяснить, зачем США упёрлось это НАТО?
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 20:16
      Цитата: ulembeck
      Кто-нибудь может доходчиво объяснить, зачем США упёрлось это НАТО?

      Попробую. НАТО - это тотальный военно-политический контроль всех тех, кто в него входит.
      1. ulembeck Звание
        ulembeck
        0
        Сегодня, 20:42
        НАТО - это тотальный военно-политический контроль всех тех, кто в него входит.

        5% ВВП США за контроль над пигмеями (европы с бритами) - не многовато ли?
    2. nPuBaTuP Звание
      nPuBaTuP
      +1
      Сегодня, 20:17
      Это их детище.... сперва против СССР ну а затем и России.... Куда уж доходчивее.....
      А так то оно им нах... невперлось...
    3. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 20:17
      Цитата: ulembeck
      Кто-нибудь может доходчиво объяснить, зачем США упёрлось это НАТО?

      Если они уверены, что большая война в Европе неизбежна, то им это НАТО точно "не упёрлось", и даже наоборот - постараются вовремя соскочить, чтобы потом вмешаться и примкнуть к побеждающей стороне.
      1. JcVai Звание
        JcVai
        0
        Сегодня, 20:47
        Они могут это сделать и не покидая НАТО. Напомню, что пресловутая 5 статья говорит о поддержке, форма которой определяется каждым участником альянса самостоятельно. Т.е. можно на словах высказать ободрение и после разбомбить ободряемого.
    4. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 20:17
      Именно. НАТО воюет,а они оружие поставляют. Такие дела..
    5. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:19
      ulembeck
      зачем США упёрлось это НАТО?

      Раньше это было нужно для продвижения своих геополитических интересов, размещения своих баз в Европе и продажи вооружений своим "партнерам".
    6. oldzek Звание
      oldzek
      0
      Сегодня, 20:21
      проще пареной репы:чтобы во время войны торговать с обоями сторонами и вступить в войну на стороне победителя.а начать войну должно именно НАТО.создали,укрепили,вооружили и в сторону.воюйте поле боя краина,так что фас...фас...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 20:18
    Интересно как,если по официальной информации США самый мощный член НАТО,а его не отпустят laughing ,как Варшава планирует это сделать? Санкции? Объявление войны? Или бойкот объявят))) смешные людишки.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 20:31
      Чего проще? Распустят гребень петушиный и бравым когтем землю будут рыть.
  4. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 20:23
    Чистый блеф, скорее барыгу второй раз посадят, но отказаться от такой кормушки несущей золотые яйца Пентагон и ВПК не могут, как и отказаться от отжатой Окраины.
  5. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 20:23
    Блеф конечно. Столько вложили и вдруг выйти. Никогда не выйдут. Штаты - это хребет нато. В нато вообще вход рубль, а выход - два, а то и больше, но это для мелких сошек.
  6. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 20:27
    Цитата: frruc
    Польшу об этом и не спросят. Хотя гиена поимела больше других от США.

    и ещё больше планировала. Отсюда и стоны пшецки ;)
  7. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 20:28
    Цитата: ulembeck
    Кто-нибудь может доходчиво объяснить, зачем США упёрлось это НАТО?

    Главная задача этих заявлений - заставить других членов тратиться на военку, а то привыкли за счет штатов и их баз жировать. Вот повысят процент на военные расходы - и всё будет как прежде. Только вот всю эту махину военки надо будет рано или поздно спустить с поводка. Потренируются на каком нибудь иране, а потом примутся за оставшихся крупных соперников.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:35
    А Германия тратит 2% от ввп на НАТО ,поляки могут помочь .Мосты через Одер не дадут взорвать китайцы.Кстати что там с пошлинами на китайские Фольксвагенами в Германии ?
  9. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 20:38
    Курва бобр.
    Курва Трамп.