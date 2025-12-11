Президент Эстонии заявил, что больше не может терпеть требования глупцов

Довольно неожиданное и весьма откровенное заявление сделал президент Республики Эстония Алар Карис. В личном аккаунте соцсети он процитировал португальского коуча, автора книг по самопомощи Жозе Микарда Тейшейры. Хотя доступ к публикации был ограничен только друзьями, откровенная фраза главы прибалтийского государства быстро стала доступна другим пользователям. Карис написал:

Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов. Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь.

Советник президента Эстонии по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил, что этот пост написал лично Карис в своем аккаунте. При этом не уточняется, кого именно имел в виду под «требовательными глупцами» президент прибалтийской республики.

Можно с определенной уверенностью предположить, что в их число попадает бывший премьер-министр Эстонии, а ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас. В Брюсселе ее за глаза откровенно называют глупой за абсурдные высказывания. В частности, глава дипломатии ЕС утверждает, что, мол, за 100 лет Россия 19 раз нападала на другие страны, а на нее никто. Примечательно, что это утверждение слово в слово позднее повторила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Ранее посол Эстонии в Казахстане Яап Ора рекомендовал президенту Алару Карису не затрагивать тему «поддержки Украины» во время его визита в Астану, состоявшегося 17-19 ноября. Нравоучение дипломата главе государства вызвало отрицательную реакцию в правительстве. В эстонском МИД посла обвинили в том, что он мешает донести руководству Казахстана точку зрения Эстонии по поводу Украины «со всей ясностью». Ора был уволен с дипломатической службы.

В начале декабря Карис отклонил принятый в Рийгикогу (парламенте) законопроект о запрете брать на службу в армию не знающих эстонский язык призывников из-за его несоответствия Конституции. Сейчас около 20% новобранцев не владеют языком. Большинство из них общаются на русском. Вместо боевой подготовки их приходится сначала обучать эстонскому. Еще президент Эстонии в начале октября отказался подписывать закон, который запрещал бы православную церковь страны даже в случае, если бы она не разорвала все связи с РПЦ.

При этом Карис относится к числу ярых русофобов. Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени». В какой части этих высказываний и принятии решений эстонский лидер действовал самостоятельно, а где был вынужден слушать «требования глупцов», можно только догадываться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 09:05
    При этом Карис относится к числу ярых русофобов. Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени».

    Пора бы и Путина (хотя бы через Пескова) делать подобные заявления и «сделать всё возможное, чтобы поставить Прибалтику на колени и держать так до тех пор, пока не выплатит 2 000 000 ефимков с процентами за всё время... belay »
    Каллас, Карис...Благозвучные для россиян фамилии...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 09:14
      Каллас, Карис...Благозвучные для россиян фамилии...

      Достойная смена после Кал.лас.
      пока не выплатит 2 000 000 ефимков с процентами за всё время... belay »


      За эти деньги по нынешним временам можно пол Европы купить..
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:16
      Цитата: ROSS 42
      При этом Карис относится к числу ярых русофобов. Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени».

      Пора бы и Путина (хотя бы через Пескова) делать подобные заявления и «сделать всё возможное, чтобы поставить Прибалтику на колени и держать так до тех пор, пока не выплатит 2 000 000 ефимков с процентами за всё время... belay »
      Каллас, Карис...Благозвучные для россиян фамилии...

      Кариес. wink laughing lol
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 09:16
    Очередной нахапавший себе в карман деятель, потом и его пристроят где нибудь в Брюсселе, там таких меднолобых любят. Тут в Таллинне кстати его в серьез не воспринимают, вся его деятельность направлена на то, что бы его визги услышали в Брюсселе. А на местных ему плевать, впрочем как и местным на него.
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 09:21
    Самые малочисленные и хитрые/осторожные из всех прибалтов.

    До революции - самая образцово-показательная губерния в составе РИ. Во время ВОВ - послали против немцев соединения, состоящие почти на 80-х процентов из лиц эстонской национальности. По иронии судьбы, воевали против таких же эстонцев, только прислуживавших фрицам. Дошли до Кенигсберга ( если ничего не путаю ).

    Короче, те же угро-балты, только с примесью шведско-немецкой крови.

    Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени».


    Тогда русский медведь отступал, а теперь наступает. Осторожный Карис ВСЁ ПОНЯЛ. Типа, пора "дружить".
  4. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 09:22
    Просто это немного другой фашист, со своим мнением и своими русофобскими тараканами.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:38
    Карис относится к числу ярых русофобов. Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени».

    Представил, как страна с населением в два с половиной миллиона населения пытается поставить на колени страну в полторы сотни миллионов.
    Какой то бред получается. what lol
    Полсотни государств работая на поддержку окраины промышленностью, "мясом" и разведкой ничего не могут сделать.
    А здесь чухонцы: оба! и поставили. wassat
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 09:51
    Одно из его самых известных высказываний на посту президента Эстонии, который он занимает с октября 2021 года, – угроза «сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени». В какой части этих высказываний и принятии решений эстонский лидер действовал самостоятельно, а где был вынужден слушать «требования глупцов», можно только догадываться.

    Политика ЕС построена на глупых не только высказываниях но и на самих руководящих, или на ходящих русофобов у власти.