ФРС США в третий раз снизила ключевую ставку – почему с этим не спешат у нас?

ФРС (Федеральная резервная система) США снова снизила ключевую ставку еще на четверть процента – теперь она в диапазоне 3,5-3,75%. Для американского рынка это не сюрприз: инвесторы ждали именно такого шага. Это уже третье снижение за год.

Джером Пауэлл после заседания говорил осторожно, мол, заранее ничего обещать нельзя, слишком много неизвестных, слишком много рыночных условий. И в целом его можно понять: любое слово Пауэлла разгоняет или гасит волатильность, а политическое давление сейчас чувствуется буквально в каждом предложении.



Дональд Трамп давит на ФРС открыто и не стесняясь, вплоть до обещаний «разобраться с назначениями» в совете регулятора.

При всем этом ФРС идет своим курсом и аккуратно удешевляет кредиты. Инфляция в США не вырывается из-под контроля, экономика держится лучше, чем многие прогнозировали в начале года, поэтому регулятор может позволить себе такой маневр.

На фоне очередного снижения ставки в США особенно заметно, что российский регулятор действует по другой логике – и в этом нет ничего плохого. Да, ставка у нас остается на уровне 16,5%, но картина не такая мрачная, как может показаться.

Высокая ставка – это не тупик, а инструмент, который ЦБ РФ использует, чтобы создать запас прочности и удержать экономику от скачков.

Инфляция постепенно теряет темп, а рубль после летних провалов перестал вести себя как прыгающий мяч. Бизнес подстраивается под дорогие деньги быстрее, чем ожидалось. Это создает для ЦБ пространство, пусть небольшое, но вполне реальное, чтобы в следующем году продолжить мягкое снижение ставки. Правда, это не особенно воодушевляет малый бизнес, ведь кредиты для него продолжают оставаться фактически малодоступными при действующей ставке.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +5
    Сегодня, 10:38
    Инфляция в США чуть меньше 3%
    В России 6,3%.
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Andobor
      Инфляция в США чуть меньше 3%
      В России 6,3%.


      Это официальные данные. В реале и у нас, и у них инфляция выше.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -4
      Сегодня, 10:44
      Если верить росстату то недельная инфляция подскочила с 0,04% до 0.05%.
      Ок. возьмем 0.05% за 52 недели будет 1,0005^52 = 2.63% годовых.
      А если вспомнить, что в начале года доллар стоил примерно 100 рублей а сейчас 77 то становится вообще ничего не понятно, какая и у кого инфляция?
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        -4
        Сегодня, 11:22
        Надо чётко понимать - высокая ставка нашего ЦБ к задачам борьбы с инфляцией не имеет никакого отношения. Потому что у нас источник инфляции - вовсе не типа лишние деньги в экономике, а государевы поборы и тарифы противоестественных монополий.

        И что мы видим? Одновременно задирают ставки и повышают налоги с поборами!! Если скажем НДС поднять на 2 процента - что будет с ценами? Вот то-то же. То есть - будет инфляция. И где тогда логика??
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +2
          Сегодня, 12:26
          Надо чётко понимать - высокая ставка нашего ЦБ к задачам борьбы с инфляцией не имеет никакого отношения.
          Имеет, ещё как имеет! Высокая ставка как раз и является одной из причин высокой инфляции. Инфляция бывает монетарной и т. н. инфляция издержек. Так вот, высокая кредитная ставка закладывается производителями в себестоимость продукции и как раз является причиной высокой инфляции.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 11:28
        Вы в арифметике заплутали:
        Цитата: topol717
        Ок. возьмем 0.05% за 52 недели будет 1,0005^52 = 2.63% годовых.

        Нужно считать так:
        1.05 в степени 52 =7.3890560989
        если недельная бывала меньше, то 6,3 и получается. А курс валюты от внутренних цен не зависит, импортные товары подешевели, я недавно китайскую швейную машинку покупал, раньше она стояла дороже, а внутренние продукты растут больше чем официальная инфляция, потому народ жалуется, не верит официальным цифрам, не имея понятия как они считаются.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:33
          Цитата: Andobor
          Нужно считать так:
          1.05 в степени 52 =7.3890560989

          Я не знаю что у вас за калькулятор такой, у меня 1,05 в 52 степени показывает 1264%.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -1
            Сегодня, 11:44
            Цитата: topol717
            Я не знаю что у вас за калькулятор такой, у меня 1,05 в 52 степени показывает 1264%.

            Для решения задачи нужно умножить число 1.05 на само себя 52 раза. Получится =7.3890560989.

            .
            1. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 11:49
              Возьмите EXCEL или калькулятор в WINDOWS И попробуйте. или у гугла спросите.
              https://www.google.com/search?q=1.05+%D0%B2+52+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8&oq=1.05+%D0%B2+52+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRifBdIBCDgzMDhqMGo5qAIGsAIB8QVjrywIZJdOMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8
              1. Andobor Звание
                Andobor
                -1
                Сегодня, 11:52
                Так и делал, мне Алиса задачу решила,
                решила правильно. Я 52 раза не умножал.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 11:55
                  мне Алиса задачу решила

                  Во первых 1.05 это 5%, а не 5 сотых процента. далее для перевода 7,389 из раз в проценты надо умножить на 100 и в вашем случае получится 740% годовых.
                  Это я уже не говорю про примитивную математику.
                  1. Andobor Звание
                    Andobor
                    -1
                    Сегодня, 12:02
                    1,05 это не целое это от 1 процента,
                    Так что всё правильно, реж от 740 два нуля получится 7,40 в процентах.
                    У меня всё сходится, у тебя нет, - разбирайся сам в арифметике.
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      -1
                      Сегодня, 12:09
                      Вот вам решение задачи от гугла. прямо даже думать не надо просто прочитать
                      https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E+0.05%25+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%3F&num=10&sca_esv=f08c6aca23dd25bd&sxsrf=AE3TifPxKoGaoL8ZCRh7bBDn5JauxhkoBw%3A1765444074412&udm=50&fbs=AIIjpHyqJdXfMtyF0ylKB2ueS6pGIQPVGctn_Y3ZXMiNyILXwIaNh23uSeb1zl45z0jYlhkFEJarwYCT42eH8xhO5ktK5GDQNcsVcDJOlqWDuHsEsQbSam21mI_x6cmEvn5C3eTJMS78UZh6q3JPXqh9DZ-vE5P-sVB4PvHBWy8rsJ_B30MVBZObGniw2VCU2IbkE5MspIX8vSsS5X2gmfMVhe9m58L9GkwErDmJKZ0bwELke9UV5XCcieICxBnBho6yLT_U890gyd_pFK_D4rWd3b9DZu8Xmw&aep=1&ntc=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHlrTXl7WRAxWKUlUIHVmRC-QQ2J8OegQIDxAE&biw=1463&bih=566&dpr=1.75&mstk=AUtExfAGR4XzNeDfE0GaCOUKTneoHUXsI1MrSjkt1E7L0qijU1roq13jli48uWFV_gnG4bAykTL0yNNoeAeSjm7SF1HOQRzi_5ZqVAmclcJkk_oSeVGuiPUtgqG13vIFwaMHSFwZQ6P4jcy_xTS9GCHfTbSZIeonszyHfkq5YyApanleO2ZBW2p4I2PLsBRYEQ_tsk3qQmIXIbLy68Xlh9mKCjfeHDRE95ZhSn6YpBl2RsRXqyLlvCpynZ4ikfP3q-e7PCJNyKTdQxV4ZpW5mRh9da1WiF-68I60iDcwNeH4PwJ4p5PPf48PWlhLMYxZPaW3brsgYQzfdqKY1Q&csuir=1&mtid=7Ik6acCSJqyFwPAPrsunoQc
      3. Shuman Звание
        Shuman
        +5
        Сегодня, 11:30
        Инфляция к курсу доллара не имеет никакого отношения. Тем более, что курс у нас делает одна всем известная контора, исходя из совсем непонятных соображений. Он (курс) и раньше то имел мало отношения к реальности, но сейчас...
        А что, касается статьи, то большей ерунды, наверное, можно услышать только по ТВ. Ибо да, нет никаких скачков в экономике, потому что и экономики уже нет, её как раз ставка и убила. А НДС со следующего года добьёт и всё остальное. Всё ещё держится только благодаря военным заказам.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:01
      Andobor
      Сегодня, 10:3
      Инфляция в США чуть меньше 3%
      В России 6,3%.

      hi Видимо, с прошлого года давно не был в магазинах и на рынках, не говоря о письмах счастья от ЖКХ, как минимум 2-3х кратно официальным цифрам РСТ, а также готовность с Нового года усилить радость на лицах новыми повышенными сборами, первый НДС 22% уже пошёл.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 11:38
        Цитата: ZovSailor
        Видимо, с прошлого года давно не был в магазинах и на рынках,

        Ну вот например год назад яйца стоили 100+ рублей за десяток, сегодня 60-70. помидорки в том году я покупал по 420, сейчас по 340. Автомобили, телевизоры, и много еще каких товаров подешевели. так что не надо, не всё подорожало.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:47
          topol717
          Сегодня, 11:38
          Ну вот например год назад яйца стоили 100+ рублей за десяток, сегодня 60-70. помидорки в том году я покупал по 420, сейчас по 340. Автомобили, телевизоры, и много еще каких товаров подешевели. так что не надо, не всё подорожало.

          hi Ну, батенька, величайший оптимист, я уже начинаю себя ощущать миллиардером, не говоря уже об обнищавших Абрамовиче,Мордашове, Алекперове, Лисине, Михельсоне, плачущих горькими слезами.
    4. APASUS Звание
      APASUS
      -3
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Andobor
      Инфляция в США чуть меньше 3%

      БРИКС перешел на расчеты в национальных валютах. На рынке появилось лишних пару триллионов зелени ,ни чем не обеспеченных .И вдруг инфляция в США меньше 3% .
      Чудеса
      В России 6,3%.

      В России то вообще сказание ..Обычно официальные данные говорят о том, что хотят видеть власти
  2. киргиз Звание
    киргиз
    +5
    Сегодня, 10:41
    у нас с этим не спешат потому что в США деньги в основном остаются в экономике США, а у нас в экономике очень мало инструментов связывания денег и они просто уходят за бугор тк нет ни достаточного предложения товаров производимых внутри страны ни достатка услуг, поэтому без наличия внутреннего предложения, пусть даже содаваемого кнутом и гнетом, бессмысленно вливать деньги в экономику это лишь разгонит инфляцию
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:45
      Цитата: киргиз
      у нас с этим не спешат потому что в США деньги в основном остаются в экономике США, а у нас в экономике очень мало инструментов связывания денег и они просто уходят за бугор тк нет ни достаточного предложения товаров производимых внутри страны ни достатка услуг, поэтому без наличия внутреннего предложения, пусть даже содаваемого кнутом и гнетом, бессмысленно вливать деньги в экономику это лишь разгонит инфляцию

      Да. Одно тянет за собой другое. yes
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:35
      Цитата: киргиз
      а у нас в экономике очень мало инструментов связывания денег и они просто уходят за бугор
      Простите но кому за бугром нужны Рубли?
  3. gridasov Звание
    gridasov
    -2
    Сегодня, 10:44
    Почему бы эту процентную ставку не структуризированной для различных уровней бизнеса. Или у нас не осмысливают разницу.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 10:51
      Цитата: gridasov
      Почему бы эту процентную ставку не структуризированной для различных уровней бизнеса. Или у нас не осмысливают разницу.

      У нас все немного по другому работает. У нас тем, кому надо кредиты просто списывают.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 10:55
        Это понять можно как и то, что стратегия развития государства должна быть ориентирована на средний класс так же. В противном случае алгоритмы эволюции государства исторически неизбежны.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 11:19
          Цитата: gridasov
          стратегия развития государства должна быть ориентирована на средний класс

          " кому надо кредиты просто списывают."- это я не про средний класс, а про АвтоВаз.
          1. gridasov Звание
            gridasov
            0
            Сегодня, 11:22
            Это так же необходимая часть процесса регулирования стабильности и вообще существования отдельных и отраслей и компаний. Хорошо когда это часть этапа имеющего алгоритмы с перспективой успеха.
    2. киргиз Звание
      киргиз
      0
      Сегодня, 10:55
      придется в итоге создать систему ликвидирующую частный банкинг)))
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +1
        Сегодня, 10:57
        Необходимо не ликвидировать, а правильно распределять системные процессы.
        1. киргиз Звание
          киргиз
          0
          Сегодня, 11:00
          ну наверное да, но во первых это капец как не быстро и во вторых этого вообще никто нигде никогда не делал, и вообще не факт что понятно как это делать))))
          1. gridasov Звание
            gridasov
            +3
            Сегодня, 11:06
            Прежде всего это математическая модель работы такой системы с учётом оптимизации её относительно больших входящих данных и определённых множеством внутренних и внешних факторов. А то, что это действительно ново, то Вы даже не представляете на сколько.
  4. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:52
    Да да, высокая ставка это просто отлично. Продолжайте успокаивать себя и дальше.
    1. киргиз Звание
      киргиз
      0
      Сегодня, 10:58
      не отлично, это плохо, это приведет к безработице и банкротствам и делает открытие и развитие бизнеса невозможным как и продажи дорогостоящие и услуги, но в данных условиях хороших решений нет
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 11:11
        не отлично, это плохо, это приведет к безработице и банкротствам
        Если опустить ставку это приведет к обнищанию населению, отсутствию спроса на рынке, к безработице и банкротствам. Такое бывает когда пускаешь бюджет на производство руин и трупов.
      2. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 11:16
        И тут мы плавно переходим на политические аспекты построения стратегических основ государства. И это уже закрытая тема для обсуждения.
  5. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 11:19
    Долго писали, что не корректно сравнивать условия бизнеса (мелкого) у ихнего Джо и нашего Ванечки. Западники топили тему - так у нас соляра дешевле, а кредит дороже - типа все ровно. Теперь у меня соляра 75 рублей (0,96 унылых) - у Джо - 0,98. Прошу поднять нашу цену солярки до 0,96 унылых, а ставку сделать 3,7 чтобы было все по чесноку...
  6. Ross Звание
    Ross
    +2
    Сегодня, 11:30
    Все просто, наш ЦБ никакого отношения к РФ кроме названия не имеет как и другие ЦБ в мире. Все филиалы МВФ и подчинены главному центробанку в Цюрихе -БМР, который называют центробанк центробанков и по сути частный банк международных финансистов. Что можно ФРС нельзя России. Где нет ЦБ подчиненных БМР? В странах оси Зла, Иране, Северной Корее. Все просто
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:52
    ФРС США в третий раз снизила ключевую ставку – почему с этим не спешат у нас?

    Почему, почему...Потому что мы дров наломали с времён перестройки столько, что до сих пор непонятна сама структура ЦБ РФ и с какой целью и кто её создал.
    ФРС работает на доллар...Набиуллина опустила рубль за время своего правления в два с...(почти в три) раза...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:13
      Потому что мы дров наломали
      Кто мы?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Trapp1st
        Кто мы?

        Российские правители делали, а мы, как наивные глупцы, молча смотрели на их вакханалию...и думали, что там наверху виднее...Они видели будущие результаты, а мы даже предположить не могли, что нас просто дурят - вешают лапшу на уши...И нынче мало что изменилось...
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 12:26
          и думали, что там наверху виднее...
          Адекватные люди давно все поняли, кроме как наблюдать за происходящим вариантов не было и нет, гражданские институты уничтожены, контроль со стороны общества уничтожен.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 12:28
            Цитата: Trapp1st
            Адекватные люди давно все поняли

            Даже адекватным людям свойственно надеяться на лучшее...
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 12:33
              Даже адекватным людям свойственно надеяться на лучшее...
              Без вариантов...))
  8. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    0
    Сегодня, 12:15
    ФРС США в третий раз снизила ключевую ставку – почему с этим не спешат у нас?

    Ответ прост: кредитноденежная политика РФ,определяется структурой, неподконтрольной РФ законодательством. Мантры про инфляцию/ маневры/ коридоры и т.д, и т.п.- езда по ушам населению ,чтобы скрыть суть происходящего
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:26
    У россиян своя гордость, своё понимание происходящего и своя ставка ЦБ, а, ФРС - нам не указ... Эльви́ра Сахипза́довна лучше видит процессы происходящие, как на внешнем, так и на внутреннем контуре финансового "планетодвижения"....
  10. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:31
    ФРС США в третий раз снизила ключевую ставку – почему с этим не спешат у нас?

    Потоу что процесс обогащения богатых должен идти только по восходящей без снижений и плато. Неужели не понятно? Насчет подарка к НГ с НДСом еще не забыли?