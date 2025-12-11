Трамп рассматривает вариант замены «Большой семёрки» на «Ключевую пятёрку»

Это соответствует тому, как президент Трамп видит мир, а именно не через призму идеологии, а через симпатию к сильным лидерам и предрасположенность к сотрудничеству с мощными державами, поддерживающими сферы влияния в своих регионах.

Соединенные Штаты не исключают создания нового объединения стран, которое станет альтернативой теряющей свое значение «Большой семерке» (G7). Причем участие в новом объединении европейских стран полностью исключается. Об этом пишет Politico.Администрация Трампа обсуждает идею создания нового объединения из пяти стран, в котором кроме США предполагается участие России, Китая, Индии и Японии. Окончательное решение пока не принято, но уже даже есть название: «Ключевая пятёрка» (Core 5, C5), которая должна стать альтернативой «Большой семёрке» (G7), на сегодняшний день утратившей свое политическое и экономическое значение. Особенно это касается входящих в G7 европейских стран.В Белом доме официально не подтверждают эту информацию, однако американские аналитики в сфере национальной безопасности чуть ли не в один голос утверждают, что создание C5 было бы очень выгодно нынешней администрации США. Трамп видит падение Европы и стремится дистанцироваться от нее, называя европейских политиков «слабыми лидерами».Ранее Трамп предложил вернуть в «Большую семерку» Россию и снова сделать ее «Большой восьмеркой», но против выступили европейские члены G7. К тому же Владимир Путин заявил, что не собирается возвращаться, потому что России это не нужно. Поэтому вариант с новым объединением вполне реален.