WSJ: Белый дом предложил Европе возобновить поставки энергоресурсов из России

WSJ: Белый дом предложил Европе возобновить поставки энергоресурсов из России

Белый дом поделился с ЕС планами «освоения» российских ресурсов и активов. В числе прочего, в них содержится предложение восстановить поставки углеводородов из РФ в западноевропейские страны.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.



В опубликованной в WSJ статье говорится следующее:

В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

В направленных в Брюссель материалах, в числе прочего, говорится о планируемом привлечении финансовыми учреждениями США примерно 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Эти средства собираются направить на реализацию проектов на Украине.

В целом, предложение содержит идею реинтеграции России в мировую экономику, причем особое внимание в этом плане уделяется природным ресурсам РФ. При этом американцы готовы вкладывать средства в российские отрасли, которые они считают стратегическими. В частности, компании из США намерены подключиться к добыче редкоземельных металлов и бурению нефтяных скважин в Арктике.

При этом США предлагают Европе как минимум частично возобновить закупку энергоресурсов у РФ. Аттракцион невиданной щедрости в отношении РФ? Или всё для того, чтобы ещё ниже опустить ценовой потолок? Или снова оставить российскую прибыль на своих счетах - фактически получить и нефть с газом, и деньги...

Ранее Еврокомиссия опубликовала план финансирования Украины на 2026-2027 годы. Для его реализации Брюссель хочет задействовать 210 миллиардов евро их заблокированных активов РФ по схеме «репарационного кредита». При этом глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что большинство стран ЕС поддерживают такую идею.
Информация
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    Сегодня, 09:23
    Не надо ничего выдумывать, России предоставлен исторический шанс вернуть Новороссию и Малороссию, если этого не сделать то это будет не просто глупость, а преступление. Новые территории будут буфером, и гарантией сохранения русской культуры и безопасности границ России. Эти территории Россия восстановит сама без подсказок, а ЕС с США пусть планируют обустройство западной части 404.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Silver99
      Не надо ничего выдумывать, России предоставлен исторический шанс вернуть Новороссию и Малороссию,

      Развернуться на Восток и заняться освоением своей территории .А в Европой пора завязывать ментальничать .Заминировать границу и закрыть .
    2. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      0
      Сегодня, 09:50
      Западная часть 404 должна стать минимум нейтральной и демилитаризированной, запад не станет её обустраивать, запад займется возвращением своих вложений. Эта страна, изначальный банкрот или постоянный дожник. Нищая окраина с разрушенной экономикой и огромными долгами, жесткой социальной напряженностью, перекосами и провалами по демографии. Всё что нужно для качественного лечения русофобии.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 09:30
    привлечении финансовыми учреждениями США примерно 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

    Брюссель хочет задействовать 210 миллиардов евро их заблокированных активов РФ по схеме «репарационного кредита».

    Только не подеритесь, горячие парни !
    предложение содержит идею реинтеграции России в мировую экономику, причем особое внимание в этом плане уделяется природным ресурсам РФ
    Будут грабить !
    Такое впечатление, что Россия вчистую проиграла и выплачивает дань !
  4. красноярск Звание
    красноярск
    +4
    Сегодня, 09:30
    [/quote]В целом, предложение содержит идею реинтеграции России в мировую экономику, причем особое внимание в этом плане уделяется природным ресурсам РФ.[quote]

    Т.е. сохранить за Россией статус "бензоколонки", поставщика на международный рынок природных ресурсов без какой либо переработки. Ну, может разрешат, обогащение руды.
    Россия должна поставлять на международный рынок только готовую продукцию с высоким переделом.
    1. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      0
      Сегодня, 09:52
      Пусть приходят на наши биржи и покупают))) Но изначально вернут долги газпрому, за ранее поставленное и не оплаченное))) Утром деньги - вечером стулья.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 09:34
    Опять балабольство от амеров.))) Какой лидер-такие и подчиненные! А нам это надо? Спросить опять забыли,как спланом трампа или переговорами в Будапеште.)))
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 09:42
    ❝ В частности, компании из США намерены подключиться к добыче редкоземельных металлов и бурению нефтяных скважин в Арктике ❞ —

    — В Гренландии и Канаде бурите, в своей Арктике мы как-нибудь сами ...
    («Бурить, детка, бурить» ©)
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:43
    Россия будет поставлять газ в Европу, Европа деньги, полученные от продажи газа будет отдавать США, а США будут вкладывать в реализацию планов по освоению украинских ресурсов, которые зеля отдал американцам?
    Это явный геноцид по отношению к цыганам. Они умрут от зависти от такого лохотрона.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:44
    WSJ ради хайпа спустилась до уровня жёлтой прессы.Российская нефть с рынка не куда не делась .Цена на нефть формируется из спроса и предложения ( опек+).А зачем Европе российский газ - чтобы нефте и газодобыча в США упала . lol
  9. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    -1
    Сегодня, 09:45
    Ахаха вот это поворот, я и раньше писал, что при ползут на коленях, но в данном случаи просматривается закулисные игра, в хорошего и плохого полицейского, им веры нет, они сейчас упорно готовятся к войне с Россией матушкой,и им надо ресурсы для ВПК, ну не верю я в их добрые намерения, не верю.