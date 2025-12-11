ФРГ готовится к крупнейшей в истории закупке артиллерии для бундесвера

ФРГ готовится к крупнейшей в истории закупке артиллерии для бундесвера

Германия готовится подписать контракт на сумму в 3,4 миллиарда евро на поставку 229 единиц колесных самоходных гаубиц RCH 155. Эта поставка будет одной из крупнейших закупок артиллерийских систем в современной истории Германии. Поставки запланированы на период с 2028 по 2032 год. Рамочный договор позволит сначала заключить контракты на первые партии на 80 и 149 САУ.

Как напоминает издание Bloomberg, САУ RCH 155 были первоначально разработаны для Украины, на вооружение армии которой в настоящее время уже поставлено около 54 артиллерийских систем этого типа, оплаченных в рамках немецкой военной помощи. RCH 155 представляет собой необитаемый модуль со 155-мм/52 орудием от САУ PzH 2000, установленный на модульном шасси колесного БТР Boxer.



Ранее сообщалось, что компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), являющаяся разработчиком и производителем этих САУ, обошла трех своих основных конкурентов: колесные 155-мм САУ Archer из Швеции и Caesar из Франции, а также гусеничного корейца K9A2 Thunder, и стала победителем британского конкурса на артиллерийские системы для армии островного королевства. Предполагается, что RCH 155 будут закупаться британцами для замены самоходок AS-90, большая часть пригодных для службы из которых была передана ВСУ. Производиться САУ будет совместно с Великобританией и должна поступить вооружение королевской артиллерии к концу текущего десятилетия.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:09
    По 50 САУ в год по нынешним меркам это очень серьезно.
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 14:33
      Бошам не САУ надо закупать, а рыть норы для защиты от принуждающих к миру ударов ЯО, с инородцами цацкаться, по моему мнению, мы не будем - это не Окраина, где каждый второй русский.
    2. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 14:55
      по 50 в год но в будущем, сейчас несерьезно
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:09
    САУ RCH 155 были первоначально разработаны для Украины, на вооружение армии которой в настоящее время уже поставлено около 54 артиллерийских систем этого типа
    А теперь для себя.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 13:12
    Германия готовится подписать контракт на сумму в 3,4 миллиарда евро на поставку 229 единиц колесных самоходных гаубиц RCH 155.

    Что-то очень дорого. По 15 миллионов за штуку получается.
  4. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 13:13
    Как напоминает издание Bloomberg, САУ RCH 155 были первоначально разработаны для Украины, на вооружение армии которой в настоящее время уже поставлено около 54 артиллерийских систем этого типа, оплаченных в рамках немецкой военной помощи.
    Поставлена только 1 - это законтрактовано 54
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 13:18
    Напоминает своим модулем с арт.системой САУ "DONAR" на гусеничном шасси. Кстати, изготовитель - тот же, "Краусс-Маффай-Вегманн". Вот только если гусеничный вариант выглядел пропорционально, то этот - этакий колёсный панцер-гренадёрский для сил быстрого развёртывания - выглядит огромным, высоконогим "комодом" с высоким центром тяжести, заваливаться будет на резких поворотах...
    1. Дмитрий Эон Звание
      Дмитрий Эон
      +1
      Сегодня, 13:44
      Еще в прошлом году читал статью французских СМИ про отзывы укросолдат на западные артиллерию, много восхвалений в адрес М777, что ее легко буксировать и прятать на местности, а вот для колесных САУ цезарь нужно рыть огромный окоп чтобы спрятать весь тягач
  6. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 13:32
    Интересно если башню повернуть, орудие при стрельбе не перевернется? У нашего самоходного Гиацинта (самый большой заряд из наших САУ) сзади опорная плита, как бульдозерный ковш.
  7. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 13:40
    В свое время мотовилихинские заводы могли столько в месяц производить, как сейчас неизвестно...но в 2018 предприятие было объявлено банкротом, а в октябре этого года процедура банкротства была завершена.
    1. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 14:56
      но новые гаубицы 2с19 поступают в войска