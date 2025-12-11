Киев может поступиться территориями, если Россия пойдёт на взаимные уступки

По информации британской прессы, Киев может отказаться от территорий и вывести ВСУ из оккупированной Украиной части Донбасса, если Россия согласится пойти на взаимные уступки.

Как сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, несмотря на то, что переговорщики со стороны Украины неоднократно заявляли, что подобный шаг для Киева является неприемлемым, однако при этом они не исключили возможности отказа от территорий, если Москва пойдет на взаимные уступки.

Кроме того, в процессе переговоров камнем преткновения также остается вопрос о предоставлении Украине определенных гарантий безопасности со стороны США. При этом американская сторона усиливает давление на Киев, чтобы вынудить украинскую сторону поступиться территорией Донбасса, чтобы урегулировать вооруженный конфликт.

Стоит отметить, что, хотя британская пресса не указывает, на какие территории Киев хотел бы обменять оставшуюся часть Донбасса, несложно догадаться, что, вероятнее всего, речь идет отнюдь не о Купянске и Волчанске, а об освобожденных ВС РФ Запорожской и Херсонской областях. При этом в Киеве прекрасно осознают, что освобождение Славянска и Краматорска — вопрос времени, а вероятность захвата украинской армией двух присоединившихся к России регионов околонулевая. Таким образом, очевидно, что киевский режим является абсолютно недоговороспособным и, несмотря на то, что Украина является проигрывающей стороной конфликта, намерен требовать заведомо невыполнимых условий от России, представляя их как «уступки» со своей стороны.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:20
    ❝ Киев может поступиться территориями ❞ —

    — А куда же вы денетесь ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 10:25
      Освобождение Донецкой и Луганской области вопрос времени, и эти хитровыделанные тянут время, надеюсь на руководство России, что если и дойдет дело до подписания договора, то в составе России по факту уже будут Одесса, Николаев и Харьков. Кстати уже третий день под Херсоном идет массированная обработка ВСУ и до Запорожья осталось 25 км, по сути город уже прифронтовой.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +1
        Сегодня, 10:59
        - Я, я, Кемска волость!
        - Да пусть забирают! (С)
        Черт с ними, пусть забирают себе Львов - в порядке демонстрации нашей доброй воли. Или, лучше, хутор близ Диканьки - знаменитое место, там, говорят, дивные вечера и дивчины гарно спивают, и черти до сих пор водятся. Сам бы поехал туда жить, но жена не велит. Может, как раз из-за дивчин. Гарному парубку и 73 года не помеха!
        1. БМС Звание
          БМС
          0
          Сегодня, 12:39
          В Полтавской области Петр шведов бил не для того, чтобы нацикам отдавать. Пусть Львовом довольствуются
  2. sgrabik Звание
    sgrabik
    +12
    Сегодня, 10:26
    Это какой то очередной бандеровский бред, в данной ситуации пытаться диктовать нам свои условия это выше всякой наглости и глупости, ни на какие уступки нацистским преступникам мы идти не должны, даже и разговоров об этом быть не должно!!!
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 10:51
      Так в этом и есть вся бандеровская сущность! ВВП четко сказал по этому поводу:-,,не уйдут,выбьем силой!,,
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: sgrabik
      Это какой то очередной бандеровский бред, в данной ситуации пытаться диктовать нам свои условия это выше всякой наглости и глупости,
      А не глупость ли была вообще ввязываться в войну против России. Трамп Зеленскому прямо сказал, что ты не умный человек, потому что ввязался в войну с Россией. Это было ужасно глупо. Так что адекватных поступков с той стороны не ждем, ибо у них там до сих пор в Красноармейске 60 десантников России, и город контролируется Украиной.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: sgrabik
      Это какой то очередной бандеровский бред, в данной ситуации пытаться диктовать нам свои условия это выше всякой наглости и глупости, ни на какие уступки нацистским преступникам мы идти не должны, даже и разговоров об этом быть не должно!!!

      А что вы хотели от диктатора-наркомана? wassat
      Да и остальные с самого майдана на психотропах. wassat fellow fool
  3. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +4
    Сегодня, 10:29
    Только беззаговорочная капитуляция режима.И суд над всеми преступниками.
  4. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 10:29
    Нельзя идти на их уступки. Киеву нужна передышка, чтоб за это время увеличить армию и вооружение, построить фортификационные сооружения за счет помощи НАТО. А потом снова здравствуй Курская область.
    Давить их нужно непрерывно, чтоб уже не очухались никогда.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:36
    Цитата: nikolas 83
    И суд над всеми преступниками
    С последующим публичным повешением!
  6. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 10:39
    Россия и так идет на большие уступки, просто проявляя готовность договариваться с украиной, готовность рассматривать оставить ей какие-то территории и многое, многое другое... и в увеличении количества этих уступок без дополнительной платы нет никакой целесообразности.
  7. nobody75 Звание
    nobody75
    +2
    Сегодня, 10:49
    Давайте определимся с теми базовыми условиями мира который нам предлагают:
    1 Признание некой "украины" с перспективами ее вступления в ЕС. А в перспективе ЕС будет организацией более агрессивной чем НАТО
    2 Прекращение войны по "корейскому варианту" - по текущей ЛБС
    3 Возможная "финляндизация" украины.
    За это ураина отдаст территории ДНР и ЛНР, которые и так наши (почти целиком).

    Если вспомнить историю гражданской войны в России прошлого века, то появление на карте Финляндии и Польши следует считать стратегическим поражением. Каковы шансы вернуть Финляндию и Польшу в РФ сейчас? Наши противники пытаются получить за столом переговоров то, что не смогли получить на поле боя. Их методы, как мы видим, не меняются столетиями.
    С Уважением
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:54
      Цитата: nobody75
      Если вспомнить историю гражданской войны

      А, я, по этому поводу, вспомнил такой анекдот. winked
      Возле психбольницы сломалась машина, отвалилось колесо.
      Все психи повылазили из окон понаблюдать чем все это дело закончиться.
      Шофер вышел из машины, посмотрел, посмотрел и сел ждать аварийку, не
      зная как помочь беде.
      И тут один псих ему советует:
      - А что вы пригорюнились? Вы открутите у каждого колеса по одному болту
      и прикрутите на них колесо. На трех болтах до дома доедете а там
      подремантируете.
      Шофер подумал "а ведь и вправду на три болта посажу и доеду".
      И говорит:
      - Странно, Вы в таком заведении а так маслите.
      - Я же псих, а не идиот!
  8. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 11:25
    У Зеленского люди, видимо, поделились на 2 категории, "лохи" и "не лохи". Себя он, естественно, видит "НЕ лохом", раз считает, что он иногда может обдурить даже англичан.

    Днепропетровский фраерок пытается взять на понт:)
  9. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    0
    Сегодня, 11:30
    Если исходить из ложных предпосылок в своих рассуждениях - дорассуждаться можно до любого наперёд заданного утверждения. Ложная предпосылка тут - наличие у Киева субъектности. Мол, может что-то. Я если честно побаиваюсь, что наши переговорщики на очередном раунде поверят в подобное и усилия наших солдат сольют взамен на временные поблажки какому-нибудь лукойлу или дружкам солнцеликого. Вот это будет номер.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:38
    вероятнее всего, речь идет отнюдь не о Купянске и Волчанске, а об освобожденных ВС РФ Запорожской и Херсонской областях.

    Кинбурнская коса и ЗАЭС
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 12:39
      Кинбурнская коса и ЗАЭС

      да, но еще и фрагметы Сумской, харьковской и Днепропетровской....
  11. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:59
    Вот это нам совершенно ни к чему они политы кровью и отдавать их это совершить не поправимое!