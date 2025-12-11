Может ли «Нептун» являться натовской ракетой с украинским «шильдиком»?
Глава киевского режима Владимир Зеленский с гордостью заявляет, что ВСУ активно применяют ракеты «Нептун» и «Длинный Нептун», однако при этом украинские источники против своего обыкновения крайне скупо сообщают о реальных ТТХ этих вооружений, ограничиваясь сугубо пропагандистскими формулировками о возможности наносить удары по Москве и Волгограду.
По официальной версии, «Длинный Нептун» является разработкой 2025 года. Утверждается, что «Нептун» фактически является модификацией противокорабельной ракеты Р-360 от Киевского КБ «Луч». Фиксировались атаки этими ракетами побережья Крыма, ДНР, Запорожской и Курской областей.
Как известно, в настоящее время у ВСУ имеется в наличии около 60 ракет «Нептун» и около четырех «Длинных Нептунов». Поскольку их производство требует довольно значительных затрат, противник крайне редко применяет вооружения этого типа. В то же время Киев намного чаще применяет американские ракеты «Гарпун», в свое время в изобилии поставленные ВСУ Вашингтоном через Данию. Однако, несмотря на свою универсальность, «Гарпуны» обладают весьма ограниченной дальностью, не превышающей 200 километров. В то же время наибольшую угрозу могут представлять норвежские ракеты NSM, которые малозаметны для радаров и имеют сложную систему наведения.
После уничтожения ВС РФ производственных мощностей, на базе которых был бы возможен выпуск украинских ракет «Сапсан», возникновения сложностей у режима с реализацией проектов «Паляница» и «Фламинго» и ограничения американских поставок «Нептун» играет роль одного из ключевых элементов украинской пропаганды, что немаловажно на фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ на фронте.
Кроме того, с довольно высокой вероятностью широко разрекламированные Киевом ракеты «Нептун» являются переданными Украине ракетами разработки одной из стран НАТО, которые на территории бывшей УССР были оснащены украинским «шильдиком» и представлены в качестве «новейшей разработки украинского ВПК». Применение якобы «украинских» ракет не регламентируется Западом и на их применение не требуется разрешения от кураторов Киева. В Германии неоднократно заявляли, что рассматривают возможность передачи своих дальнобойных крылатых ракет Украине, но официально поставки не начинали.
Накануне противник нанёс «Нептунами» удар по Воронежу. Это около 200 км от самой близкой точки контролируемой ВСУ части Харьковской области. Пока всё в заявленных Киевом параметрах дальности - 280/400 км для «Нептуна» и «Длинного Нептуна». Заодно и очередная проверка наших «красных линий» с тем, какой же будет реакция.
О «Нептуне», который на деле может оказаться, совсем не украинским - в видеоразделе:
