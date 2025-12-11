В результате ракетной атаки досталось Воронежу
Накануне вечером жители Воронежской области стали получать оповещение о воздушной тревоге не только в качестве СМС на свои мобильные телефоны, но и в виде сообщений по всем каналам федеральной вещательной сетки. В сообщении жителям региона предписывалось собрать документы, отключить электроприборы и, «не поддаваясь панике», проследовать в укрытие.
Причиной стал удар противника с использованием ракет «Нептун». Были ли это действительно украинские «Нептуны» или переделанные натовские ракеты с украинскими «шильдиками», говорить пока сложно.
В результате ракетной атаки досталось Воронежу.
Официальные заявления, в том числе от губернатора Александра Гусева, свидетельствуют о том, что средствами ПВО была уничтожена воздушная цель. Однако снова эти обломки...
Глава региона:
Через некоторое время телеграмм-канал губернатора выдал новую заметку о последствиях атаки. В ней говорилось, что из пострадавшего здания были эвакуированы 80 человек, для которых организован ПВР (пункт временного размещения) в одном из образовательных учреждений. Эвакуация проводилась с использованием автобусов.
Гусев:
Также губернатор сообщил о повреждении сетей теплоснабжения, что привело к проблемам с отоплением в целом ряде кварталов не только левобережной, но и правобережной частей Воронежа.
На ресурсах противника утверждается, что его целью была Воронежская ТЭЦ-1.
После сообщений о ракетной атаке последовали предупреждения об опасности атаки БПЛА по всему региону, включая Бутурлиновский, Аннинский районы и Борисоглебский городской округ.
При этом в Воронежской области больше суток отсутствует мобильный интернет.
