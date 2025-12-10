Киеву нужны от Рима поставки оружия и участие в краже российских активов

Подтвердилась предварительная информация, что целью европейской поездки Зеленского было получение гарантий от европейских стран по поставкам оружия и замороженным российским активам. Заручившись поддержкой со стороны Макрона, Стармера и Мерца, киевский клоун поехал в Италию на переговоры с Мелони.

Зеленскому очень нужны российские средства, без них Украина не способна воевать, а значит, должна будет капитулировать. Поэтому «нелегитимный» скачет по Европе, лично уговаривая европейских лидеров присоединиться к краже российских средств, задуманной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Именно за этим в первую очередь прибыл он и в Италию.



Достоверно неизвестно, чем закончились переговоры Зеленского и Мелони, но, как пишет итальянская пресса, премьер Италии полтора часа уговаривала «нелегитимного» пойти на уступки, чтобы завершить конфликт на Украине. Зеленский в то же время пытался убедить Мелони присоединиться к краже российских активов, закупке оружия для Киева и уговорить Трампа смягчить свою позицию в отношении Киева.

Параллельно Зеленский предъявил список требований, в который вошли: активное участие Италии в экспроприации замороженных российских активов и вступление Рима в программу по закупке вооружения для киевского режима Purl.


Судя по недовольному лицу после встречи, договориться с Мелони у киевской «просрочки» не удалось. Судя по всему, Киев рискует остаться без денег.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 20:41
    Обворованными в итоге окажутся европейские налогоплательщики. yes
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 20:58
      У пана атамана нэма золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны....Чует мое сердце, что мы стоим накануне грандиозного шухера laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:45
    А от Ватикана ? Сколько денег завёз папе римскому ?Фицо он предлагал 500 млн зеленью.. Фицо не калибр папы ,там должно быть денег поболее .А то на швейцарскую гвардию денег не хватит.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 20:47
      Фицо не калибр папы ,там должно быть денег поболее .

      "Папа Римский? А сколько у него дивизий?" - И. В. Сталин в беседе с Черчиллем о послевоенном устройстве Польши.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:48
    ...премьер Италии полтора часа уговаривала «нелегитимного» пойти на уступки, чтобы завершить конфликт на Украине. Зеленский в то же время пытался убедить Мелони присоединиться к краже российских активов.
    Судя по недовольному лицу после встречи, договориться с Мелони у киевской «просрочки» не удалось.

    Представил личную беседу Зе и Мелони в духе встречи королевы Франции и Бэкингэма:

    - Я не сказала "да", милорд,
    - Вы не сказали "нет"!

    Таки "нет" всё же было сказано.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 20:49
    "Судя по недовольному лицу после встречи, договориться с Мелони у киевской «просрочки» не удалось. Судя по всему, Киев рискует остаться без денег".
    И что тут обсуждать если ничего не известно?
    По мне так пусть берут замороженные активы - это дешевле, чем война с ЕС. В драке за проценты от активов они сами сожрут себя.
  5. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 20:54
    Бедная Мелони - ей пришлось целых 1,5 часа выслушивать этого наглого кривророжского попрошайку😢 100% она больше не согласится на личную встречу ни под каким предлогом.