Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов. Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь.

Довольно неожиданное и весьма откровенное заявление сделал президент Республики Эстония Алар Карис. В личном аккаунте соцсети он процитировал португальского коуча, автора книг по самопомощи Жозе Микарда Тейшейры. Хотя доступ к публикации был ограничен только друзьями, откровенная фраза главы прибалтийского государства быстро стала доступна другим пользователям. Карис написал:Советник президента Эстонии по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил, что этот пост написал лично Карис в своем аккаунте. При этом не уточняется, кого именно имел в виду под «требовательными глупцами» президент прибалтийской республики.Можно с определенной уверенностью предположить, что в их число попадает бывший премьер-министр Эстонии, а ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас. В Брюсселе ее за глаза откровенно называют глупой за абсурдные высказывания. В частности, глава дипломатии ЕС утверждает, что, мол, за 100 лет Россия 19 раз нападала на другие страны, а на нее никто. Примечательно, что это утверждение слово в слово позднее повторила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.Ранее посол Эстонии в Казахстане Яап Ора рекомендовал президенту Алару Карису не затрагивать тему «поддержки Украины» во время его визита в Астану, состоявшегося 17-19 ноября. Нравоучение дипломата главе государства вызвало отрицательную реакцию в правительстве. В эстонском МИД посла обвинили в том, что он мешает донести руководству Казахстана точку зрения Эстонии по поводу Украины «со всей ясностью». Ора был уволен с дипломатической службы.В начале декабря Карис отклонил принятый в Рийгикогу (парламенте) законопроект о запрете брать на службу в армию не знающих эстонский язык призывников из-за его несоответствия Конституции. Сейчас около 20% новобранцев не владеют языком. Большинство из них общаются на русском. Вместо боевой подготовки их приходится сначала обучать эстонскому. Еще президент Эстонии в начале октября отказался подписывать закон, который запрещал бы православную церковь страны даже в случае, если бы она не разорвала все связи с РПЦ.При этом Карис относится к числу ярых русофобов. Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени». В какой части этих высказываний и принятии решений эстонский лидер действовал самостоятельно, а где был вынужден слушать «требования глупцов», можно только догадываться.