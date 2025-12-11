Налёт украинских БПЛА помешал самолёту Никола Пашиняна приземлиться в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после своего визита в Германию направлялся в Москву. Однако его самолёт так и не смог совершить посадку в аэропорту Шереметьево.

В течение достаточно продолжительного времени «борт №1» Республики Армения кружил на подлёте к Московской области, так как диспетчеры не давали разрешения на заход на посадку. Причиной стала массовая атака, которая проводилась украинскими войсками с применением беспилотных летательных аппаратов.

В конечном итоге, как сообщает канцелярия премьера Пашиняна, самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. Таким в данном случае выступил аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил массированную атаку вражеских БПЛА на Москву. В общей сложности на подлёте к российской столице было сбито не менее трёх десятков украинских дронов.

В связи с атакой и её отражением плановая работа московских аэропортов была временно приостановлена. Вылет для многочисленных авиарейсов переносился, многие прибывающие в Москву самолёты, как и самолёт с Николом Пашиняном, переправлялись в другие аэропорты, где работу не приостанавливали.

По большому счёту, атака со стороны киевского режима подвергла опасности главу иностранного государства. Пока официальной реакции Еревана на этот счёт нет.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 10:16
    борт №1» Республики Армения кружил на подлёте к Московской области, так как диспетчеры не давали разрешения на заход на посадку.

    А может и правильно, что диспетчера не дали добро?
    Зачем этот пашинян нужен в Москве?
    У него все " друзья" там, в гейропе...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 10:21
      Ну так надо было выкинуть его с парашютом .........
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +5
        Сегодня, 10:33
        Ну какой парашют в гражданском авиалайнере? Надо было просто выкинуть.
        1. Лимон Звание
          Лимон
          +3
          Сегодня, 10:48
          Добрый,вы.)))Хотя полностью с вами согласен!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 11:36
      Цитата: ваш вср 66-67
      борт №1» Республики Армения кружил на подлёте к Московской области, так как диспетчеры не давали разрешения на заход на посадку.

      А может и правильно, что диспетчера не дали добро?
      Зачем этот пашинян нужен в Москве?
      У него все " друзья" там, в гейропе...

      Например, вся история участия Армении в ОДКБ представляет собой набор мелких жульнических действий. Все, упреки Пашиняна в том, что ОДКБ не оказала Армении помощь напоминает анекдот про старого еврея, который долго молился о том, чтобы выиграть в лотерею, и в конце концов ему Бог сказал: "Ну когда же ты уже купишь лотерейный билет?"
  2. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 10:59
    А кохлы могли бы сделать доброе дело армянскому народу... crying
  3. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:41
    А нужен ли России, сейчас, этот прозападный "обсосок"????? Армянская диаспора, в России, поставила большой и жирный "крест" на этом "армянском политике".... Есть смысл прислушаться к "гласу армянского народа", проживающего в России.... А в Армении происходит оздоровление понятия национальной идентичности и осознания своего места в истории