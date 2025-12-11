ФРС США в третий раз снизила ключевую ставку – почему с этим не спешат у нас?

ФРС (Федеральная резервная система) США снова снизила ключевую ставку еще на четверть процента – теперь она в диапазоне 3,5-3,75%. Для американского рынка это не сюрприз: инвесторы ждали именно такого шага. Это уже третье снижение за год.Джером Пауэлл после заседания говорил осторожно, мол, заранее ничего обещать нельзя, слишком много неизвестных, слишком много рыночных условий. И в целом его можно понять: любое слово Пауэлла разгоняет или гасит волатильность, а политическое давление сейчас чувствуется буквально в каждом предложении.Дональд Трамп давит на ФРС открыто и не стесняясь, вплоть до обещаний «разобраться с назначениями» в совете регулятора.При всем этом ФРС идет своим курсом и аккуратно удешевляет кредиты. Инфляция в США не вырывается из-под контроля, экономика держится лучше, чем многие прогнозировали в начале года, поэтому регулятор может позволить себе такой маневр.На фоне очередного снижения ставки в США особенно заметно, что российский регулятор действует по другой логике – и в этом нет ничего плохого. Да, ставка у нас остается на уровне 16,5%, но картина не такая мрачная, как может показаться.Высокая ставка – это не тупик, а инструмент, который ЦБ РФ использует, чтобы создать запас прочности и удержать экономику от скачков.Инфляция постепенно теряет темп, а рубль после летних провалов перестал вести себя как прыгающий мяч. Бизнес подстраивается под дорогие деньги быстрее, чем ожидалось. Это создает для ЦБ пространство, пусть небольшое, но вполне реальное, чтобы в следующем году продолжить мягкое снижение ставки. Правда, это не особенно воодушевляет малый бизнес, ведь кредиты для него продолжают оставаться фактически малодоступными при действующей ставке.