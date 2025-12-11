ВС РФ заняли большую часть Прилипки и подошли к Симоновке южнее Волчанска

Российские войска развивают успех на Волчанском направлении. После освобождения села Лиман (не путать с Красным Лиманом в ДНР) российская армия взяла под контроль большую часть села Прилипка, что на левом берегу Северского Донца.

Прилипка находится примерно в 3,5 км западнее Волчанска. Сам город ранее был взят под контроль нашими войсками. По крайней мере, об этом заявили в военном ведомстве. Украинская сторона утверждает, что «ВСУ в Волчанске остаются и город частично контролируют». Хотя, по их логике, ВСУ «до сих пор контролируют» и Красноармейск с окрестностями – видимо, из котла.



В результате успешных действий российских Вооружённых сил под контроль переведены несколько квадратных километров Харьковской области южнее Лимана. Это позволили вплотную подойти к селу Симоновка, что в 4,7 км южнее Волчанска.



Всё это позволяет расширить зону контроля левобережья Северского Донца на Харьковщине и одновременно уменьшать расстояние до областного центра – Харькова – с северо-востока. Если рассматривать эти территории как буферные, то продвижение позволяет отодвигать украинские силы, включая артиллерию, подальше от границ Белгородской области.

Взят нашими бойцами под контроль и центр села Вильча на том же направлении.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 12:31
    Если продолжать двигаться от Вильчи и Симоновки дальше на юг, то можно создать буферную зону вдоль всей нашей границы с Украиной в Харьковской области. В долгосрочном плане это очень важно. Так можно обезопасить нашу территорию от вторжения бандеровских банд и от обстрелов.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Eugen 62
      Если продолжать двигаться от Вильчи и Симоновки дальше на юг, то можно создать буферную зону вдоль всей нашей границы с Украиной в Харьковской области.

      wassat wassat wassat Пусть даже ОООчень далеко на юг, прям до Приморского... Но КАК этим можно создать буферную зону вдоль ВСЕЙ границы Харьковской области? На карту посмотрите. Или у вас какая то своя, альтернативная?
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 12:49
        Но КАК этим можно создать буферную зону вдоль ВСЕЙ границы Харьковской области?
        С восточной и северо-восточной стороны Харьковской области. Есть ещё кусочек на севере. Но, надеюсь, что скоро и там буферная зона будет установлена.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Eugen 62
      Так можно обезопасить нашу территорию от вторжения бандеровских банд и от обстрелов.

      Ну от обстрелов это не спасёт, а так да… нужно отсекать.
      Сейчас главный вопрос, что делать с крупными городами? На мой взгляд, прямые штурмы это не выход, альтернатива - Блокада… но и при этом варианте нужно серьёзно увеличивать группировку войск. На ближайшей перспективе, Славянско - Краматорской агломерации, посмотрим какие инструменты приготовил Генштаб РФ.