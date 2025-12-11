Лавров: Россия и США пришли к согласию по послевоенному статусу Украины

Россия и США достигли договоренностей о послевоенном статусе Украины, обе стороны выступают за нейтральную, внеблоковую и безъядерную территорию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва и Вашингтон устранили все недопонимания, возникшие в ходе паузы после встречи Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. В частности, стороны пришли к согласию по статусу Украины, поэтому никакое НАТО Киеву не светит. В то же время Украине никто не будет запрещать присоединиться к Евросоюзу.



На последней встрече президента Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа были устранены все недопонимания, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске.


Кроме того, Москва передала Вашингтону предложения по гарантиям безопасности, в том числе и по Европе. Россия подчеркнула, что предлагаемое Евросоюзом перемирие ее не устраивает и принято никогда не будет, Москва не просто предлагает, а настаивает на принятии пакета договоренностей, которые приведут к прочному и долгосрочному миру. В первую очередь должны быть устранены причины, приведшие к созданию сегодняшней ситуации.

Также Лавров обратил внимание на очень большое количество вбросов по теме мирного урегулирования и нежелание Европы договариваться о долгосрочном мире. По его словам, Брюссель хочет добиться передышки для Киева.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -1
    Сегодня, 13:44
    Украине никто не будет запрещать присоединиться к Евросоюзу
    Что скажите собиратели земель Русских? Кто там в это верил?)
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 13:49
      А РФ . когда то была против вступления Вукраины в ЕС? Желудь хочешь?
      1. wku
        wku
        +2
        Сегодня, 14:32
        РФ встала в позицию против ЕС с того момента, когда стало понятно, членство в ЕС в выгодном для неё формате не светит, а членство таких стран как Украина, Грузия , Молдавия, (возможно Казахстан) существенно испортит российские позиции в экономике Европы. Условной точкой отсчёта можно считать отказ в приобретении компании "Опель" в Германии , Сбербанком. Про эту сделку говорили почти, как про свершившуюся, и не было ни каких оснований экономически считать её не выгодной для Германии.
        1. sub307 Звание
          sub307
          +1
          Сегодня, 15:28
          Цитата: wku
          Условной точкой отсчёта можно считать отказ в приобретении компании "Опель" в Германии

          Какой "Опель".., "не было такого, а люди врут"...
    2. bk316 Звание
      bk316
      +4
      Сегодня, 13:52
      Кто там в это верил?

      Тот кто принципиально глухой.
      Путин же сразу сказал, что
      У СВО нет целей лишать украину суверенитета.
      А РФ никогда не была против вхождения украины в ЕС.

      Это вообще такая фишка.
      Приписывать кому либо слова , обещания или намерения которые этот человек никогда не озвучивал, а потом обвинять его в том , что он их не реализовал.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 14:36
        Цитата: bk316
        У СВО нет целей лишать украину суверенитета.
        Ребята-демократы, озвученная цель СВО, - денацификация и демилитаризация, а это уже лишение "суверенитета" в хотелках.
        Цитата: bk316
        А РФ никогда не была против вхождения украины в ЕС.
        Вхождение в ЕС, это политика ЕС, а политика у Евросоюза сейчас антироссийская. Как, вступив в ЕС, Украина может иметь какой-либо ограниченный статус? Украина либо нейтральна, вне блоков, либо это страна ЕС.
        Приписывать слова, да после пенсионной реформы, поневоле "мужики сумлеваются"...
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:32
        Путин же сразу сказал
        А еще он сказал что цель защита Русских, или в Одессе, Харькове... какие то не такие Русские? Зачем тогда рубиться за регионы если они не нужны? уряклам и кастрюлям опять леденец засунули, а они снова не заметили))
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 14:07

      Trapp1st
      Сегодня, 13:44
      Что скажите собиратели земель Русских? Кто там в это верил?)

      hi Да, хоть сейчас в ЕС, или за ЕС- селюки его на атомы растащат по своим хуторам вместе с мелко бритами, меньше гадить будут, не зря Орбан и все здравомыслящие независимые политики противятся приёму ко кло стада в гейропу.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 14:22
        Маск вообще приказал ЕС разогнать. Так что пусть вступают.
    4. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 14:39
      Тот кто это придумал и поверил, что у руководства РФ именно такие планы.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:45
    Представляю ,как надоело Лаврову повторять одно и тоже! Его цитата так и хочет наверняка опять вырваться...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:23
      Для того, чтобы не повторяться, надо закрыть проблему.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:45
    Россия и США достигли договоренностей о послевоенном статусе Украины, обе стороны выступают за нейтральную, внеблоковую и безъядерную территорию.
    А еще лучше за ее полное отсутствие....
  4. Джексон Звание
    Джексон
    0
    Сегодня, 13:46
    Всё замечательно звучит, вот только про границы оставшееся части Украины ни слова... А это и есть самое насущное... Граница по линии фронта на определённый момент, граница по границам областей или как то ещё?
    1. bk316 Звание
      bk316
      -2
      Сегодня, 13:50
      оставшееся части Украины ни слова..

      Кто не хочет слышать не услышит, кто хочет услышит.
      https://rg.ru/2025/12/04/reg-dnr/putin-zaiavil-chto-rossiia-v-liubom-sluchae-osvobodit-donbass-i-novorossiiu.html
      1. Джексон Звание
        Джексон
        +2
        Сегодня, 14:04
        Прочитал. И? Ни слова про Херсон с Запорожьем, ни слова про денацификации и демилитаризацию. Внеблоковая, нейтральная, безьядерная территория... А что насчёт идеологии?
        1. NordOst16 Звание
          NordOst16
          +1
          Сегодня, 14:46
          Слишком дорого оказалось и, как мне кажется, изначально эти территории не входили в планы как и весь Донбасс (если вспомнить минские договорённости).
          Да и население РФ, думаю, в целом против абсолютного выполнения (до западных границ) этих задач.
          1. Джексон Звание
            Джексон
            0
            Сегодня, 15:19
            В принципе согласен с вами. С одной стороны мы не можем полностью взять всю Украину, на это просто физически не хватит ни сил, ни денег, да и её последующий контроль также потребует много денежных и людских ресурсов, которых и так не много. Но, с другой стороны, вне блоковый статус, нейтралитет и тп это просто слова. Ничто не помешает накопить силы и попытаться взять реванш через энное количество лет, тем более пророссийских сил там нет и не предвидится. Это будет просто бомба с часовым механизмом, которая достанется не нам, так нашим детям.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:48
    обе стороны выступают за нейтральную, внеблоковую и безъядерную территорию
    Ещё не хватало, чтобы у майданутых было ещё и ядерное оружие! wink
  6. Silver99 Звание
    Silver99
    +5
    Сегодня, 13:48
    Позволю не согласиться с Лавровым. Самая лучшая гарантия не вступление Украины в НАТО это распад самой Украины , это то когда Россия будет контролировать 2/3 ее территории, все остальное это как в "Мастере и Маргарите" есть посыл все слова обман только сама бумага настоящая. Через три года новая администрация США найдет способ как все нынешние договоренности отменить.
  7. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 13:51
    А что будет если Европа создаст новый военный блок с условным название "мини НАТО ", как это будет выглядеть?
    Я всё таки надеюсь что наши это понимают, должна быть не только военная, но и дипломатическая победа
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +1
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Штааль
      как это будет выглядеть?

      Примерно как в 1812 или 1941
      Как только Европа объединяется, она сразу нападает на Россию.
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 13:53
    В то же время Украине никто не будет запрещать присоединиться к Евросоюзу.

    Нельзя позволять украине вступать ни в какие евросоюзы. Где гарантии того, что со временем брюссельский обком не подкорректирует нужные бумажки и не втянет таки украину в какой-нибудь "оборонительный" блок? Только полная ликвидация этого нацистского недоразумения под названием "украина", может привести хоть к какому-то мирному соглашению.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +3
      Сегодня, 14:08
      Цитата: kventinasd
      Нельзя позволять украине вступать ни в какие евросоюзы.

      Не просто вступить - возглавить!
      Киев - новая столица еврозоны! Туда сразу потянутся миллиарды евро инвестиций, сотни тысяч высококвалифицированных работников займутся вопросами благополучия Тарасов и Оксан! Первый межгалактический космопорт! Прием делегаций с Альфа-Центавра и других звездных систем!
      А сколько можно будет на этом украсть!
      Да они разорят евросоюз почище ордынцев)
      1. Карельский Звание
        Карельский
        +1
        Сегодня, 14:26
        Туда сразу потянутся миллиарды евро инвестиций,
        С замороженных российских активов?В европе альтернативных источников не рассматривают.
  9. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 14:17
    Этот муравейник, под названием, бывшая Украина недостаточно, просто разворошить, иначе эти манкурты со своей антироссией начнут восстанавливаться и готовить реванш. Там надо переформатировать всё, выловив и осудив виновных и самых одиозных главарей. Затем десятилетиями работать над сознанием оставшихся жителей, возвращая его, хотя бы, в относительно здоровое состояние.
  10. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 14:28
    Как бы... ДВОЯКОЕ впечатление.

    С одной стороны, понятно, что симпатизант России сейчас на Украине воспринимается как предатель. Они-то и до СВО подвергали остракизму всех, кто ратовал за разумные контакты с РФ и Таможенным Союзом. Т.е. наши переговорщики воспринимают эту позицию, как недорогую уступку Зеленскому и Западу, которую не жалко, за которую можно не биться.

    С другой стороны, позволю процитировать его же - Лаврова - фразу: "Дьявол кроется в деталях."(с) Т.е. мы добровольно отдаём Европе оставшийся кусок Украины на многолетнее воспитание, при котором всё то бандеровское, внедрявшееся в течении 30-ти лет, БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО. Т.е. это будет ПЕРМАНЕНТНЫЙ и ОЗЛОБЛЕННЫЙ НА ТЕБЯ недруг-сосед. Ты, возможно, про него уже и забудешь, а он днём будет набираться сил и копить оружие, а ночами, перед сном, предвкушать, как он тебе устроит новую Волынь.

    Лаврову-то этого не знать!...
  11. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +3
    Сегодня, 14:28
    Мир-по-Трампу всё ближе. И несомненно мы в него вступаем. Добро пожаловать в Минск-3.
    УРА гениальным вождям, которые недрогнувшей рукой привели нас к оглушительной победе над всякими гейропами, натой, украиной и прочими врагами многонациональной российской нации!
    Ну и где все эти смешные блеянья диванных стратегов о Харькове, Одессе, Николаеве, бодром наступлении до самой Польши?

    Ну а что там будет через 10 лет - то такое. Вождь старенький, ему до балды уже.