СМИ: Дроны СБУ атаковали российскую нефтегазовую платформу в Каспийском море

После атак в Черном море с применением БЭК на танкеры, объявленные относящимися к российскому «теневому флоту», украинские террористы явно почувствовали безнаказанность и расширили не только географию, но и цели ударов.

В соцсетях и прессе сообщается об ударах вражеских беспилотников по крупной нефтегазодобывающей платформе, принадлежащей российской компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», на месторождении им. Филановского в Каспийском море. Это первый случай атаки врага по объекту РФ, связанному с добычей нефти и газа в этом регионе.

Азербайджанское интернет-издание Axar.az утверждает со сылкой на неназванные источники, что в результате ударов БПЛА на морской платформе начался пожар, ее работа была приостановлена. В свою очередь, украинские источники пишут, что атака дальнобойными дронами была проведена Центром спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ).

Всего было зафиксировано как минимум четыре попадания БПЛА по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые обслуживает нефтегазовая платформа.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в отрасли подтверждает данное сообщение азербайджанского СМИ.

Месторождение им. В. Филановского — одно из крупнейших в российском секторе Каспийского моря. Оно расположено на каспийском шельфе в 190 км от Астрахани. Месторождение было открыто в 2005 году. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров метана.

Добытая продукция направляется на экспорт через международный Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). После украинских атак на КТК вблизи с Новороссийском, экспорт через него частично остановлен. Более всего от этого несет убытки Казахстан, жители которого с одобрения властей продолжают оказывать «гуманитарную помощь» Украине.



Официально российской стороной информация об ударах по нефтегазовой морской платформе на Каспии не подтверждена. Не исключено, что сообщение окажется фейком украинской пропаганды, которая уже вовсю его тиражирует в СМИ и соцсетях. Хотя очевидно, что киевский режим готов на все для нанесения максимального ущерба России, в первую очередь в нефтегазовом секторе.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:49
    Всего было зафиксировано как минимум четыре попадания БПЛА по морской платформе

    Не исключено, что сообщение окажется фейком украинской пропаганды,

    Вот и думай что хочешь ! belay
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +1
      Сегодня, 13:56
      "Не исключено, что сообщение окажется фейком украинской пропаганды,"(с)
      Нее, это, максимум, высокоточные обломки... фейков!
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 14:25
        Каждый раз, когда обломки фейков падают, начинаются пожары.
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +2
          Сегодня, 14:32
          Не пожары, а задымление. С хлопками. Тщательнее в определениях надо.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 15:35
          А это точно летающие дроны? А то может плавающие, потому и помалкивают наши, ведь тогда вопросов очень много будет к соседям
  2. Лимон Звание
    Лимон
    -3
    Сегодня, 13:50
    Не исключено, что сообщение окажется фейком украинской пропаганды

    СБУ и фейк это близкие родственники!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      -1
      Сегодня, 14:03
      Это сообщение на самом деле есть только на украинских ресурсах , больше его нет нигде , тужатся перед встречей с Трампом в выходные , мол еще чего то могут , попутно рассказывая интересные истории .
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 14:09
      Перепечатки ссылаются на Блумберг. Тут все может быть, это то еще место. Отстойное . Но может и вправду.
    3. Aken Звание
      Aken
      -3
      Сегодня, 14:26
      Оказывается СБУ не существует. Спасибо за радостное известие. Теперь вздохнём спокойно.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 13:52
    Во всяком случае нельзя исключить, что глав а ззер, как и султан, подставляющий нож в спину, может посодействовать размещению диверсантов внутри республики при бакшише от мелко бритов и исраэлевских по цце вв для атак на разработки своего земляка Алекперова.
  4. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +2
    Сегодня, 13:53
    Издание становится сборником слухов. Это уже не СМИ.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: ZnachWest
      Издание становится сборником слухов. Это уже не СМИ.

      Вот как раз наоборот, становится настоящим СМИ. laughing laughing Когда в Советских печатных изданиях печатали только скупые сводки с полей битвы за урожай, из шахт и производственных площадок,освещали проходящие съезды,и не дай бог если соврут на пару букв, наша продвинутая интеллигенция кивая на Запад, восхищались тем, что в "свободных западных СМИ" могут печатать всё что хотят. Вот сейчас и у нас печатают что хотят. И ни кто ни заботится о правдивости этих сведений, и ни кто не несёт ответственности, за то что печатают заведомую ложь. Это называется свобода слова.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:14
    После украинских атак на КТК вблизи с Новороссийском, экспорт через него остановлен.
    Ничего там не остановлено, там три выносных устройства ВПУ-1, 2, 3.
    Одно повреждено два в рабочем состоянии, они там одновременно никогда и не работали.
  6. bob03 Звание
    bob03
    -1
    Сегодня, 14:21
    Если сообщение не подтвержденное и возможно фейк, зачем его ВО публикует? Превращают сайт в помойку.
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 14:27
      Что будете делать, если подтверждение внезапно поступит?
      1. bob03 Звание
        bob03
        0
        Сегодня, 14:30
        Тут ситуация как в анекдоте. Спрашивают блондинку: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра. Б: 50 процентов
        - Этот как??
        Б: Ну, или я его встречу, или нет