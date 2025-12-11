Немецкие военные покинули Жешув

3 300 7
Немецкие военные покинули Жешув

Германия перебросила четыре истребителя Eurofighter в Польшу, усилив, как они это сами называют, безопасность восточного крыла НАТО. Об этом в Мальборке заявил замминистра обороны Павел Залевский. На 22-й тактической авиабазе официально началась миссия немецких Typhoon. На ее открытии присутствовал статс-секретарь Минобороны ФРГ Нильс Шмид.

Интересно и то, что до декабря в Жешуве работал немецкий контингент: 200 военных и две батареи Patriot охраняли аэропорт. Сейчас дежурство там приняли нидерландские военные.



Для Мальборка и самой миссии Air Policing все это не новость: в разное время здесь уже работали британские Eurofighter и шведские JAS-39 Gripen. Немецкая ротация продлится до конца марта 2026 года.

Что касается Eurofighter, они стоят в Мальборке с 4 декабря, вместе с ними прибыло около 150 немецких военных и техников. С этого дня они несут дежурство и следят за небом над восточным флангом НАТО в рамках миссии Air Policing.

Залевский напомнил, что Польша одновременно прощается с немецкими Patriot, которые почти год прикрывали юго-восток страны. По его словам, свежее пополнение истребителями Eurofighter показывает, насколько серьезно Берлин относится к безопасности региона.

Шмид, который прилетел на церемонию, подчеркнул, что польское небо – это небо НАТО. И раз уж Германия – союзник, то она должна стоять плечом к плечу с Польшей. Он отметил важную деталь: Германия впервые участвует в миссии НАТО сразу на двух направлениях – в Польше и Румынии.
  1. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 11:58
    Оказывается Буданов и его команда ведет переговоры с РФ, о сдаче войск ВСУ в Мирнограде.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:09
      Главное управление разведки Минобороны Украины ведет переговоры с представителями российской стороны о сдаче в плен гарнизона ВСУ в Мирнограде. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал «Резидент». В публикации отмечается, что Киев представляет лично Кирилл Буданов*.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Сегодня, 12:15
        А чего разговаривать-то? Лапки подняли и айда в плен... или доигрались, уже не берут? am
        Опять надеются на "экстракшены"?
        Там по ходу сидят еще те идейные, из первых наборов, там давно все готовилось, еще до 22-го года строилось и из Покровска отошли самые упертые.
        Опять будут договариваться про самолет Абрамовича и айфоны? Ну уж, не пора-ли к Бандере, он заждался.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:19
          "Из 287 сбитых за ночь дронов 40 перехватили над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны. Атака этой ночи стала одной из самых масштабных за последние месяцы" - это их "жест доброй воли" шобы мы были помягше !
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 12:40
      Просто мне интересно, как с этим уро.дам кровавым можно даже просто разговаривать, а ещё и вести переговоры? Он же в России признан террористом... На нём столько крови россиян.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:37
    И раз уж Германия – союзник
    Если быть точным, то Польское генерал-губернаторство.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 12:38
    И раз уж Германия – союзник, то она должна стоять плечом к плечу с Польшей.