В Китае начнёт работу «суперфабрика» спутников для конкуренции Starlink

Китай готовится запустить «суперфабрику» спутников, способную производить 1000 единиц в год. Это позиционируется как важный шаг в гонке Пекина за создание спутниковых группировок на низкой околоземной орбите в рамках его намерений составить реальную конкуренцию Starlink Илона Маска.

Предприятие, расположенное на территории космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, интегрирует конвейер «от завода до запуска», который собирает, тестирует и интегрирует спутники с ракетами. Это делает его единственной в своем роде базой в стране и крупнейшим центром производства спутников в Азии, сообщает Синьхуа.

Новый суперзавод появляется на фоне бума в коммерческом космическом секторе Китая. Благодаря благоприятной политике, резкому росту частных запусков ракет и предварительным планам развития космического туризма, Пекин ускоряет свои усилия по конкуренции с США.

Главное преимущество объекта заключается в скорости его производственного процесса, что может значительно снизить затраты, сообщает всё то же агентство Синьхуа.

Благодаря близости к коммерческим стартовым площадкам Вэньчан и Хайнань, расположенным всего в нескольких километрах, спутники могут перемещаться от окончательной сборки до стартовых площадок буквально за считанные часы.

Китай уже зафиксировал рекордное количество космических запусков в 2025 году: к 6 декабря их число достигло 80, согласно данным базы данных Space Stats Online. Для сравнения, частная аэрокосмическая компания Маска SpaceX к началу ноября выполнила 146 миссий, побив собственный годовой рекорд.

Предыдущий рекорд страны был установлен в 2024 году: 68 запусков ракет – 12 из которых были осуществлены частными компаниями – вывели на орбиту 201 коммерческий спутник, согласно данным Китайского национального космического управления и Китайского центра развития информационной индустрии. Между тем, компания SpaceX в прошлом году запустила 134 ракеты, выведя на орбиту более 2300 спутников Starlink, что подчеркивает разительный контраст в масштабах и темпах между двумя космическими державами.
  1. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 21:10
    В этом вопросе нужно договориться с Китаем на общее пользование. Самим тяжко будет а за этим будущие войны...
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 23:21
      Если бы не куча известных друзей друга друзей, то давно бы уже было своё. Но, то совсем другая история.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 21:28
    Как там у РФ с этим у бюро 1440 ??????? вроде уже выводить должны по тихоньку
    1. Светлан Звание
      Светлан
      -2
      Сегодня, 21:34
      Неправильный вопрос. Он должен звучать: «как там у нас?»
      Или вы не Россиянин?
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    +5
    Сегодня, 21:28
    Цитата: arhitroll
    В этом вопросе нужно договориться с Китаем на общее пользование. Самим тяжко будет а за этим будущие войны...

    Договариваются с равным.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 23:21
      ничего чужого в нашем космическом пространстве летать не должно ВООБЩЕ
  4. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 21:32
    Первый 3d принтер, напечатает завод, второй - кучу других 3d принтеров, которые в свою очередь начнут печатать спутники, ну и третий будет печатать ракеты выводящие эти спутники на орбиту.

    Молодцы однако!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 22:37
      Цитата: Светлан
      Первый 3d принтер, напечатает завод, второй - кучу других 3d принтеров, которые в свою очередь начнут печатать спутники, ну и третий будет печатать ракеты выводящие эти спутники на орбиту.
      Я помню другой анекдот. У китайца спросили как тяжело вам было отправить человека в космос, На что он ответил. Я точно не знаю, но мы ставили китайца на китайца на китайца. и вот так и дотянулись до самых верхов. Первым конечно очень тяжело было. Так что на первом месте там тяжелый труд по 12-14 часов в сутки, а потом уже принтеры.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 23:08
        Совершенно верно. hi Именно благодаря долгому ручному труду миллионов китайцев, промышленность их и достигла успехов
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 21:35
    Скоро уже столько спутников будет находиться на низкой околоземной орбите, что в космос лететь будет небезопасно. Увеличится опасность столкновения. Придётся часто совершать манёвры, чтобы уйти от столкновения.
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 21:44
      Придётся часто совершать манёвры, чтобы уйти от столкновения.

      Спутники Старлинк и им подобные не могут маневрировать ввиду отсутствия двигателей и, главное, топлива для них. Зато дешевы и малы, что позволяет запускать их пачками.
      А проблема столкновения действительно имеется. Глобально разрешается разными высотами орбит, выделенными для каждой спутниковой группировки. А в частности - даже не знаю, нужны узкие спецы.
      1. olegff68 Звание
        olegff68
        +1
        Сегодня, 22:59
        На КАЖДОМ спутнике Старлинк установлены двигатели Холла (электростатические двигатели) на криптоне, для маневрирования, вывода на орбиту и контролируемого схода с неё. Именно благодаря этим двигателям спутники Старлинк поддерживают скорость на орбите, буквально чертя по границе атмосферы. Изучите матчасть, прежде чем глупости писать.
  6. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +4
    Сегодня, 21:57
    запустила 134 ракеты, выведя на орбиту более 2300 спутников Starlink, что подчеркивает разительный контраст в масштабах и темпах между двумя космическими державами.


    Цифры поражают конечно.
    Зато в области балета
    Мы впереди планеты всей!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 23:01
      Цитата: TOS-NN
      Цифры поражают конечно.

      Кого? В 1980 году, это всего лишь 45 лет назад, СССР осуществил всего лишь 90 пусков. На да всего за 1 год. и всего 90 пусков и всего с 1 космодрома.
  7. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    0
    Сегодня, 22:12
    Вот как случится какой-нибудь катаклизм! Как посыпется вся эта xpeнь с неба!
  8. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 23:03
    Что ни день, то сообщение об успехах и планах Китая в тенических изобретениях и промышленности. Завидую
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 23:22
      А у нас пенсионный возраст,мигранты и налоги...и СВО... recourse
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 23:40
      Легко. Новость от нас про космос. Упал стартовый стол на Байконуре 27 ноября. Когда и как починят непонятно. Что делать, неизвестно. Забавно будет если будем покупать у НАСА доставку наших космонавтов и грузов на кораблях И.Маска про которого наш "гений" и "эффективный менеджер" Рогозин говорил что то там про батуты... успех.
  9. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 23:53
    Верхний Ларс еще аукнется.