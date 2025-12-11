Налёт украинских БПЛА помешал самолёту Никола Пашиняна приземлиться в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после своего визита в Германию направлялся в Москву. Однако его самолёт так и не смог совершить посадку в аэропорту Шереметьево.
В течение достаточно продолжительного времени «борт №1» Республики Армения кружил на подлёте к Московской области, так как диспетчеры не давали разрешения на заход на посадку. Причиной стала массовая атака, которая проводилась украинскими войсками с применением беспилотных летательных аппаратов.
В конечном итоге, как сообщает канцелярия премьера Пашиняна, самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. Таким в данном случае выступил аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил массированную атаку вражеских БПЛА на Москву. В общей сложности на подлёте к российской столице было сбито не менее трёх десятков украинских дронов.
В связи с атакой и её отражением плановая работа московских аэропортов была временно приостановлена. Вылет для многочисленных авиарейсов переносился, многие прибывающие в Москву самолёты, как и самолёт с Николом Пашиняном, переправлялись в другие аэропорты, где работу не приостанавливали.
По большому счёту, атака со стороны киевского режима подвергла опасности главу иностранного государства. Пока официальной реакции Еревана на этот счёт нет.
