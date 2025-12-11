Шмыгаль: ВСУ провели первое в мире наступление с помощью одних роботов

6 517 14
Шмыгаль: ВСУ провели первое в мире наступление с помощью одних роботов

Украинская армия уже проводит полностью роботизированные атаки без участия людей, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского Минобороны, выступая перед западной аудиторией на форуме по безопасности в американском Аспене, рассказал очередную сказку о самой «мощной и передовой» украинской армии. По словам Шмыгаля, ВСУ уже вовсю применяют передовые технологии в создании наземных и воздушных роботов, а также провели первую в мире наступательную операцию без участия людей, исключительно одними дронами и наземными комплексами.



Как подчеркнул Шмыгаль, дошло уже до того, что украинские роботы якобы берут в плен российских солдат, правда, не уточнив никаких подробностей. Также он заявил, что когда эти технологии будут внедрены более широко, то ситуация на поле боя кардинально поменяется.

В этом году украинские вооруженные силы провели первое полностью роботизированное наступление в военной истории. Никакой пехоты, только беспилотники и наземные роботы. Российские солдаты уже сдаются украинским роботам.


Стоит отметить, что случаи взятия в плен военнослужащих с помощью FPV-дронов имеются с обеих сторон, это уже никого не удивляет. Причем наши берут украинцев в плен гораздо чаще. А заявление Шмыгаля — это очередная сказка про «вундерваффе», которая обязательно спасет Украину. А о чем еще говорить, когда ВСУ отступают по всей линии фронта.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +2
    Сегодня, 14:22
    На эту тему есть хорошая пословица - дурень думкой богатеет.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 14:24
      США впору проводить специальную операцию на Украине по борьбе с наркотрафиком, эта зеленая плесень галлюцинирует в геометрической прогрессии.
  2. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 14:26
    ВСУ уже вовсю применяют передовые технологии в создании наземных и воздушных роботов, а также провели первую в мире наступательную операцию без участия людей, исключительно одними дронами и наземными комплексами.
    А чего этот сказочник не рассказал: где, какие результаты?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:28
    Там курют все и не только лишь все! wassat
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 14:34
    На фотке вся эта братия какая то скукоженая. Замёрзли наверное.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: th.kuzmichev
      вся эта братия какая то скукоженая.

      А тетька на Эльвиру дюже похожа, на Сахипзадовну... feel
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 14:36
    После прочтения новости, вспомнилось, есть определённое сходство:
    «Весь немецкий народ мобилизирован. До последнего мужчины и последней женщины – все будет направлено на службу вашей борьбы. Молодежь защищает при помощи зенитной артиллерии немецкие города и рабочие места», – говорил Гитлер.

    Далее шла главная часть обращения. Обещание Гитлера звучало следующим образом: «Задействовано все больше дивизий. Новое уникальное оружие находится уже в пути к вашим фронтам»
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 14:39
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Шмыгаль: ВСУ провели первое в мире наступление с помощью одних роботов

    "в данном наступлении были еще задействованы фиолетовые лучи" -британские ученые
  8. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 14:41
    Он имел ввиду вот этих роботов? ...но у них недостаточно сигнала для полученя команды на атаку врага...вот они и пытаются его изловить
  9. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 14:56
    Понятно, что пиар. НО! НО!!! В этом, чисто украинском, пиаре и самобахвальстве на пустом месте есть доля истины.

    Украина для США - полигон для этакого обленившегося "Рэмбо", который разжирел, на которого уже не налезает броник, но который всё ещё хочет быть вершителем судеб мира. Укро-вояки и рады им прислуживать, демонстрируют чисто славянскую смекалку в поиске нетривиальных методов выходов из сложных ситуаций, американцам, в каком-то смысле, даже ИИ НЕ нужен, есть украинцы - дешёвые и на всё согласные:)

    Пока что, видел только у одного разработчика - скажем так, с южной Европы - идею о возможном облике дронов-солдат будущего. И видел слайды-наброски дронов разных производителей, патенты. Все они ПОКА ещё не осознают, что придвинулись к "жемчужине" вплотную, для этого нужно иметь в голове ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ облик будущего воина.

    Который, повторю свой первый коммент на этом сайте, частично или полностью заменит штурмовую пехоту, будет эскортировать танки и прочую колёсно-гусеничную технику в их атаках, частично или полностью возьмёт на себя антидрон-ПВО. Все эти ружья, курсы стрельбы, отряды "ополченцев" по борьбе с дронами будут восприниматься как нелепо-гротескные атрибуты времён царя Гороха.

    И НЕ ДАЙ БОГ, если наркоманы-укры, над которыми все смеются, всё же "докумекают" до этого первыми. Или китайцы. Или американцы.

    А мы будем "по старинке" платить деньги и без всякой жалости "юзать" ЖИВЫХ штурмовиков. Типа, а чего их жалеть, такие деньжищи им платят. Закончатся - русские бабы ещё нарожают. Или кубинцы наёмников подкинут. Или корейцы помогут.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -2
      Сегодня, 15:00
      Мрачная картинка, но вполне реальная.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 15:43
      Видео, где наземные дроны ВСУ с пулеметом Браунинг едут вдоль дорог, расстреливая мины, дронов-ждунов, подозрительные предметы и, иногда, зазевавшиеся/заблудившиеся машины снабжения рос.армии - есть.
      Называется - "открыть" дорогу для своей пехоты и бронетехники.
      Полагаю, что было и одновременное использование таких пулеметных танкеток под прикрытием воздушных дронов.
      Смеяться нечего.
      И рос.армия наверняка начнет делать то же самое вскоре.
  10. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 15:04
    А что, "киборги" уже всё? belay
    А роботы из атаки вернулись или их атака плавно перешла в СЗЧ? winked
    Тогда несите следующих! laughing
  11. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -1
    Сегодня, 15:19
    Форум не где-нибудь, а в Аспене... lol Приятное с полезным. Но... Ха-ха и хи-хи не очень уместны, помню, как потешались до 22 г... Что-то может и приврал, для красного словца, но тенденция налицо.