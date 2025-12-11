Противник атаковал очередной танкер, ВС РФ ударили по Запорожью и Кременчугу
В ночь на 11 декабря российские войска нанесли новые удары по целям на подконтрольных противнику территориях. Обращает на себя внимание новая фаза огневого воздействия на объекты врага в оккупированной им части Запорожской области. Известно о прилётах ракеты ОТРК «Искандер-М» по целям в окрестностях Запорожья.
Наибольшее число ударов с применением различных средств огневого поражения минувшей ночью было направлено на Полтавскую область.
После предыдущей серии ударов армия России значительно продвинулась южнее Запорожья, взяв под контроль большую часть Приморского и окружив остатки гарнизона ВСУ в Степногорске.
Сообщается о не менее чем 45 БПЛА «Герань», которые методично били по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса в Кременчуге. После нескольких волн ударов дронами на цели в этом городе были направлены ракеты комплексов «Искандер». По последним данным, таких ракет было три.
В значительной части Полтавской области пропало электроснабжение, которое и до ударов осуществлялось со значительными перебоями. Введённые ранее «Укрэнерго» графики свидетельствовали об отсутствии электроэнергии до 12 часов в сутки.
Противник же атаковал накануне очередной танкер под флагом одного из африканских государств. По последним данным, коммерческое судно шло под флагом Гамбии в водах Чёрного моря, а атака была осуществлена тремя безэкипажными катерами, направленными из Одесской области. Танкер, как заявлено, якобы принадлежал так называемому теневому флоту России. Напомним, что ранее президент Владимир Путин заявлял о том, что такие действия противника могут быть пресечены лишением его выхода к морю. Насколько это реалистично в условиях тех «хирургических методов спецоперации», о которых тоже высказался президент, вопрос открытый.
