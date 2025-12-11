ВС РФ заняли большую часть Прилипки и подошли к Симоновке южнее Волчанска
1 6074
Российские войска развивают успех на Волчанском направлении. После освобождения села Лиман (не путать с Красным Лиманом в ДНР) российская армия взяла под контроль большую часть села Прилипка, что на левом берегу Северского Донца.
Прилипка находится примерно в 3,5 км западнее Волчанска. Сам город ранее был взят под контроль нашими войсками. По крайней мере, об этом заявили в военном ведомстве. Украинская сторона утверждает, что «ВСУ в Волчанске остаются и город частично контролируют». Хотя, по их логике, ВСУ «до сих пор контролируют» и Красноармейск с окрестностями – видимо, из котла.
В результате успешных действий российских Вооружённых сил под контроль переведены несколько квадратных километров Харьковской области южнее Лимана. Это позволили вплотную подойти к селу Симоновка, что в 4,7 км южнее Волчанска.
Всё это позволяет расширить зону контроля левобережья Северского Донца на Харьковщине и одновременно уменьшать расстояние до областного центра – Харькова – с северо-востока. Если рассматривать эти территории как буферные, то продвижение позволяет отодвигать украинские силы, включая артиллерию, подальше от границ Белгородской области.
Взят нашими бойцами под контроль и центр села Вильча на том же направлении.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация