Трамп рассматривает вариант замены «Большой семёрки» на «Ключевую пятёрку»

Соединенные Штаты не исключают создания нового объединения стран, которое станет альтернативой теряющей свое значение «Большой семерке» (G7). Причем участие в новом объединении европейских стран полностью исключается. Об этом пишет Politico.

Администрация Трампа обсуждает идею создания нового объединения из пяти стран, в котором кроме США предполагается участие России, Китая, Индии и Японии. Окончательное решение пока не принято, но уже даже есть название: «Ключевая пятёрка» (Core 5, C5), которая должна стать альтернативой «Большой семёрке» (G7), на сегодняшний день утратившей свое политическое и экономическое значение. Особенно это касается входящих в G7 европейских стран.



В Белом доме официально не подтверждают эту информацию, однако американские аналитики в сфере национальной безопасности чуть ли не в один голос утверждают, что создание C5 было бы очень выгодно нынешней администрации США. Трамп видит падение Европы и стремится дистанцироваться от нее, называя европейских политиков «слабыми лидерами».

Это соответствует тому, как президент Трамп видит мир, а именно не через призму идеологии, а через симпатию к сильным лидерам и предрасположенность к сотрудничеству с мощными державами, поддерживающими сферы влияния в своих регионах.


Ранее Трамп предложил вернуть в «Большую семерку» Россию и снова сделать ее «Большой восьмеркой», но против выступили европейские члены G7. К тому же Владимир Путин заявил, что не собирается возвращаться, потому что России это не нужно. Поэтому вариант с новым объединением вполне реален.
  1. Павел Логачев Звание
    Павел Логачев
    +5
    Сегодня, 14:44
    Пусть тогда вместе с Японией подает заявление на вступление США в БРИГС и будет ему счастье
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 14:53
      Буквально вчера Трамп опубликовал пост где назвал Европу импотентом не способной влиять на мировые процессы..... пусть для начала напишет заявку на вступление в БРИКС, а мы ее рассмотрим в ближайший четверг после дождика.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 15:05
      Интересно какок государство вы имеете ввиду в объединении на букву ,,Г,,?)))
    3. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Павел Логачев
      БРИГС

      А буква "Г" это Габон или Гваделупа?, а-а-а Гитай laughing
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:44
    Трамп рассматривает вариант замены «Большой семёрки» на «Ключевую пятёрку»
    Ничё... Потерпим.
    Ему меньше года осталось над нами всеми измываться. laughing
    "Вот... зачешется среди пьющих.. один непьющий..." (с)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:49
      Смею заметить hi ,а с учётом как его любят в самих штатах,то очень и вероятно что на промежуточных получит под дых и станет свадебным генералом,с непомерными амбициями.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +3
        Сегодня, 14:51
        Дык... и я об этом! fellow
        Государю и Председателю реально в мире НЕ С КЕМ договариваться.
        Они ж там все - однодневки! Мухи дрозофилы: сегодня не помнят то, что было вчера, а "завтра" для них вообще не существует. Именно поэтому они всех нас учат "жить сегодня!"
        Ну... не считая Моди. feel
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:31
        Да он и сейчас ничего толком не может, и Зелю продавить не может, уже выкатил план с учётом его хотелок, хоть и не всех
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:45
    Ну да.... Что бы, как перчатка на руку.... И новый кукольный театр ....
    1. Русь Звание
      Русь
      +1
      Сегодня, 14:52
      Одну скинул, другую натянул....
  4. gland Звание
    gland
    0
    Сегодня, 14:53
    Ну а чо нет...и вместе по Гейропе бухнуть ))
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 14:55
    Вот это подзатыльник цветущему саду.😀😀
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:11
      Поджопник.... они любят..... wink
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:30
    ❝ Окончательное решение пока не принято, но уже даже есть название: «Ключевая пятёрка» (Core 5, C5) ❞ —

    — «Пять братьев годами равные, ростом разные» © ...