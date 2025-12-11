ФРГ готовится к крупнейшей в истории закупке артиллерии для бундесвера
1 58511
Германия готовится подписать контракт на сумму в 3,4 миллиарда евро на поставку 229 единиц колесных самоходных гаубиц RCH 155. Эта поставка будет одной из крупнейших закупок артиллерийских систем в современной истории Германии. Поставки запланированы на период с 2028 по 2032 год. Рамочный договор позволит сначала заключить контракты на первые партии на 80 и 149 САУ.
Как напоминает издание Bloomberg, САУ RCH 155 были первоначально разработаны для Украины, на вооружение армии которой в настоящее время уже поставлено около 54 артиллерийских систем этого типа, оплаченных в рамках немецкой военной помощи. RCH 155 представляет собой необитаемый модуль со 155-мм/52 орудием от САУ PzH 2000, установленный на модульном шасси колесного БТР Boxer.
Ранее сообщалось, что компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), являющаяся разработчиком и производителем этих САУ, обошла трех своих основных конкурентов: колесные 155-мм САУ Archer из Швеции и Caesar из Франции, а также гусеничного корейца K9A2 Thunder, и стала победителем британского конкурса на артиллерийские системы для армии островного королевства. Предполагается, что RCH 155 будут закупаться британцами для замены самоходок AS-90, большая часть пригодных для службы из которых была передана ВСУ. Производиться САУ будет совместно с Великобританией и должна поступить вооружение королевской артиллерии к концу текущего десятилетия.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация