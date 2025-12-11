Шмыгаль: ВСУ провели первое в мире наступление с помощью одних роботов
Украинская армия уже проводит полностью роботизированные атаки без участия людей, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Глава украинского Минобороны, выступая перед западной аудиторией на форуме по безопасности в американском Аспене, рассказал очередную сказку о самой «мощной и передовой» украинской армии. По словам Шмыгаля, ВСУ уже вовсю применяют передовые технологии в создании наземных и воздушных роботов, а также провели первую в мире наступательную операцию без участия людей, исключительно одними дронами и наземными комплексами.
Как подчеркнул Шмыгаль, дошло уже до того, что украинские роботы якобы берут в плен российских солдат, правда, не уточнив никаких подробностей. Также он заявил, что когда эти технологии будут внедрены более широко, то ситуация на поле боя кардинально поменяется.
В этом году украинские вооруженные силы провели первое полностью роботизированное наступление в военной истории. Никакой пехоты, только беспилотники и наземные роботы. Российские солдаты уже сдаются украинским роботам.
Стоит отметить, что случаи взятия в плен военнослужащих с помощью FPV-дронов имеются с обеих сторон, это уже никого не удивляет. Причем наши берут украинцев в плен гораздо чаще. А заявление Шмыгаля — это очередная сказка про «вундерваффе», которая обязательно спасет Украину. А о чем еще говорить, когда ВСУ отступают по всей линии фронта.
