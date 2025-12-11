СМИ: Дроны СБУ атаковали российскую нефтегазовую платформу в Каспийском море
После атак в Черном море с применением БЭК на танкеры, объявленные относящимися к российскому «теневому флоту», украинские террористы явно почувствовали безнаказанность и расширили не только географию, но и цели ударов.
В соцсетях и прессе сообщается об ударах вражеских беспилотников по крупной нефтегазодобывающей платформе, принадлежащей российской компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», на месторождении им. Филановского в Каспийском море. Это первый случай атаки врага по объекту РФ, связанному с добычей нефти и газа в этом регионе.
Азербайджанское интернет-издание Axar.az утверждает со сылкой на неназванные источники, что в результате ударов БПЛА на морской платформе начался пожар, ее работа была приостановлена. В свою очередь, украинские источники пишут, что атака дальнобойными дронами была проведена Центром спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ).
Всего было зафиксировано как минимум четыре попадания БПЛА по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые обслуживает нефтегазовая платформа.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в отрасли подтверждает данное сообщение азербайджанского СМИ.
Месторождение им. В. Филановского — одно из крупнейших в российском секторе Каспийского моря. Оно расположено на каспийском шельфе в 190 км от Астрахани. Месторождение было открыто в 2005 году. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров метана.
Добытая продукция направляется на экспорт через международный Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). После украинских атак на КТК вблизи с Новороссийском, экспорт через него частично остановлен. Более всего от этого несет убытки Казахстан, жители которого с одобрения властей продолжают оказывать «гуманитарную помощь» Украине.
Официально российской стороной информация об ударах по нефтегазовой морской платформе на Каспии не подтверждена. Не исключено, что сообщение окажется фейком украинской пропаганды, которая уже вовсю его тиражирует в СМИ и соцсетях. Хотя очевидно, что киевский режим готов на все для нанесения максимального ущерба России, в первую очередь в нефтегазовом секторе.
