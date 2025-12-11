«ИИ сократил планирование субмарины со 160 часов до 10 минут» - компания в США

ВМС США наращивают инвестиции в искусственный интеллект. В одну только систему ИИ от компании Palantir планируется вложить почти 450 млн долларов, что является рекордом для такого сегмента инвестирования.Привлекает американское командование заявление управленческого состава компании о том, что искусственный интеллект помогает многократно сократить время, необходимое на планирование работ по подводной лодке.Речь идёт о профильной системе искусственного интеллекта Ship OS. Если верить представителям «Палантир» (а ВМС США им верит), то ИИ «сократил время для планирования подводной лодки со 160 часов до 10 минут».ВМС США:Американская пресса при этом пишет, что ведомство не устраивает ситуация «со старым подходом» к НИОКР по военным кораблям. Эти «старые подходы» за последнее время привели в США к тому, что итоговая стоимость проекта разработки субмарины увеличивается в среднем на 18% в сравнении с первоначальной, а сроки реализации сдвигаются минимум на 11-12 месяцев.Благодаря указанной системе Ship OS, планируется реализация проектировочных проектов для верфи General Dynamics Electric Boat, верфи в Портсмуте и одной, пока не названной.Из релиза Palantir:

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»