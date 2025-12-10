Киеву нужны от Рима поставки оружия и участие в краже российских активов
Подтвердилась предварительная информация, что целью европейской поездки Зеленского было получение гарантий от европейских стран по поставкам оружия и замороженным российским активам. Заручившись поддержкой со стороны Макрона, Стармера и Мерца, киевский клоун поехал в Италию на переговоры с Мелони.
Зеленскому очень нужны российские средства, без них Украина не способна воевать, а значит, должна будет капитулировать. Поэтому «нелегитимный» скачет по Европе, лично уговаривая европейских лидеров присоединиться к краже российских средств, задуманной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Именно за этим в первую очередь прибыл он и в Италию.
Достоверно неизвестно, чем закончились переговоры Зеленского и Мелони, но, как пишет итальянская пресса, премьер Италии полтора часа уговаривала «нелегитимного» пойти на уступки, чтобы завершить конфликт на Украине. Зеленский в то же время пытался убедить Мелони присоединиться к краже российских активов, закупке оружия для Киева и уговорить Трампа смягчить свою позицию в отношении Киева.
Судя по недовольному лицу после встречи, договориться с Мелони у киевской «просрочки» не удалось. Судя по всему, Киев рискует остаться без денег.
