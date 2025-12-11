В ноябре Украина импортировала максимальный объем электроэнергии за год

Систематические удары ВС РФ по энергосистеме на подконтрольной Киеву территории дают свои плоды. Практически все регионы Украины снабжаются электричеством в аварийном режиме, графики отключения постоянно нарушаются. Власти запретили употреблять фразу «блэкаут», однако это ситуацию не меняет.

В ноябре Украина импортировала максимальный объем электроэнергии с начала этого года. Закупки в ЕС и Молдавии в целом увеличились на 17,2% — до 414,7 тыс. МВт·ч. Об этом официально сообщает оператор «Укрэнерго».

Рост импорта напрямую связан с ударами российских ракет и дронов по объектам энергогенерации, распределения и передачи. В частности, после атаки 30 октября закупка электроэнергии за рубежом уже на следующий день выросла до 23,6 тыс. МВт·ч, что на 86,3% больше, чем день назад. Аналогичная картина наблюдалась после ударов 8 и 19 ноября, а также после атак 25 и 29 ноября.

В сегодняшнем сообщении «Укрэнерго» указано, что в результате ночной атаки ВС РФ «есть обесточенные потребители в Одесской области». Всем потребителям рекомендовано экономить энергопотребление, перенося его на ночные часы.



Согласно данным украинского аналитического центра DiXi Group, главным экспортером электроэнергии в ноябре стала Венгрия, поставившая 184,5 тыс. МВт·ч, что на 2,5% больше, чем в октябре. Больше всего увеличила объем поставок за месяц Словакия — в 10,3 раза, до 78,6 тыс. МВт·ч. Румыния экспортировала 71 тыс. МВт·ч, Польша — 61,8 тыс., а Молдавия — 18,8 тыс.

До марта 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла примерно 56 ГВт, но к началу ноября 2025 года она снизилась более чем в четыре раза — до 13,13 ГВт. Это недостаточный показатель для зимнего периода, когда необходимо минимум 15 ГВт, а при пиковых нагрузках — до 18 ГВт.

Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что графики отключений электричества могут сохраняться на протяжении всей зимы. При этом тарифы на электроэнергию для украинских потребителей почти сравнялись со средними ценами в ЕС. Украина так и не вступила в Евросоюз, но оставшиеся в стране граждане уже получили все «прелести» евроинтеграции.

Но есть и присущий лишь нынешней украинской действительности нюанс. Пока многие люди остаются большую часть суток без света, власти Украины внесли сотни бань, ресторанов и рынков в реестр «критически важных» предприятий, освобожденных не только от отключений, но и оплаты электроэнергии. В этом перечне более пяти тысяч предприятий.

  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:46
    ❝ В ноябре Украина импортировала максимальный объём электроэнергии с начала этого года ❞ —

    — В декабре побьют «рекорд» ...
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 12:50
      Нужно прекращать этот импорт, сделать это на самом деле не так и сложно… просто валить линии занимающиеся перетоком энергии, заканчивать энергетическую войну.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 12:52
    А как скакали! Ещё бы кружевные труселя,каждому храмадянину- и все отлично! Майдан- удался!)))
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Андрей Николаевич
      А как скакали! Ещё бы кружевные труселя,каждому храмадянину- и все отлично! Майдан- удался!)))
      Кофе в венской опере, по всему, уже напились - больше не лезет...
      Теперь с чайником в протянутой руке
      Где бы тут, товарищ, кипяточку?....
  Eugen 62
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 12:53
    главным экспортером электроэнергии в ноябре стала Венгрия, поставившая 184,5 тыс. МВт·ч, что на 2,5% больше, чем в октябре. Больше всего увеличила объем поставок за месяц Словакия — в 10,3 раза, до 78,6 тыс. МВт·ч.
    Как раз этим странам бандеровский режим украины и гадит в первую очередь. А они поставляют в благодарность электроэнергию. Хорошо бы Орбану и Фицо перейти от слов к делу. Перекрыть поток энергии в восточном направлении. Это им самим было бы полезнее.
  Tagan
    Tagan
    +1
    Сегодня, 12:57
    У прибалтийских вымиратов какая-то "премиальная марка" электроэнергии и с зелёным оттенком, поди.)) Ну чё, богатеи, могут себе позволить.