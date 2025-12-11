Российский археолог Александр Бутягин, являющийся сотрудником российского Эрмитажа и заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья, задержан в Польше по запросу Украины. В Варшаве Бутягин был проездом – в рамках лекционного тура ехал из Нидерландов в балканские страны.Киев обвиняет российского археолога в якобы «незаконном» участии в раскопках в Крыму, в частности в античном городище Мирмекий на территории Керчи и Калос Лимен, и «разрушении культурного наследия» на сумму более 4,7 миллиона долларов. Польский суд поместил российского ученого под стражу на 40 дней. При этом украинская сторона планирует добиться его экстрадиции. Как сообщает RMF FM, по украинскому законодательству Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.Комментируя задержание Бутягина, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия польских властей являются правовым произволом. Российские дипломаты будут работать над защитой прав российского археолога в Польше и добиваться его освобождения.Стоит отметить, что, учитывая оголтелую русофобию, царящую в настоящее время в Польше и других странах-союзницах киевского режима, российским гражданам следует избегать поездок в Европу, чтобы не подвергнуться риску быть арестованными без каких-либо правовых оснований и фактически стать заложниками. Киевский режим и его западные «союзники» действуют откровенно террористическими методами и перешли от навязчивой идеи кражи российских активов к захвату граждан России.

