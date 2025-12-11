Такер Карлсон: Россия может стать лучшим союзником США

Такер Карлсон: Россия может стать лучшим союзником США

Отношения Соединенных Штатов и европейских союзников переживают далеко не лучшие времена. Президент Трамп и члены его администрации резко критикуют Евросоюз и страны НАТО по многим темам. При этом впервые с 2022 года наметился некоторый позитив в отношениях Вашингтона и Москвы. В новой версии американской стратегии национальной безопасности впервые за последние несколько лет РФ не названа государством-врагом.

Американский блогер и журналист Такер Карлсон решил пойти дальше и предположил, что в сложившихся условиях Соединенные Штаты могут максимально двигаться курсом дальнейшего улучшения отношений с Россией, которая может стать в будущем лучшим союзником США. Соответствующее мнение он высказал в своем аккаунте соцсети.

Карлсон отметил, что решение это вполне укладывается в прагматизм Трампа и его главный лозунг «Сделаем Америку снова великой» (America First). Россия — крупнейшая по размерам страна в мире с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых: нефти, газа, золота, редкоземельных минералов. Но главное, что РФ обладает безграничными возможностями в сфере энергетики.

Безусловно, энергия, нефть и газ, потому что они нам нужны, несмотря на то, что вам могут говорить, нужны для продолжения нашей цивилизации, для того, чтобы быть сильными и процветающими.

Более того, считает американский блогер, у России самая крупная и боеспособная армия на континенте. Это не европейские союзники по НАТО, которые несмотря на все усилия не могут поднять уровень своей автономной обороноспособности без поддержки США. В РФ мощный военно-промышленный комплекс, констатирует Карлсон. Если отвлечься от нынешних разногласий Восток-Запад, то лучшего союзника для Америки не найти.

Так что, если вам нужен союзник для помощи в конфликте, или если вам нужна страна для ведения боевых действий с другой страной, место для размещения авиабаз, например, Россия — лучший вариант.

В принципе, Москва открыта для сотрудничества с любым государством, включая США, о чем неоднократно заявляло российское руководство. Главное, чтобы оно было честным и взаимовыгодным, а не так, как это было после распада СССР, когда на Западе РФ цинично называли «страной-бензоколонкой». Насчет размещения американских авиабаз, конечно, Карлсон, мягко говоря, слегка погорячился.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 11:41
    ❝ Россия может стать лучшим союзником США ❞ —

    — «Избави Бог!» ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 11:47
      Честно говоря не понял ни одного тезиса Карлсона почему мы должны становиться лучшими партнерами. Россия с нефтью на мировом рынке и сильной армией США не нужна, зачем им конкуренты. Использовать территорию России в локальных конфликтах типо против Китая, тоже не вариант. От таких союзников надо держаться подальше, они не союзники а барыги. Пусть свои куриные накаченные стероидами ножки сами лопают и колой запивают.
      1. wku
        wku
        +1
        Сегодня, 12:02
        а разве России не нужен ситуационный союзник в лице США для купирования чрезмерного влияния Китая, который экономически и технологически уже доминирует в экономике РФ, что дальше? политическое подчинение интересам Китая?
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +4
          Сегодня, 12:08
          Вы серьезно предлагаете купировать (не понял в чем и как) Китай дружбой с США ? Китай нам тоже не союзник, а вот "дружить" с США это верх безрассудства. Назовите хоть одну страну в мире которая является реальным другом США , а не донором? На ум приходит только Израиль, но с приходом демократов все изменится.
          1. wku
            wku
            -2
            Сегодня, 12:20
            где вы у меня прочитали про дружбу? в международных отношениях её не бывает, я написал о "союзничестве" термин вполне себе понятный, подразумевает прагматичное сотрудничество по интересам, пример удачного для обеих сторон сотрудничества, 2я мировая война, не смотря на разные интересы обе стороны СССР и США получили свои плюшки, хоть и не без определённых компромиссов с обеих сторон, а по другому и не бывает. Купировать влияние Китая в российской экономике необходимо и экономически, и технологически, сотрудничеством с США по этим вопросам, раньше полагались на Европу, теперь сотрудничество с ней весьма призрачно на долгие годы.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 12:28
              Цитата: wku
              я мировая война, не смотря на разные интересы обе стороны СССР и США получили свои плюшки, хоть и не без определённых компромиссов с обеих сторон, а по другому и не бывает.

              Хотел бы поспорить, просто приведу маленький пример:
              После смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года президентом стал Гарри Трумэн, чьи взгляды на СССР и международную политику были гораздо более жёсткими. В августе 1945 года Трумэн резко прекратил поставки по ленд-лизу, даже не дождавшись окончательного завершения войны с Японией. Это было воспринято в Москве как знак враждебности.
              1. wku
                wku
                -1
                Сегодня, 12:40
                а с чем вы хотите поспорить? я ведь не пишу , что союз во 2й МВ СССР и США определил их сотрудничество на 100 лет вперёд? было и противостояние (очень сильно преувеличенное пропагандой с обеих сторон между прочим) это живой сложный процесс, со многими вводными и с переменным результатом, а по другому и не бывает.
            2. Silver99 Звание
              Silver99
              0
              Сегодня, 12:38
              Подождите союзничество предполает взатые обязательство, открытость, доверие, военно-техническое сотрудничество, открытость в области науки, обмен данными, не применение санкций и ограничений, открытость рынка...... теперь назовите что из этого не входит в понятие дружбы ? Вы собрались заменить США на рынке товаров из Китая ? Если на вас условно говоря только кроссовки из поднебесной это не значит что дело сделано, там оборот на миллиарды идет.
              1. wku
                wku
                -1
                Сегодня, 12:50
                как вам пример союзничества КНДР и КНР? когда Китай на официальном уровне в ООН присоединяется к санкциям против КНДР? это так для примера, а вообще в формате комментария я не могу ответить на ваши вопросы, тем более, что вопросы широкого формата сотрудничества, вы подменяете какими-то узкими темами "вы собираетесь заменить США на рынке товаров из Китая?"(с)
            3. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 12:44
              А что США могут предложить? Купить у них старлинк? Или они кучу заводов у нас построят за своей счёт? Рынки распахнут? Они сами-то без Китая как, технологии какие могут предоставить?
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 12:23
            Цитата: Silver99
            а вот "дружить" с США это верх безрассудства

            Хороший пример - Вторая Мировая Война.
            До 9 мая 1945 года США союзник, а уже 10 мая 1945 года враг.
            1. Per se. Звание
              Per se.
              0
              Сегодня, 12:45
              Цитата: carpenter
              Хороший пример - Вторая Мировая Война.
              Хороший пример... Если забыть, кто финансировал приход Гитлера к власти. Многие американские компании торговали с немцами во время войны, например, - Standard Oil, General Motors, Ford и ITT Corporation, снабжали Третий рейх ресурсами и техникой. Лакмус американских мировых интересов, слова Гарри Трумэна, -"Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях. Ни один из них не держит обещанного слова. "
              От такой дружбы надо уже помнить слова Алексея Вадимовича Вандама (Едрихина), - "Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними".
              Как США нажились на Второй мировой войне, которую, по сути, они с Британией и породили, известно. Мы им ничего не должны за "тушёнку" и запоздалый второй фронт.
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 12:38
          Цитата: wku
          а разве России не нужен ситуационный союзник в лице США

          В 90-х уже пытались быть союзниками. США ни с кем не были РАВНОПРАВНЫМИ союзниками и партнерами, всех в конце концов нагибали под себя.
        3. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 12:48
          Лучший союзник должен быть ликвидирован в войне с Китаем, чтоб до последнего американца у Тайваня. И Китай тоже. А мы потом добьём выживших. И купируем технологическое доминирование. А воевать за США за что-то эфемерное с Китаем не надо, таких союзников надо только подставлять и обманывать, ничего не делая в обмен на плюшки.
        4. atakan Звание
          atakan
          0
          Сегодня, 12:49
          Россия может стать лучшим союзником США

          ,
          а разве России не нужен ситуационный союзник в лице США для купирования чрезмерного влияния Китая

          Вот только забудем ли того что десятками тысяч американских мин колокольчик засеяны территории России ?
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 12:22
        Честно говоря не понял ни одного тезиса Карлсона почему мы должны становиться лучшими партнерами.
        210 ярдов замороженных в ЕС. вот и все что вам надо знать.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 12:37
          Часть денег в США была заморожена, часть украдена. Про это и не вспоминают.
      3. alexandreII Звание
        alexandreII
        +1
        Сегодня, 12:23
        В общем мысли его правильные,но возможности США стать союзником России (СССР) были неоднократно упущены, теперь такой союзник хуже врага, а оно кому-то надо?
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 11:51
      Быть врагом Америки — опасно, быть другом Америки — фатально. (с) Г. Киссинджер
      1. atakan Звание
        atakan
        0
        Сегодня, 12:53
        Быть врагом Америки — опасно, быть другом Америки — фатально.

        Хуже только быть союзником Британии . А в союз с Британией нашу страну тащат часто.
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Россия может стать лучшим союзником США ❞ —

      — «Избави Бог!» ...

      Точно! Россия то сможет, а вот США стать лучшим союзником для России некогда не сможет
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 12:32
      Неужели Такер считает Россию настолько наивной? Хотя по действиям нашего руководства иногда подумывается, чего только стоит - "Нас опять обманули"...
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +6
    Сегодня, 11:42
    Американцам нужна новая "Украина", но теперь против КНР.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:00
      место для размещения авиабаз, например, Россия — лучший вариант.
      А рядом рудничок по добыче редкоземов.... belay
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:42
      До последнего русского, очевидно. А взамен новому лидеру России в Вашингтоне похлопают
      1. atakan Звание
        atakan
        0
        Сегодня, 12:57
        В отличии от наивного СССР , сейчас в России много , много больше людей разбирающихся в политике самостоятельно , а не с промытыми мозгами .
        Так что друзей с той стороны ждём много меньше .
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 11:43
    Такер Карлсон: Россия может стать лучшим союзником США

    С таким союзником и врагов не надо.
    Они что-нибудь набарагозят и вписываться за них? belay
    Да лучше уж самим прибить и не вспоминать про них больше. laughing
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 11:49
      Компаньоном деньги в совместных проектах зарабатывать может и может , но союзником ?
      Избави Бог от этого .
    2. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 12:43
      С таким союзником и врагов не надо.
      Мы уже были союзниками во ВМВ. Не буду распространяться про второй фронт - всем известно, когда они его открыли. Но вот ещё не закончилась ВМВ, а они уже подготовили свой план "Немыслимое" и начали размахивать ядерной дубиной. Союзнички, блин. Не-не-не, нафик-нафик.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:44
    Россия — крупнейшая по размерам страна в мире с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых.
    Поэтому западное зверьё уже 900 лет точит зубы на России.
    Битые канделябрами по морде не единожды, они с выбитыми зубами, всё равно по сей день лезут на Россию.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 12:01
      Ничего у них, к сожалению, не выбито. Методы сменились, планы и цели остались. И они их с переменным успехом воплощают в жизнь.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:10
        Цитата: al3x
        Ничего у них, к сожалению, не выбито.

        Зубные врачи (дантисты) у них хорошие.
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Сегодня, 11:47
    Doufám, že se Rusko nikdy nestane nejbližším spojencem USA, vystavilo by se tak největšímu nebezpečí! USA se plazí jen proto, že od Ruska nyní něco potřebuje, ale uběhne pár let a znovu budou přemýšlet, jak Rusko zničit a vykrást. USA se nesmí nikdy věřit, jsou rakovinovým vředem tohoto světa, kdy pod hrozbou armády vykrádali mnoho států světa a Venezuela je další na řadě. Rusko nenapadnou, protože by si vylámali zuby.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 11:47
      Я надеюсь, что Россия никогда не станет ближайшим союзником США, это подвергнет её величайшей опасности! США ползут на четвереньках только потому, что им что-то нужно от России прямо сейчас, но пройдёт несколько лет, и они снова начнут думать о том, как уничтожить и ограбить Россию. США никогда нельзя доверять, это раковая язва этого мира, ведь под угрозой армии они ограбили множество стран, и Венесуэла следующая на очереди. Они не будут нападать на Россию, потому что сломают ей зубы.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 12:35
        потому, что им что-то нужно от России прямо сейчас,
        Ну так он прямым текстом говорит:
        Россия — крупнейшая по размерам страна в мире с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых: нефти, газа, золота, редкоземельных минералов. Но главное, что РФ обладает безграничными возможностями в сфере энергетики.

        Безусловно, энергия, нефть и газ, потому что они нам нужны, несмотря на то, что вам могут говорить, нужны для продолжения нашей цивилизации, для того, чтобы быть сильными и процветающими.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 11:55
      Я надеюсь, что Россия никогда не станет ближайшим союзником США, это подвергнет её величайшей опасности! США ползут на четвереньках только потому, что им что-то нужно от России прямо сейчас, но пройдёт несколько лет, и они снова начнут думать о том, как уничтожить и ограбить Россию. США никогда нельзя доверять, это раковая язва этого мира, ведь под угрозой армии они ограбили множество стран, и Венесуэла следующая на очереди. Они не будут нападать на Россию, потому что сломают ей зубы.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:47
    Мы уже пытались типа в дёсны лобзаться в 90-х. Ничем хорошим это для нас не закончилось. Сколько ж раз надо прыгнуть на эти грабли, чтобы наконец дошла очевидная истина? Мож ручку у граблей до промежности укоротить?
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 11:47
    Такер Карлсон: Россия может стать лучшим союзником США

    Могла бы стать, да США каждые четверть века разворачивает оглобли в другую сторону.
    Сегодня Россия должна определиться в союзниках кардинальным образом, а не метаться из огня да в полымя...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:19
      Цитата: ROSS 42
      Могла бы стать, да США каждые четверть века разворачивает оглобли в другую сторону.

      Да какие там четверть века, как новый президент (точнее новые оглобли), так и поехала американская телега в другую сторону.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 12:22
        Цитата: carpenter
        как новый президент (точнее новые оглобли), так и поехала американская телега в другую сторону.


        Так точнее...
  8. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:57
    Это временная ситуация до выборов в 2026 году, где она опять изменится, а на Трампа накинут узду!
  9. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 11:59
    Просто для американских консерваторов, сейчас враг, не Россия и даже не Китай, а американские либералы.
    А так в этом мире кто угодно может стать, сегодня союзником, а завтра врагом, так всегда было и всегда будет.
  10. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 12:12
    Если будут бодаться насмерть Китай и США+Япония+АУКУС ( как варианты - Индия-Пакистан, Израиль-Турция-Иран ) - я буду сидеть перед экраном монитора или телевизора и ПРЕСПОКОЙНЕНЬКО есть бутерброд и пить кофе. НИ ОДИН МУСКУЛ НЕ ДРОГНЕТ НА ЛИЦЕ.

    Русский Миша всё время носится с мессианскими призраками времён СССР, помирить ВСЕХ, накормить ВСЕХ, осветить путь ВСЕМ. А ВСЕМ на Мишу как раз ( вырезано цензурой ). Даже китайцы, и те, наживаются сейчас на войне, продавая укро-террористам из ВСУ комплектующие к дронам, а мы потом смотрим садистские ролики упырей вроде Мадяра, где очередной ФПВ-дрон взрывом откидывает российскому воину голову с каской в один куст, а руки-ноги - в другой.

    Вот КОГО сейчас уважаю, так это северокорейцев!!! И - немного - персов. Немного. Остальные идут лесом. Хитрые, цыганистые, ситуативные "союзники", которые без сожаления покинут тебя в тяжёлую для тебя минуту, забудут все твои подарки, которые ты им делал, прежние проекты СССР, плотины, заводы и прочее, прощения СССРвских долгов, помощь с проектами в авиации и прочим ВПК в современности, все они с лёгкостью забудут про тебя.

    Иногда Мишеньке надо побыть ХОТЬ ЧУТОЧКУ британским котиком. Не обязательно превращаться в него ( т.к. у британского котика НЕТ сердца, а в жилах течёт фреон ), нет, САМУЮ МАЛОСТЬ. Иначе Миша вечно будет на 2-х ролях, непонятным ( прежде всего, самому себе и своему народу ) "спасателем".
  11. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 12:15
    Если отвлечься от нынешних разногласий Восток-Запад, то лучшего союзника для Америки не найти.

    Такер Карлсон пока ещё слишком мелок, чтобы предлагать какие-либо союзнические отношения России от США. Не вижу смысла обсуждать мнение блогера, тем более не учитывающего идеологического расхождения на цивилизационном уровне. Западная цивилизация априори враждебна нашей православной цивилизации. Они претендуют на право государственного разбоя в отношении окружающих их государств. У нас главное направление идеологии равноправие всего живущего. Эти направления антагонистичны и вечны. У нас возможны лишь временные ситуативные близости в задачах и отдельных направлениях экономики, но не союз. В целом США никогда не будут воспринимать нас равными себе. Они расисты на генном уровне. Они нам враги, мы для них - возможный источник их благоденствия.
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:17
    Даже не завуалировано говорит :"У вас есть нефть,газ,полиметаллы-тогда мы идём к вам!"
    Карлсон,похоже,проболтался о влажных мечтах Трампа:заполучить сырьё,военные базы на территории России под предлогом "дружбы",больше напоминающей оккупацию...Эвропу то больше не подоишь--нечего...
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 12:20
    Gad. Шестерку из России предлагает сделать, вроде Украины. wassat
  14. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 12:22
    Россия может стать лучшим союзником США

    Не приведи Господь!
    США нельзя верить, они действуют лишь к собстенной выгоде и если ситуация сложится не в пользу США, с легкостью предадут и бросят на растерзание противнику кого угодно, создав при этом вокруг события ореол "спасения мира". Иуды! Перечислять кинутых нет смысла, и так всем известны последние "достижения" США на этом поприще.
    Не боюсь повториться, государь император Александр III сказал как-то - У России только два союзника - армия и флот! С тех пор их стало три, добавились ВКС.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 12:41
      Любая страна должна следовать только собственной выгоде, если кто то действует не к собственной выгоде он .
      И цитата эта дурацкая, сомневаюсь Александр третий такую глупость говорил.
  15. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 12:26
    Цитата: HAM
    Даже не завуалировано говорит :"У вас есть нефть,газ,полиметаллы-тогда мы идём к вам!"
    Карлсон,похоже,проболтался о влажных мечтах Трампа:заполучить сырьё,военные базы на территории России под предлогом "дружбы",больше напоминающей оккупацию...Эвропу то больше не подоишь--нечего...

    Ничего он не проболтался - так и задумано очередной посыл/намек - Штатам нужен таран против Китая! И они из кожи будут вылезать, что б втянуть Россиию в это ...
  16. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:30
    Есть смысл попробовать... Вдруг получится и США войдёт в состав Союзного государства...
  17. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 12:40
    Цитата: carpenter
    Цитата: wku
    я мировая война, не смотря на разные интересы обе стороны СССР и США получили свои плюшки, хоть и не без определённых компромиссов с обеих сторон, а по другому и не бывает.

    Хотел бы поспорить, просто приведу маленький пример:
    После смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года президентом стал Гарри Трумэн, чьи взгляды на СССР и международную политику были гораздо более жёсткими. В августе 1945 года Трумэн резко прекратил поставки по ленд-лизу, даже не дождавшись окончательного завершения войны с Японией. Это было воспринято в Москве как знак враждебности.

    А теперь вспомните сколько СССР выплатил США за ленд-лиз, и насколько США приподнялись на поставках на горе советского народа, вот вам весь "союзник"