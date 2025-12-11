В ноябре Украина импортировала максимальный объем электроэнергии за год
Систематические удары ВС РФ по энергосистеме на подконтрольной Киеву территории дают свои плоды. Практически все регионы Украины снабжаются электричеством в аварийном режиме, графики отключения постоянно нарушаются. Власти запретили употреблять фразу «блэкаут», однако это ситуацию не меняет.
В ноябре Украина импортировала максимальный объем электроэнергии с начала этого года. Закупки в ЕС и Молдавии в целом увеличились на 17,2% — до 414,7 тыс. МВт·ч. Об этом официально сообщает оператор «Укрэнерго».
Рост импорта напрямую связан с ударами российских ракет и дронов по объектам энергогенерации, распределения и передачи. В частности, после атаки 30 октября закупка электроэнергии за рубежом уже на следующий день выросла до 23,6 тыс. МВт·ч, что на 86,3% больше, чем день назад. Аналогичная картина наблюдалась после ударов 8 и 19 ноября, а также после атак 25 и 29 ноября.
В сегодняшнем сообщении «Укрэнерго» указано, что в результате ночной атаки ВС РФ «есть обесточенные потребители в Одесской области». Всем потребителям рекомендовано экономить энергопотребление, перенося его на ночные часы.
Согласно данным украинского аналитического центра DiXi Group, главным экспортером электроэнергии в ноябре стала Венгрия, поставившая 184,5 тыс. МВт·ч, что на 2,5% больше, чем в октябре. Больше всего увеличила объем поставок за месяц Словакия — в 10,3 раза, до 78,6 тыс. МВт·ч. Румыния экспортировала 71 тыс. МВт·ч, Польша — 61,8 тыс., а Молдавия — 18,8 тыс.
До марта 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла примерно 56 ГВт, но к началу ноября 2025 года она снизилась более чем в четыре раза — до 13,13 ГВт. Это недостаточный показатель для зимнего периода, когда необходимо минимум 15 ГВт, а при пиковых нагрузках — до 18 ГВт.
Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что графики отключений электричества могут сохраняться на протяжении всей зимы. При этом тарифы на электроэнергию для украинских потребителей почти сравнялись со средними ценами в ЕС. Украина так и не вступила в Евросоюз, но оставшиеся в стране граждане уже получили все «прелести» евроинтеграции.
Но есть и присущий лишь нынешней украинской действительности нюанс. Пока многие люди остаются большую часть суток без света, власти Украины внесли сотни бань, ресторанов и рынков в реестр «критически важных» предприятий, освобожденных не только от отключений, но и оплаты электроэнергии. В этом перечне более пяти тысяч предприятий.
