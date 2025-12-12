Как британцы смогли подчинить Китай
Корабль «Немезида» Ост-Индской компании лейтенанта У. Х. Холла уничтожает китайские военные джонки в заливе Ансона 7 января 1841 года. Худ. Эдвард Дункан
Разведка
Европейцы «открывали» Китай шаг за шагом: сначала через Великий Шелковый путь с путешествиями Марко Поло в XIII веке и христианскими миссионерами-разведчиками, создавшими первый образ страны. Единичные путешественники и христианские миссии играли роль разведки, за которой уже стояли интересы Рима, а затем и европейских колониальных держав.
Затем португальские мореплаватели в XVI веке установили морскую торговлю, заняв Макао. При этом пошлины, которые платили португальцы, рассматривались как «дань» от «заморских варваров».
Вслед за португальцами к берегам Китая потянулись и другие европейские державы. Так, испанцы, утвердившиеся на Филиппинах и вырезавшие там китайских поселенцев (рассматривались как конкуренты испанцев), смогли установить торговые связи с Поднебесной.
За ними появились голландцы, прозванные китайцами «рыжеволосыми варварами». Они закрепились на Яве, а затем постепенно начали колонизацию острова Тайвань (Формоза), потеснив там испанцев. Основанная в 1602 г. голландская Ост-Индская компания вступила в конкурентную борьбу с португальцами и испанцами за торговые пути и колонии. Но вскоре китайцы выбили голландцев с Формозы.
Встреча Марко Поло и Хубилай-хана. Худ. Т. Кремона.
«Белые обезьяны» и данники
Позже к этой борьбе подключились и англичане. Но в XVII–XVIII вв. европейцам нечего было предложить Поднебесной. Она была самодостаточной как культурно, так и экономически. Экономика процветала, население утроилось и перевалило за 300 млн человек.
Британский дипломат, официальный представитель при правительстве империи Цин Роберт Харт (1835 – 1911), лучший западный знаток Китая того времени, с 1863 по 1911 год занимавший пост второго генерального инспектора Императорской морской таможенной службы Китая, писал: «Китайцы имеют лучшую на свете еду – рис; лучший напиток – чай; лучшие одежды – хлопок, шёлк, меха. Даже на пенни им не нужно покупать что-либо со стороны. Поскольку империя их столь велика, а народ многочисленен, их торговля между собой делает ненужными всякую значительную торговлю и экспорт в зарубежные государства».
Китайский шёлк, фарфор, чай и другие товары пользовались большим спросом в Европе, но китайцы не желали что-либо покупать у «белых варваров», так что тем приходилось платить серебром за китайские товары. Естественно, что европейцам не нравился такой неравноценный обмен.
Западным дипломатическим миссиям, включая британские, приходилось унижаться перед китайцами. Так, в 1793 г. в «Срединную империю» была послана миссия под руководством лорда Джорджа Маккартни с целью установления дипломатических отношений между Китаем и Англией, изменения политики «однопортовой торговли» и получения права свободного поселения и передвижения англичан в Китае. Члены миссии Маккартни были приняты цинским двором как представители вассалов. На кораблях, везших англичан по китайским водам, были подняты флаги с надписью: «Носитель дани из английской страны».
В послании императора Хунли Цяньлуна (правил в 1735—1796 годах), адресованном английскому королю Георгу III, говорилось:
Следует помнить, что китайская цивилизация полностью самодостаточна, китайцы любят свою страну – «Китай превыше всего», считают, что все вокруг варвары и дикари. Правил «Срединной империей» «Сын Неба», верховный жрец, связанный с божественным Небом.
Карта Китая, составленная картографом Уильямом Маккензи около 1866 года.
Британская наркоимперия
На этой спеси и гордыне, расизме в отношении «белых обезьян» и сыграли британцы. Уже голландцы подсадили китайских чиновников-мандаринов на опиум. Британцы также сыграли на вечной продажности местных чиновников, которые, не устояв перед взятками, пустили опиум в страну.
Китайские власти пытались запретить курить опиум, но было уже поздно. Китайские чиновники и иностранные торговцы, получавшие огромные прибыли, запреты игнорировали. Кантон (современный Гуанчжоу), куда и приходили британские и американские корабли с опиумом, был далеко от центра империи, и южная окраина Поднебесной жила по своим законам.
В результате британцы обратили в наркоманов практически всё мужское население Поднебесной — 35–40% населения, и стали свободно выкачивать серебро и прочие богатства, копившиеся столетиями в Китае. При этом опиум производился в соседней Индии и обходился британцам очень дёшево.
Наркоторговля была самой прибыльной в мире. Опиум приносил Британской империи 15–20% всех доходов. В 1830 году торговля опиумом в Кантоне обогнала по прибыли торговлю чаем. Англичане были монополистами, затем свой кусок (около 10%) получили и американские контрабандисты.
Опиум курили даже в императорском дворце. Китайцы называли его «опиумом Иисуса», а суда, с которых наркотик продавали белые контрабандисты в дельте Жемчужной реки (Чжуцзян) под покровом темноты, — «дьявольскими кораблями».
Когда китайские власти попытались оказать военное сопротивление, то Британия, Франция и США разгромили империю Цин в т. н. Опиумных войнах 1840 – 1842 и 1856 – 1860 годов. Китайские войска значительно превосходили европейцев численно. Однако уступали в боевом духе и дисциплине (полное разложение), в вооружении.
По Нанкинскому договору 1840 года Срединная империя выплачивала Британии огромную контрибуцию, открывала для иностранцев пять новых портов и отдала англичанам Гонконг. Про опиум в договоре ничего не говорилось. Китайцы и британцы сделали вид, что никакой наркоторговли нет, хотя после войны она ещё больше расширилась.
По Пекинскому договору 1860 года Китай выплачивал контрибуцию, иностранцы получили новые порты для торговли, в частности Тяньцзинь. Иностранцы могли использовать китайскую рабочую силу в своих колониях в Америке (фактически как рабов). Также были установлены фиксированные пошлины на опиум, что придало торговле наркотиками некое подобие легальности. Затем власти разрешили выращивать в Китае мак.
С этого времени Поднебесная, в сущности, стала полуколонией великих западных держав, а затем и Японии. В этом процессе участвовала и Российская империя, начавшая создавать на северо-востоке свою колонию – Желтороссию с центрами в Харбине и Порт-Артуре (Как русские взяли штурмом Пекин; «Желтороссия». Как Россия пыталась стать «Великой Восточной империей»).
В 1907 году Британия и Поднебесная договорились в течение 10 лет полностью прекратить торговлю индийским опиумом, но из этой благой идеи ничего не вышло. Наркоторговля, приносившая участникам огромный гешефт-барыш, продолжалась.
В результате до 1949 года Поднебесная находилась в периоде общего упадка и гражданской смуты, которая унесла миллионы жизней. Это ярмо, включая наркозависимость, сбросили китайские коммунисты при помощи русских (советских) братьев.
