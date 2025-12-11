По информации британской прессы, Киев может отказаться от территорий и вывести ВСУ из оккупированной Украиной части Донбасса, если Россия согласится пойти на взаимные уступки.Как сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, несмотря на то, что переговорщики со стороны Украины неоднократно заявляли, что подобный шаг для Киева является неприемлемым, однако при этом они не исключили возможности отказа от территорий, если Москва пойдет на взаимные уступки.Кроме того, в процессе переговоров камнем преткновения также остается вопрос о предоставлении Украине определенных гарантий безопасности со стороны США. При этом американская сторона усиливает давление на Киев, чтобы вынудить украинскую сторону поступиться территорией Донбасса, чтобы урегулировать вооруженный конфликт.Стоит отметить, что, хотя британская пресса не указывает, на какие территории Киев хотел бы обменять оставшуюся часть Донбасса, несложно догадаться, что, вероятнее всего, речь идет отнюдь не о Купянске и Волчанске, а об освобожденных ВС РФ Запорожской и Херсонской областях. При этом в Киеве прекрасно осознают, что освобождение Славянска и Краматорска — вопрос времени, а вероятность захвата украинской армией двух присоединившихся к России регионов околонулевая. Таким образом, очевидно, что киевский режим является абсолютно недоговороспособным и, несмотря на то, что Украина является проигрывающей стороной конфликта, намерен требовать заведомо невыполнимых условий от России, представляя их как «уступки» со своей стороны.

