На видео попал захват американским спецназом нефтетанкера у берегов Венесуэлы
Спецподразделение Береговой охраны США провело силовую операцию в Карибском море. На видео, которое распространилось в сети, попал захват американским спецназом нефтетанкера у берегов Венесуэлы.
Кадры изначально опубликовала на своей странице в соцсети генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Речь идет о крупном нефтяном танкере Skipper под флагом Гайаны, который американские власти считают частью «теневого флота».
На опубликованном видео можно наблюдать приближение военного вертолета к гражданскому судну и последующую высадку на него по тросам вооруженных людей.
Съемка операции по захвату танкера велась дроном. Они рассредоточиваются по палубе, берут на прицел рубку и врываются внутрь.
Захват судна означает, что Соединенные Штаты приступили к блокаде Венесуэлы. Ранее о проведении американскими военными этой операции сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал танкер «самым крупным из когда-либо захваченных».
Комментируя произошедшее, британское агентство Reuters отмечает, что подобная участь грозит еще примерно 30 гражданским судам, которые сейчас находятся в открытом море в данном районе. Все они имеют отношение к Венесуэле и находятся под американскими санкциями.
Данный инцидент в комплексе с угрозами Вашингтона в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвали тревогу среди судовладельцев. Некоторые из них даже готовы прекратить судоходную деятельность в этой части карибской акватории.
