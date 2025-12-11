Глава МАГАТЭ отказался обвинять Украину в обстрелах ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, почему агентство до сих пор не называет виновных в обстрелах Запорожской АЭС. По его словам, и Москва, и Киев регулярно требуют назвать причастных к ударам, а потом критикуют МАГАТЭ за нейтральность.

Гросси объясняет: сотрудники агентства – это аудиторы и инспекторы. Для того, чтобы уверенно сказать, кто нанес удар, нужна полноценная экспертиза. Нужны пробы воздуха и почвы, анализ осколков, фрагментов боеприпасов – всего, что дает возможность установить источник атаки. И вот здесь возникает проблема.



МАГАТЭ регулярно приезжает на место обстрелов через сутки или даже позже – проходит до 24-30 часов после удара. И за это время часть улик может просто перестать быть пригодной для анализа. В таких условиях, говорит Гросси, невозможно сделать объективный вывод.

Те же вопросы, по его словам, касаются и других эпизодов – например, атак по украинской энергосистеме. Агентство слышит просьбы украинской стороны назвать источник ударов, но каждый раз вынуждено отвечать одно и то же: без полноценного доступа это превращается в гадание, а не в экспертизу.

Гросси не исключает, что при других условиях МАГАТЭ могло бы работать эффективно – приехали, провели расследование, зафиксировали. Сейчас, по его словам, это невозможно.
13 комментариев
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 13:40
    Я понял, Все слепо-глухо-немые устраиваются на работу в МАГАТЭ, видимо по социальным квотам… ну а Гросси у них полузрячий поводырь!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 14:07
      ❝ Все слепо-глухо-немые устраиваются на работу в МАГАТЭ ❞ —
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:17
      Охотовед 2
      Сегодня, 13:40
      Я понял, Все слепо-глухо-немые устраиваются на работу в МАГАТЭ, видимо по социальным квотам… ну а Гросси у них полузрячий поводырь!

      hi У чувака личный шкурный интерес, тому как на повышение ген секом в ООН собрался, зачем ему лишний геморрой перед своим светлым будущим.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:22
      Гомер,Николай Островский,Стиви Уандер и...Рафаэль Гросси.
  2. п-к Звание
    п-к
    +3
    Сегодня, 13:42
    А что еще можно ждать от этого персонажа? Постоянно врет, как дышит.
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 13:45
    Гросси не исключает, что при других условиях МАГАТЭ могло бы работать эффективно

    Не будет оно работать эффективно во благо справедливости, пока находится под Брюссельским колпаком. Магате - это та-же гнилая контора, что и ОБСЕ, которые надо гнать поганой метлой отовсюду.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:50
    Глава МАГАТЭ отказался обвинять Украину в обстрелах ЗАЭС

    С ЗАЭС вообще дурдом творится.
    Скакуасы лупят Запад в упор не видят.
    Тут ещё амеры хотят её СЕБЕ забрать!!!
    Это в какие ворота лезет?
    Походу пока Россия всем противникам своих интересов пинков не навешает, никто и считаться с нами не будет.
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 13:50
    он уже давно и прочно дискредитировл себя, остается думать что этот персонаж, как и организация в целом нужны для работы росатома за рубежом, больше никакого смысла в них нет
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 13:51
    и Москва, и Киев регулярно требуют назвать причастных к ударам, а потом критикуют МАГАТЭ за нейтральность.
    Дядя ты не путай овощной корень и трамвайную ручку!!!! Нейтральность и ваша предвзятость с бездействием совершенно разные вещи.
  7. u4gr8Kk6p8 Звание
    u4gr8Kk6p8
    -1
    Сегодня, 14:13
    Вы тут удивляетесь простой истине. Всегда утверждения от сильных звучат убедительно, а доводы от слабых ни кому не интересны.
  8. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 14:14
    Гросси тот еще лицемер. Ну а МАГАТЭ обычная помойка под полным контролем НАТО. У меня вопрос. А почему мы до сих пор не бьем по украинским АЭС? Ну я имею ввиду не реакторы, а подстанции. Чтобы прекратить генерацию. Чего боимся?
  9. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    0
    Сегодня, 14:30
    Этим купленным на корню конторам хоть ссы в глаза - все божья роса.
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 14:48
    Был когдато Сталин-срач, потом Ленин -срач, потом хохло-срач, сейчас придумали для развлечения Аэс-срач, имхо. ( ну и схожее)