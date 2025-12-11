Безусловно, энергия, нефть и газ, потому что они нам нужны, несмотря на то, что вам могут говорить, нужны для продолжения нашей цивилизации, для того, чтобы быть сильными и процветающими.

Так что, если вам нужен союзник для помощи в конфликте, или если вам нужна страна для ведения боевых действий с другой страной, место для размещения авиабаз, например, Россия — лучший вариант.

Отношения Соединенных Штатов и европейских союзников переживают далеко не лучшие времена. Президент Трамп и члены его администрации резко критикуют Евросоюз и страны НАТО по многим темам. При этом впервые с 2022 года наметился некоторый позитив в отношениях Вашингтона и Москвы. В новой версии американской стратегии национальной безопасности впервые за последние несколько лет РФ не названа государством-врагом.Американский блогер и журналист Такер Карлсон решил пойти дальше и предположил, что в сложившихся условиях Соединенные Штаты могут максимально двигаться курсом дальнейшего улучшения отношений с Россией, которая может стать в будущем лучшим союзником США. Соответствующее мнение он высказал в своем аккаунте соцсети.Карлсон отметил, что решение это вполне укладывается в прагматизм Трампа и его главный лозунг «Сделаем Америку снова великой» (America First). Россия — крупнейшая по размерам страна в мире с неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых: нефти, газа, золота, редкоземельных минералов. Но главное, что РФ обладает безграничными возможностями в сфере энергетики.Более того, считает американский блогер, у России самая крупная и боеспособная армия на континенте. Это не европейские союзники по НАТО, которые несмотря на все усилия не могут поднять уровень своей автономной обороноспособности без поддержки США. В РФ мощный военно-промышленный комплекс, констатирует Карлсон. Если отвлечься от нынешних разногласий Восток-Запад, то лучшего союзника для Америки не найти.В принципе, Москва открыта для сотрудничества с любым государством, включая США, о чем неоднократно заявляло российское руководство. Главное, чтобы оно было честным и взаимовыгодным, а не так, как это было после распада СССР, когда на Западе РФ цинично называли «страной-бензоколонкой». Насчет размещения американских авиабаз, конечно, Карлсон, мягко говоря, слегка погорячился.