В результате ракетной атаки досталось Воронежу

9 141 18
В результате ракетной атаки досталось Воронежу

Накануне вечером жители Воронежской области стали получать оповещение о воздушной тревоге не только в качестве СМС на свои мобильные телефоны, но и в виде сообщений по всем каналам федеральной вещательной сетки. В сообщении жителям региона предписывалось собрать документы, отключить электроприборы и, «не поддаваясь панике», проследовать в укрытие.

Причиной стал удар противника с использованием ракет «Нептун». Были ли это действительно украинские «Нептуны» или переделанные натовские ракеты с украинскими «шильдиками», говорить пока сложно.



В результате ракетной атаки досталось Воронежу.

Официальные заявления, в том числе от губернатора Александра Гусева, свидетельствуют о том, что средствами ПВО была уничтожена воздушная цель. Однако снова эти обломки...

Глава региона:

Известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы.

Через некоторое время телеграмм-канал губернатора выдал новую заметку о последствиях атаки. В ней говорилось, что из пострадавшего здания были эвакуированы 80 человек, для которых организован ПВР (пункт временного размещения) в одном из образовательных учреждений. Эвакуация проводилась с использованием автобусов.

Гусев:

Возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Кроме того, из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц.

Также губернатор сообщил о повреждении сетей теплоснабжения, что привело к проблемам с отоплением в целом ряде кварталов не только левобережной, но и правобережной частей Воронежа.

На ресурсах противника утверждается, что его целью была Воронежская ТЭЦ-1.

После сообщений о ракетной атаке последовали предупреждения об опасности атаки БПЛА по всему региону, включая Бутурлиновский, Аннинский районы и Борисоглебский городской округ.

При этом в Воронежской области больше суток отсутствует мобильный интернет.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +12
    Сегодня, 06:47
    Были ли это действительно украинские «Нептуны» или переделанные натовские ракеты с украинскими «шильдиками», говорить пока сложно.

    Нет слов. request
    Какое уж тут перемирие по линии фронта.
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +12
      Сегодня, 07:05
      Досталось Воронежу....
      Это при том, что взрыва мощного боеприпаса, как сообщают с места, не было.
      Это к иронии про обломки. Да если ракету массой тонну, две и сбить за десяток, другой км от населенного пункта, то ее остатки вполне себе могут наделать " делов". Конечно, если она не разлетелась на атомы. lol
      Но, это маловероятно.
      Вывод ясен: лучшая оборона от ударов это не ПВО, хоть бы и эффективная и необходимая, надо уничтожать воага наа егл территории и, преэде всего, главарей и их присных.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        +1
        Сегодня, 07:40
        "Да если ракету массой тонну, две и сбить за десяток, другой км от населенного пункта, то ее остатки вполне себе могут наделать " делов".
        Для информации "Ракета «Нептун» использует режим «малой высоты полета»... : на маршевом участке она летит на высоте от 10-300 метров, а на конечном участке траектории (при подходе к цели) высота снижается до 3-10 метров над поверхностью". И как при высоте полете 3-10 метров обломки долетели до Воронежа, если только её не сбили непосредственно над Воронежем.
        1. Владимир_2У Звание
          Владимир_2У
          +2
          Сегодня, 08:34
          Цитата: Naum_2
          И как при высоте полете 3-10 метров обломки долетели до

          Это строго над морем. Над рельефом не ниже 50 м., хотя и это очень низко.
        2. алексеев Звание
          алексеев
          +2
          Сегодня, 08:55
          Нептун и БПЛА летят низко, а АТАСМS высоко, но опасней последние.
          В любом случае в густонаселенных районах предмет, падающий вниз опасен. Тем паче, если это обломок массой в сотни кг или не уничтоженная в воздухе боеголовка.
          Можно ли рубежи перехвата устроить так, чтобы населенных пунктов вблизи не было. Наверное....
          Но противник тоже не и старается ПВО преодолеть, посему, часто приходится сбивать там, где получается, а не там, где лучше.
      2. woker Звание
        woker
        +6
        Сегодня, 08:26
        Это генерал Баданов доказал, что лучшее ПВО – наши танки на вражеском аэродроме
    2. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 07:06
      Это точно,слов больше нет , осталась только "ненормативная лексика".
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +7
      Сегодня, 07:33
      Слова тут не нужны. Идет война, СВО давно уже переросло в настоящую и пока еще не полномасштабную войну для нашего населения. Имено по этой причине такая реакция на удары противника. Не надо быть провидцем: взаимные удары будут усиливаться с обеих сторон вплоть до окончания войны. При этом никакая ПВО (кроме Москвы) не способна защитить даже крупные города в случае массированного удара противника.
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      +3
      Сегодня, 08:27
      Удары по Воронежу и плюс по танкеру в Чёрном море. Вывод - с этими уро.дами никаких договоров. Обнулить все порты укрорейха... Даже если янки продавят этот договор ничего не изменится - хохлогады так и будут бить по нашим городам, ещё как всегда будут плакаться и обвинять Россию во всём....
  2. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    -16
    Сегодня, 07:16
    Примечательно, что после такого не становится меньше желающих напрямую схлестнуться с НАТО.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 07:17
    "Досталось" не только Воронежу. В Великом Новгороде были прилеты по предприятию "Акрон". Местные идиоты все засняли и в сеть выложили. Типа этого:


    Да и под Москвой было шумно. Прерывалась работа всех московских аэропортов.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 07:38
    При этом в Воронежской области больше суток отсутствует мобильный интернет.

    Мертвому припарки это отключение
  5. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 07:58
    Почему то ПВО сбивает ракеты и БПЛА исключительно над городами..Средств не хватает?
    Да,мобильный интернет не работает не только в Воронеже.
    1. ученый Звание
      ученый
      +2
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Million
      Почему то ПВО сбивает ракеты и БПЛА исключительно над города

      Что бы сбивать на встречном курсе нужно заблаговременно получить боевую информацию о цели требуемого качества. А эта информация даже грубая разведывательная поступает далеко не всегда. Вот и приходится командиру ЗРК самому вести разведку, обнаруживать, проводить идентификацию и бить цели в дагон. Иначе просто времени не хватает.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 09:10
        Вот и приходится командиру ЗРК самому вести разведку, обнаруживать, проводить идентификацию и бить цели в дагон. Иначе просто времени не хватает.

        Всё верно только вот обнаруживает цель и берёт на сопровождение оператор а проводит идентификацию(свой-чужой) и принимает команду на уничтожение командир расчёта. А это время, только кажется что в небе чисто но на экранах радаров столько всего а надо вычислить приоритетную нужную цель.
  6. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +4
    Сегодня, 07:59
    Какая разница украинские или натовские... Или от натовцев менее обидно получать, чем от тупых хахлов... Величие меньше страдает sad
  7. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 09:18
    Цитата: Anglorussian
    Примечательно, что после такого не становится меньше желающих напрямую схлестнуться с НАТО.

    А казачок-то засланый🤔 По нику видно откуда и что вещает 'знаток'....
  8. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 09:19
    Цитата: Konnick
    При этом в Воронежской области больше суток отсутствует мобильный интернет.

    Мертвому припарки это отключение

    Вот именно, отключать начали после того, как года три уже СВО шла. Раньше то как то справлялись.