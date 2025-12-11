Лавров: Россия и США пришли к согласию по послевоенному статусу Украины
Россия и США достигли договоренностей о послевоенном статусе Украины, обе стороны выступают за нейтральную, внеблоковую и безъядерную территорию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Москва и Вашингтон устранили все недопонимания, возникшие в ходе паузы после встречи Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. В частности, стороны пришли к согласию по статусу Украины, поэтому никакое НАТО Киеву не светит. В то же время Украине никто не будет запрещать присоединиться к Евросоюзу.
На последней встрече президента Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа были устранены все недопонимания, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске.
Кроме того, Москва передала Вашингтону предложения по гарантиям безопасности, в том числе и по Европе. Россия подчеркнула, что предлагаемое Евросоюзом перемирие ее не устраивает и принято никогда не будет, Москва не просто предлагает, а настаивает на принятии пакета договоренностей, которые приведут к прочному и долгосрочному миру. В первую очередь должны быть устранены причины, приведшие к созданию сегодняшней ситуации.
Также Лавров обратил внимание на очень большое количество вбросов по теме мирного урегулирования и нежелание Европы договариваться о долгосрочном мире. По его словам, Брюссель хочет добиться передышки для Киева.
