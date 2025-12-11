Российские дроны держат под контролем Гуляйполе и его окрестности

Инициатива на Запорожском направлении в зоне проведения СВО полностью принадлежит группировке «Восток». Армия России освободила от вражеских подразделений восточную и северо-восточную части Гуляйполя.

Сообщения об этом поступают с передовой.

Фактически для отхода из города у подразделений ВСУ остается только дорога на Орехов. Но и она плотно простреливается российскими военными. Дорога находится в пределах досягаемости для российской артиллерии и беспилотников практически на всем своем протяжении.

Более того, российские дроны держат под своим контролем Гуляйполе и его окрестности, пока еще занятые боевиками ВСУ. Операторы БПЛА группировки «Восток» отслеживают ситуацию и наносят удары, уничтожая технику и личный состав противника.

Из-за этого противник испытывает затруднения с ротациями, а также с подвозом гарнизону Гуляйполя продовольствия, воды и боеприпасов.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пишет по этому поводу в своем Telegram-канале:

Работа наших бойцов не позволяет противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить БК.

С осторожным оптимизмом можно утверждать, что российские войска близки к полному уничтожению последней крупной линии вражеской обороны на пути к административному центру региона городу Запорожье. Противник несет здесь большие потери и вынужден постепенно оставлять свои позиции.