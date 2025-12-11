«ИИ сократил планирование субмарины со 160 часов до 10 минут» - компания в США

ВМС США наращивают инвестиции в искусственный интеллект. В одну только систему ИИ от компании Palantir планируется вложить почти 450 млн долларов, что является рекордом для такого сегмента инвестирования.

Привлекает американское командование заявление управленческого состава компании о том, что искусственный интеллект помогает многократно сократить время, необходимое на планирование работ по подводной лодке.



Речь идёт о профильной системе искусственного интеллекта Ship OS. Если верить представителям «Палантир» (а ВМС США им верит), то ИИ «сократил время для планирования подводной лодки со 160 часов до 10 минут».

ВМС США:

Мы стремимся ускорить процесс, снизив издержки.

Американская пресса при этом пишет, что ведомство не устраивает ситуация «со старым подходом» к НИОКР по военным кораблям. Эти «старые подходы» за последнее время привели в США к тому, что итоговая стоимость проекта разработки субмарины увеличивается в среднем на 18% в сравнении с первоначальной, а сроки реализации сдвигаются минимум на 11-12 месяцев.

Благодаря указанной системе Ship OS, планируется реализация проектировочных проектов для верфи General Dynamics Electric Boat, верфи в Портсмуте и одной, пока не названной.

Из релиза Palantir:

Средства в размере 448 млн долларов будут распределены между двумя крупными судостроительными компаниями, тремя государственными верфями и 100 поставщиками.
  Владимир_2У
    
    
    Сегодня, 08:33
    ИИ «сократил время для планирования подводной лодки со 160 часов до 10 минут»

    Что, весь процесс НИОКР до 10 минут? laughing
    До чего корявое описание новости...
    Aken
      
      
      Сегодня, 08:38
      Там, наверное, список будет.
      Авианосец - 15 минут
      Подлодка - 10
      Танк - 5
      Автоматическая винтовка - 1,5.
      Пришёл клерк, все кнопки понажимал и пошёл кофе пить.
      ZovSailor
        
        
        Сегодня, 09:02
        Aken
        Сегодня, 08:38

        hi Это продолжение сериала зелёной энергетики, сколько коров под нож пустили назло глобалистам?
    ZovSailor
      
      
      Сегодня, 08:41
      Владимир_2У
      Сегодня, 08:33
      Что, весь процесс НИОКР до 10 минут? laughing
      До чего корявое описание новости...

      hi Всё остальное нормативное время будут с усилием пилить бюджет.
  Aken
    
    
    Сегодня, 08:35
    Не сказал бы, что 160 часов это много. Всего-то 20 человеко-смен. А сколько займёт подготовка ИИ к 10 минутной работе?
    А чтобы не выходить за пределы сметы, просто не надо эффективным менеджерам ради красивой цифры урезать затраты.
  tralflot1832
    
    
    Сегодня, 08:36
    А сколько времени будет проверять человеческий интелект что нагородил ИИ.Как то стремно строить ПЛ спроектированную за 10 минут.
    владимир 290
      
      
      Сегодня, 08:44
      Андрей, из этой корявой статьи я понял, что речь идет не о проектировании, а о планировании комплекса работ по строительству подводной лодки.
  navigator777
    
    
    Сегодня, 08:38
    Можно подумать, они эти лодки каждый день планируют и им необходимо поставить процесс на поток, а ИИ поможет им в этом. Ну допустим спланировали за 10 минут, а потом включается военная бюрократия и они этот проект могут рассматривать и утверждать ещё 16000 часов laughing
  Normann
    
    
    Сегодня, 08:43
    А сколько из 448 млн будет, так скажем, освоено.
  Уарабей
    
    
    Сегодня, 08:47
    А что это значит - "Планирование подводной лодки"? Это проектирование имеется в виду или что? Если проектирование, то даже 160 часов это как-то очень сверхбыстро.
  bar
    
    
    Сегодня, 08:47
    искусственный интеллект помогает многократно сократить время, необходимое на планирование работ по подводной лодке

    Круто. Вот только выполнять запланированные работы всё равно придётся людям. Они уложатся в "запланированное"?
  HAM
    
    
    Сегодня, 08:58
    "Съисть то он съист,та хто ж ему дасть!" Иван Иваныча грохнут в зародыше "осваиватели" миллионов...как то не по человечески--лишать откатов и премий целую налаженную машину..
  Дилетант
    
    
    Сегодня, 09:10
    А что это вообще такое "планирование субмарины"? Этот термин может означать все что угодно.
    sub307
      
      
      Сегодня, 09:34
      Цитата: Дилетант
      Этот термин может означать все что угодно.

      Вот именно....Эскизный проект может..., с исходными ттх? winked
      Дилетант
        
        
        Сегодня, 09:38
        А еще точнее - это вариант перевода с использованием ИИ, в результате чего получилась ерунда.
  Кариб
    
    
    Сегодня, 09:33
    Возможно это планирование выхода. Для пороходжения хххх миль из них хххх в погруженном. Нужно столько воды, столько жратвы, столько технического масла, памперсов, салфеток, туалетной бумаги, ххх зарплаты, ххх обслуживания технических систем перед выходом,
    ..........
  rs777
    
    
    Сегодня, 09:41
    Показывали выступление руководителя компании Palantir на каком-то американском телешоу. Он явно был под дозой каких-то тяжелых наркотиков... Хотя зря я не купил акции этого palantir, пока можно было: за 3 года они выросли в 18 раз.
  киргиз
    
    
    Сегодня, 09:43
    что подразумевается под планированием? проектирование? планирование похода? планирование обслуживания?