Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности

Хотя президент США Дональд Трамп больше не возвращается к теме получения тем или иным способом контроля над Гренландией, власти Королевства Дания весьма напряженно относятся к планам Вашингтона получить доминирующее положение в Арктике. Датские СМИ сообщают, что Служба военной разведки страны (Forsvarets Efterretningstjeneste) в специальном ежегодном отчете Udsyn 2025 впервые в истории объявила Соединенные Штаты возможной угрозой национальной безопасности.

В докладе указано на возможность Вашингтона применять силу или экономическое давление даже по отношению к союзникам. Глава военной разведки королевства Томас Аренкиэль отметил, что в настоящее время мир вступил в стадию геополитического противостояния, сопоставимого по масштабам с периодом холодной войны.

В этой ситуации Дания оказалась между двумя огнями. С одной стороны, Россия не намерена уступать лидерство в освоении арктического региона. С другой, на свою роль претендуют и США, причем без сотрудничества с европейскими странами. Свои притязания на освоение Арктики предъявляет и Китай.

США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, чтобы навязывать свою волю, и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников.

При этом Аренкиэль считает, что Вашингтон остается главным союзником Копенгагена и ключевым гарантом безопасности Европы. Однако глава разведывательного ведомства призвал ускорить укрепление обороны на фоне меняющихся глобальных условий.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно заявила в парламенте по поводу планов США заполучить контроль над Гренландией, о которых пока что в администрации Трампа публично ничего не говорят:

Возможно, некоторые чувствуют, что мы можем вздохнуть с облегчением. Но я считаю: мы не можем.

В начале этого года в Министерстве иностранных дел Дании была введена новая должность «ночного сторожа». Произошло это сразу после заявлений президента США о том, что он не исключает аннексии Гренландии военным путем. Датская газета Politiken сообщает, что этот сотрудник МИД должен собирать политические новости из США, оценивать их на предмет угроз и утром сдавать отчёт. На случай ночного дипломатического инцидента или других внезапных событий имеется список экстренных номеров, чтобы дежурный мог немедленно уведомить правительство об угрозе.

Символично, что Дания стояла у истоков создания НАТО в 1949 году. Теперь Копенгаген вынужден «обороняться» от ведущего военного члена альянса.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:27
    ❝ Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности ❞ —

    — «Прогнило что-то в Датском королевстве» © ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:29
      США ... больше не исключают применения военной силы, даже против союзников.

      США, велком на Украину, на харьковское направление yes
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 10:33
      — «Прогнило что-то в Датском королевстве» © ...
      И я даже знаю что wink
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:09
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:27
      Прогнило что-то в Датском королевстве

      hi Можно кратно нарастить количество собачьих упряжек и отправить в Гренландию, если Грета Тунберг не возражает? request
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:30
    Так как внутренние трения с американским хозяином нарастают, то что же делать маленькой Дании? Конечно же передать больше вооружения и денег Зеленскому. (шутка)
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:32
    Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности
    Неужели Трамп опять где-то в кулуарах заговорили о Гренландии? wink
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:08
      Да, собственно, законопроект о выходе из наты - прямой путь похулиганить чуток
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 10:33
    Служба военной разведки страны (Forsvarets Efterretningstjeneste) в специальном ежегодном отчете Udsyn 2025 впервые в истории объявила Соединенные Штаты возможной угрозой национальной безопасности.

    О, как belay обтекаемо "возможной угрозой"...
    Да вас, датчан, США пнет со своего пути, как вшивых Пражских крысариков (мелкая собака).
  5. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 10:41
    глава разведывательного ведомства призвал ускорить укрепление обороны на фоне меняющихся глобальных условий.

    И это после своего-же анализа, что
    С одной стороны, Россия не намерена уступать лидерство в освоении арктического региона. С другой, на свою роль претендуют и США, причем без сотрудничества с европейскими странами. Свои притязания на освоение Арктики предъявляет и Китай.
    После такого вывода вам, датчанам нужно разработать портативную носимую утку-туалет, потому как до унитаза вы не добежите, а в обкаканых штанах в подвале, толпой сидеть не комильфо. winked
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 10:43
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности

    тем временем эстонская разведка заявила, что русские взяли Бахмут и продвигаются к Авдеевке.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 11:04
      А как же ДАП? В тылу оставили,по их мнению?)))
  8. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 10:58
    Просто борьба за ресурсы) - 90% основания для конкуренции в Арктике, остальные 10% - безопасность и т.д. С таким раскладом Европе ничего там не светит. winked
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:28
    Как же можно ,вы не верите американцам ? У них же демократия
  10. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 11:35
    Датчанам остаётся надеяться, что, когда начнётся развал и "дербан" Европы ( не к этому ли ведут бритиши, настропаляя разных евро-дурачков в "Дранг Нахт Остен 2.0" ), их приберут к своим вредным шалопаистым лапкам британские котики. Как мозги белых людей и "кормовую базу". Правда, такие "хозяева" будут похуже Донни В РАЗЫ...

    К нам датчане НЕ пойдут, т.к. нас они генетически НЕ любят. Это надо самого себя наизнанку вывернуть:)
  11. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:35
    Ну. если военная разведка Дании заподозрила США, как возбудителя "угрозы", то так тому и быть.... Делая такие заявления Дания "нарывается" на финансово - экономическую "грубость". со стороны США. что для Дании так просто не пройдёт....