❝ Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности ❞

США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, чтобы навязывать свою волю, и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников.

Возможно, некоторые чувствуют, что мы можем вздохнуть с облегчением. Но я считаю: мы не можем.