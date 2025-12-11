Противник под ударами ВС РФ покидает уже и правобережную часть Северска

Поступают сообщения о том, что противник под ударами Вооружённых сил России покидает уже и западную часть Северска.Напомним, что после потере левобережной части города, ВСУ решили закрепиться на рубеже обороны в районе улицы Заречная на правом берегу реки Бахмутка. Но постоянные удары с трёх направлений, включая удары в тыл со стороны ранее освобождённой нашей армией Платоновки эту линию обороны «разобрали» достаточно быстро.По состоянию на утро 11 декабря 2025 года противник контролирует небольшую часть в западной части Северска. Причём контроль этот в большей степени условный. Бывший гарнизон разбился на части, личный состав которых пытается в буквальном смысле по полям выбраться в сторону Резниковки и Рай-Александровки.При этом пока нельзя говорить о том, что правобережная часть города под контролем ВС РФ. Пока она являет собой «серую зону» с участками «синего» - нахождением украинских позиций.Но противник пытается «огрызаться» с дальних позиций, нанося удары по нашим войскам в Северске и окрестностях. Эти удары нацелены ещё и на достижение своеобразного психологического эффекта в отношении тех украинских сил, которые остаются в западной части города - мол, держитесь, мы поддержим огнём.

