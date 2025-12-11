На видео попал захват американским спецназом нефтетанкера у берегов Венесуэлы

2 027 20
На видео попал захват американским спецназом нефтетанкера у берегов Венесуэлы

Спецподразделение Береговой охраны США провело силовую операцию в Карибском море. На видео, которое распространилось в сети, попал захват американским спецназом нефтетанкера у берегов Венесуэлы.

Кадры изначально опубликовала на своей странице в соцсети генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Речь идет о крупном нефтяном танкере Skipper под флагом Гайаны, который американские власти считают частью «теневого флота».

На опубликованном видео можно наблюдать приближение военного вертолета к гражданскому судну и последующую высадку на него по тросам вооруженных людей.


Съемка операции по захвату танкера велась дроном. Они рассредоточиваются по палубе, берут на прицел рубку и врываются внутрь.

Захват судна означает, что Соединенные Штаты приступили к блокаде Венесуэлы. Ранее о проведении американскими военными этой операции сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал танкер «самым крупным из когда-либо захваченных».


Комментируя произошедшее, британское агентство Reuters отмечает, что подобная участь грозит еще примерно 30 гражданским судам, которые сейчас находятся в открытом море в данном районе. Все они имеют отношение к Венесуэле и находятся под американскими санкциями.

Данный инцидент в комплексе с угрозами Вашингтона в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвали тревогу среди судовладельцев. Некоторые из них даже готовы прекратить судоходную деятельность в этой части карибской акватории.

20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 11:36
    Вот так теперь выглядят пираты 21 века.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:44
      Обратил внимание на другое .
      Капитаны и судовладельцы готовы прекратить деятельность в этой части Карибского моря .
      Почему Россия не готова действовать как полосатые , в Черном море ?
      Где нибудь в нейтральных водах захватить судно идущее в порта Украины .
      Будет сигнал судовладельцам .
      1. Inженегр Звание
        Inженегр
        0
        Сегодня, 11:56
        Где нибудь в нейтральных водах захватить судно идущее в порта Украины .

        Эммм вообщет после окончания зерновой сделки так и делали. Даже видео было, как морпехи высаживаются.
        Ну а потом были кое-какие события и флот оказался в Новороссийске.
      2. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        -1
        Сегодня, 12:00
        Почему Россия не готова действовать как полосатые , в Черном море ?

        Потому что Россия это не СССР, а гарант это не тов. Сталин и даже не Брежнев.
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 12:19
        БЭКами потопют. Нет другого лома
      4. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 12:22
        Кузнец 55
        Сегодня, 11:44
        Почему Россия не готова действовать как полосатые , в Черном море ?
        Где нибудь в нейтральных водах захватить судно идущее в порта Украины

        hi Заведомо проигрышная позиция и дополнительный геморрой в ООН российским дипломатам находить аргументы.
        Есть более весомый аргумент, как уже было предупреждение после атак на танкеры в Чёрном море, наносить удары по судам, на подходе к Одессе, Ильичёвску, Южному, обосновывая в сми таковые огневые воздействия перевозками этими судами оружия бандерштату.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:12
      Ирану взять на заметку.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 12:26
      Ещё раз доказывает что с Трапапамом ни каких дел иметь нельзя, а тем более договоры подписывать. Этот сброд в США как были убийцами и грабителями, так остались. Он же сказал что эту нефть они оставят себе.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:39
    ..гражданских то амеры смелые захватывать...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 12:20
      Герои, чо уж тут. Отважные донельзя
  3. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 11:43
    Видео у одного меня не показывает или у всех так?
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 11:44
    А зачем им столько багажа за спиной с собой. Они там жить собрались долго?
  5. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 11:45
    Самый главный вопрос, на каком основании? есть 2 независимы страны, Венесуэла и Гайана, США почему то решили что им можно положить на независимость всех стран, потому что они ввели какие то там санкции, и все почему то должны соблюдать эти санкции. Что же скажет ООН?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 12:21
      ООН?? А что это такое?? Рупор США?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:27
      topol717
      Сегодня, 11:4
      5Самый главный вопрос, на каком основании?

      hi Это всего лишь подтверждает степень доверия международному праву и в целом ООН и другим международным площадкам, основанным, заточенным и прикормленным на обслуживание наглосаксам, которые более 5 веков только и занимаются пиратством, колониализмом, отжатием территорий и установками понятий права сильного.
      Примеров масса, несколько аналогичных происходили с танкерами ИРИ, но получили жёсткий ответ.
  6. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 11:50
    Вангую, когда всё полетит в тартарары и все крупные игроки разбредутся по своим углам, огородив свои блоки "заборами", в промежутках земного шара и мирового океана будет ОГРОМНАЯ СЕРАЯ ЗОНА. Где РЕЗКО возрастёт спрос... нее, не на страховщиков Ллойда!... на новых каперов/корсаров и - в противовес первым - новых вооружённых "проводников".
  7. Павел Логачев Звание
    Павел Логачев
    0
    Сегодня, 12:27
    Молодец Трамп, теперь честно без штор, США нужна нефть , у нее есть сила, значит нужно ее взять, а то до этого все только разговоры про демократию про перевыборы.
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 12:28
    Вообще-то за открытое пиратство принято вешать на рее без суда, спецназ не спецназ...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:38
    Есть версия ,танкер с частично иранской нефтью и разбодяжили венесуэльскойи шёл он на Кубу.
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 12:47
    Две "Стрелы" или "Иглы" и все могло развернуться по другому....