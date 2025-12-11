Противник под ударами ВС РФ покидает уже и правобережную часть Северска

Поступают сообщения о том, что противник под ударами Вооружённых сил России покидает уже и западную часть Северска.

Напомним, что после потере левобережной части города, ВСУ решили закрепиться на рубеже обороны в районе улицы Заречная на правом берегу реки Бахмутка. Но постоянные удары с трёх направлений, включая удары в тыл со стороны ранее освобождённой нашей армией Платоновки эту линию обороны «разобрали» достаточно быстро.



По состоянию на утро 11 декабря 2025 года противник контролирует небольшую часть в западной части Северска. Причём контроль этот в большей степени условный. Бывший гарнизон разбился на части, личный состав которых пытается в буквальном смысле по полям выбраться в сторону Резниковки и Рай-Александровки.

При этом пока нельзя говорить о том, что правобережная часть города под контролем ВС РФ. Пока она являет собой «серую зону» с участками «синего» - нахождением украинских позиций.



Но противник пытается «огрызаться» с дальних позиций, нанося удары по нашим войскам в Северске и окрестностях. Эти удары нацелены ещё и на достижение своеобразного психологического эффекта в отношении тех украинских сил, которые остаются в западной части города - мол, держитесь, мы поддержим огнём.
  1. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 08:00
    Охват нашими Северска очень широкий, поэтому гарнизону ВСУк Северска уже не удержать.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 08:55
      Цитата: kromer
      Охват нашими Северска очень широкий, поэтому гарнизону ВСУк Северска уже не удержать.

      Еще вчера я рассчитывал, что наши организуют 100% котел. Видимо не получается. Хо хлы выскочат наверно из полукотла.
      Превращаться в удобрение им неохота. laughing
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 08:58
        Цитата: ваш вср 66-67
        Превращаться в удобрение им неохота.
        А нужен ли этот 100% охват. Оставили "тропинку" вот и пусть выходят. А наши дроноводы отследят перемещение по этой тропинке. там коридорчик все 6 км шириной.
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 09:11
          Цитата: topol717
          Цитата: ваш вср 66-67
          Превращаться в удобрение им неохота.
          А нужен ли этот 100% охват. Оставили "тропинку" вот и пусть выходят. А наши дроноводы отследят перемещение по этой тропинке. там коридорчик все 6 км шириной.


          Это совершенно очевидно, что не нужен. В котле они будут драться до последнего. А штурмовать нашим их оборону это нести потери. Зачем? При выходе из полукотла процентов 80 ВСУк будут уничтожены дронами, артиллерией, минометами и т.д. Пускай не все 100 процентов, но наши потери будут несравненно ниже, если вообще будут.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 09:18
            Цитата: kromer
            Это совершенно очевидно, что не нужен. В котле они будут драться до последнего. А штурмовать нашим их оборону это нести потери. Зачем?

            Герасимову это надо говорить, а то дал ЦУ по уничтожению котла в Мирнограде аж всей группировкой Центр
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 09:20
              Цитата: Konnick
              Герасимову это надо говорить


              Герасимову нужно говорить о том, что в его возрасте полезно чай травяной на даче пить и с внуками играть, а не боевыми действиями руководить.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 09:36
          Цитата: topol717
          Цитата: ваш вср 66-67
          Превращаться в удобрение им неохота.
          А нужен ли этот 100% охват. Оставили "тропинку" вот и пусть выходят. А наши дроноводы отследят перемещение по этой тропинке. там коридорчик все 6 км шириной.

          В других случаях диванные говорят, - зачем выпустили, пусть генералы разбираются которые СВО руководят,
          а нам диванным можно попытатся только разобратся, что происходит.
  2. Атрина Звание
    Атрина
    -1
    Сегодня, 09:07
    Подоляка уже написал, что " Северск НАШ! ". Обычно он не приукрашивает, а, скорее, наоборот
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 09:30
    СЕВЕРСК НАШ!!!
    Город находится под нашим полным и безоговорочным контролем. Думаю, сегодня МО РФ официально это объявит.
    Главная заслуга в этом 123-ей гвардейской «луганской» бригады. Хотя в освобождении города принимали участие и другие части 3А.
    Но это все не так и важно уже. А важно то, что Северск наш, а противник беспорядочно отступает на запад. И есть шанс на его плечах занять и еще кое-что.
    ТГ канал Юрий Подоляка.