Глава МАГАТЭ отказался обвинять Украину в обстрелах ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, почему агентство до сих пор не называет виновных в обстрелах Запорожской АЭС. По его словам, и Москва, и Киев регулярно требуют назвать причастных к ударам, а потом критикуют МАГАТЭ за нейтральность.
Гросси объясняет: сотрудники агентства – это аудиторы и инспекторы. Для того, чтобы уверенно сказать, кто нанес удар, нужна полноценная экспертиза. Нужны пробы воздуха и почвы, анализ осколков, фрагментов боеприпасов – всего, что дает возможность установить источник атаки. И вот здесь возникает проблема.
МАГАТЭ регулярно приезжает на место обстрелов через сутки или даже позже – проходит до 24-30 часов после удара. И за это время часть улик может просто перестать быть пригодной для анализа. В таких условиях, говорит Гросси, невозможно сделать объективный вывод.
Те же вопросы, по его словам, касаются и других эпизодов – например, атак по украинской энергосистеме. Агентство слышит просьбы украинской стороны назвать источник ударов, но каждый раз вынуждено отвечать одно и то же: без полноценного доступа это превращается в гадание, а не в экспертизу.
Гросси не исключает, что при других условиях МАГАТЭ могло бы работать эффективно – приехали, провели расследование, зафиксировали. Сейчас, по его словам, это невозможно.
