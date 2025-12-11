В Польше по запросу Киева задержан российский археолог из Эрмитажа

Российский археолог Александр Бутягин, являющийся сотрудником российского Эрмитажа и заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья, задержан в Польше по запросу Украины. В Варшаве Бутягин был проездом – в рамках лекционного тура ехал из Нидерландов в балканские страны.

Киев обвиняет российского археолога в якобы «незаконном» участии в раскопках в Крыму, в частности в античном городище Мирмекий на территории Керчи и Калос Лимен, и «разрушении культурного наследия» на сумму более 4,7 миллиона долларов. Польский суд поместил российского ученого под стражу на 40 дней. При этом украинская сторона планирует добиться его экстрадиции. Как сообщает RMF FM, по украинскому законодательству Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментируя задержание Бутягина, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия польских властей являются правовым произволом. Российские дипломаты будут работать над защитой прав российского археолога в Польше и добиваться его освобождения.

Стоит отметить, что, учитывая оголтелую русофобию, царящую в настоящее время в Польше и других странах-союзницах киевского режима, российским гражданам следует избегать поездок в Европу, чтобы не подвергнуться риску быть арестованными без каких-либо правовых оснований и фактически стать заложниками. Киевский режим и его западные «союзники» действуют откровенно террористическими методами и перешли от навязчивой идеи кражи российских активов к захвату граждан России.
    Сегодня, 13:59
    Стоит отметить, что, учитывая оголтелую русофобию, царящую в настоящее время в Польше и других странах-союзницах киевского режима, российским гражданам следует избегать поездок в Европу, чтобы не подвергнуться риску быть арестованными без каких-либо правовых оснований и фактически стать заложниками.
    Но люди этого не понимают, а многие и не хотят этого понять. Вон финны возмущаются, что опять на Новый год к ним не приедут российские туристы, и требуют открыть хотя бы на Новогодние каникулы границу с РФ. И ведь самое смешное что есть не мало "россиян" которые с ними солидарны. Ой мы так скучаем что не можем как и раньше отдохнуть на Новый Год в Финляндии... Как относится к таким?Которые с радостью готовы ехать помогать экономике не дружественной нам страны?
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Fitter65
      И ведь самое смешное что есть не мало "россиян" которые с ними солидарны

      Ничего смешного в этом нет. Основная масса людей и не обязана во всем этом детально разбираться и следить за изменением политик отдельных враждебных режимов.

      ИМХО, нужно официально издать перечень стран опасных для посещения. Опубликовать его и актуализировать регулярно. Соответственно, если люди туда поедут, то уже с полным осознанием рисков похищения, как в данном случае, захвата в заложники и т.д. request
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Netl
        Основная масса людей и не обязана во всем этом детально разбираться и следить за изменением политик отдельных враждебных режимов.

        Если вы собираетесь ехать по своей воле в какую то страну, и даже не интересуетесь тем , что там происходит то это опять Путин виноват?
        Цитата: Netl
        ИМХО, нужно официально издать перечень стран опасных для посещения. Опубликовать его и актуализировать.

        А разве на сайте российского МИД этого регулярно не делается? Или МИД обязан каждому оформляющему загранпаспорт звонить и предупреждать персонально.? Да. если ему даже сам С.В . Лавров позвонит и скажет почему туда не надо ехать, что этот чел сделает? В лучшем случае просто выслушает, потом скажет да чё он об этом там знает, тем более он не знает кто я такой, а я то тут не последний чел... И попрётся туда. А потом, когда его охлобучат, начинает плакаться ой спасите!!!
          Сегодня, 14:28
          Цитата: Fitter65
          Если вы собираетесь ехать по своей воле в какую то страну

          Описанный археолог не ехал в эту страну, а следовал транзитом. Более того, пока речь идет только о задержании, возможно его отпустят. А вот если передадут укро-нацистам, тогда нужно вносить Польшу в список опасных для посещения.

          Цитата: Fitter65
          А разве на сайте российского МИД этого регулярно не делается

          Списка стран, где наши граждане могут быть похищены по политическим мотивам, нет. Делаются только скорее туристические обзоры мест опасных с позиции криминала. request
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Netl
        Основная масса людей и не обязана во всем этом детально разбираться и следить за изменением политик отдельных враждебных режимов.

        Сказал Мойша в 1939 году и поехал в Германию... wassat
          Сегодня, 14:35
          Цитата: AllX_VahhaB
          Сказал Мойша в 1939 году

          в 1939 Мойше было бы крайне сложно (почти невозможно) в Германию въехать.
          Немецкие нацисты проводили политику активного выдавливания еврейского населения из страны. request
    Сегодня, 14:01
    В Варшаве Бутягин был проездом – в рамках лекционного тура ехал из Нидерландов в балканские страны

    Решил чес по Европе устроить? Понимаю, что все ученые в некотором роде оторваны от реальности, но не на столько же, что бы не понимать возможных последствий подобных поездок.
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Canecat
      Решил чес по Европе устроить? Понимаю, что все ученые в некотором роде оторваны от реальности, но не на столько же
      Сколько наших спортсменов сейчас находятся в ЕС? им тоже всем оттуда надо уехать? Намного проще задержать пару поляков, и предъявить им пару таких же обвинений.
        Сегодня, 14:13
        Какие спортсмены? Те, что без флага своей страны? Это не наши, пусть там остаются.
          Сегодня, 14:15
          Цитата: th.kuzmichev
          Какие спортсмены?
          Ну например есть футболисты, которые и с флагом и с гимном. Есть хоккеисты в НХЛ. Да много, очень много людей из России сейчас в ЕС или транзитом через ЕС, и кажется даже в БАКе есть наши инженеры и физики
            Сегодня, 14:22
            Ну если с флагом, тогда наши. Вот лучшие спортсмены:
        Сегодня, 14:26
        topol717, поляков в России гораздо больше, чем русских в польше - была бы политическая воля, а причина задержать найдётся и дипломаты здесь излишни. Что касается колено-локтевых страпонавтов, выступающих без гимна, Родины и флага, позорящих по моему мнению Россиию - то и фиг с ними(все русские в России, робкие пэтриоты в лакском ущелье и армяно-захстане(европке опционально).
          Сегодня, 14:28
          Такая же мысль была, посадить пару пшеков
        Сегодня, 14:29
        Цитата: topol717
        Намного проще задержать пару поляков, и предъявить им пару таких же обвинений.

        Каких таких же? Участие в раскопках на непризнанных нами территориях? И где их задерживать? У нас? Так к нам едут только лояльные к нам поляки! Предлагаете по ним ударить? Или задержать в третьей стране? Какая на такое пойдёт?
          Сегодня, 14:45
          Цитата: AllX_VahhaB
          ...едут только лояльные к нам поляки!

          belay

          Ага, намедни лояльный(во всех отношениях) пшек(посол) напал в Питере на граждан России. laughing
          И задержать надо, по моему мнению не 2 польские тушки, а штук 20. yes
          Сегодня, 15:06
          Да и плевать, что они лояльные, нам НАШЕГО человека надо спасать. Что с ним будет в украинской тюрьме? А на счет наших отношений с пшекией уже всё равно, они и так на нуле, поэтому действовать как с врагом. am
        Сегодня, 15:06
        Цитата: topol717
        Сколько наших спортсменов сейчас находятся в ЕС? им тоже всем оттуда надо уехать? Намного проще задержать пару поляков, и предъявить им пару таких же обвинений.

        А спортсмены тоже участвуют в раскопках в Крыму? Может я чего то не знаю в новых видах спорта?
          Сегодня, 15:11
          А что раскопки в Крыму это громкое международное преступление? Интерпол там учувствует или как?
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Canecat
      Решил чес по Европе устроить?

      Наверняка фашисты пытались спровоцировать на антироссийское заявление на камеру с целью вербовки для террористической деятельности. Когда не получилось нашли вариант с похищением.
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Vitaly.17
        Наверняка фашисты пытались спровоцировать на антироссийское заявление на камеру с целью вербовки для террористической деятельности. Когда не получилось нашли вариант с похищением.

        Ученого историка вербовать? В статье прямо указывается, учавствовал в раскопках на территории Крыма, который многими странами до сих пор не признан российским.
        Хорошо что Вы не в органах дознания... и сейчас не 37-й год.
    Сегодня, 14:07
    [/quote] задержан в Польше по запросу Украины. В Варшаве Бутягин был проездом – в рамках лекционного тура ехал из Нидерландов в балканские страны.[quote]

    Погоня за баблом мозги затмила? Да-а-а, деньги и инстинкт самосохранения несовместимы. Неужели люди не понимают, что мы находимся в состоянии войны с Западом, хоть и не объявленной?
    Сегодня, 14:11
    Киев обвиняет российского археолога в якобы «незаконном» участии в раскопках в Крыму

    Самое время начать копать подкоп в тюремной камере...
    Сегодня, 14:20
    Комментируя задержание Бутягина, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия польских властей являются правовым произволом.

    Никакого правового произвола. Так как Польша и Украина считают Крым украинским задержание и экстрадиция совершенно международно законны.
    Российские дипломаты будут работать над защитой прав российского археолога в Польше и добиваться его освобождения.

    Ага. Все дело в том, какие санкции Россия применит к Польше и Украине по этому поводу.
    А археолога искренне жаль.
    Сегодня, 14:25
    Нашел куда ездить)) он же не Дерипаска а обычный россиянин понимаешь могут выдать как два пальца а там он на следующий день во всем сознается и все подпишет))))ну или забьют до сердечной недостаточности парняга-булочка думаю расколят по самую...фалду
    Сегодня, 14:27
    Не ходите дети в Африку гулять ....
    Сегодня, 14:57
    Сам виноват - все о заработках в загранкомандировках думает. Лекции он поехал читать по Европе - зарабатывать, вот теперь будет читать их в тюряге, но бесплатно - за еду.
    Сегодня, 14:57
    А вот в этом месте, должен взбрыкнуть даже не наш МИД, а на самом высоком уровне. В данном случае, поляки совсем берега попутали.
    Сегодня, 15:01
    А разве трудно ссадить в транзитной зоне Шереметьево десятка два поляков, найти у каждого из них по килограмму-другому аргентинского порошка и направить в мордовскую ИТК лет на дцать?
    Сегодня, 15:03
    а за каким ты туда попёрся..в эту гейропу...
    Сегодня, 15:18
    Пшеки совсем охренели, но думаю проблема решима, думаю у нас есть в закромах какой-либо пшекский наёмник, задержанный в бандерлогии, можно и обменять, предварительно ему чего-либо попортить. Ну а нет, пшеков в России немало, статья всегда найдется был бы человек.