Российские дроны держат под контролем Гуляйполе и его окрестности
Инициатива на Запорожском направлении в зоне проведения СВО полностью принадлежит группировке «Восток». Армия России освободила от вражеских подразделений восточную и северо-восточную части Гуляйполя.
Сообщения об этом поступают с передовой.
Фактически для отхода из города у подразделений ВСУ остается только дорога на Орехов. Но и она плотно простреливается российскими военными. Дорога находится в пределах досягаемости для российской артиллерии и беспилотников практически на всем своем протяжении.
Более того, российские дроны держат под своим контролем Гуляйполе и его окрестности, пока еще занятые боевиками ВСУ. Операторы БПЛА группировки «Восток» отслеживают ситуацию и наносят удары, уничтожая технику и личный состав противника.
Из-за этого противник испытывает затруднения с ротациями, а также с подвозом гарнизону Гуляйполя продовольствия, воды и боеприпасов.
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пишет по этому поводу в своем Telegram-канале:
Работа наших бойцов не позволяет противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить БК.
С осторожным оптимизмом можно утверждать, что российские войска близки к полному уничтожению последней крупной линии вражеской обороны на пути к административному центру региона городу Запорожье. Противник несет здесь большие потери и вынужден постепенно оставлять свои позиции.
