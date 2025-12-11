Российская ФАБ-3000 поразила новое место дислокации морпехов ВСУ в Димитрове

Российская ФАБ-3000 поразила новое место дислокации морпехов ВСУ в Димитрове

Украинские военнослужащие из 38-й бригады морской пехоты никак не могут найти для себя относительно безопасное укрытие. На этот раз российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК поразила новое место дислокации морпехов ВСУ в окруженном Димитрове (город был переименован киевскими властями в Мирноград).

Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка», опубликовав соответствующие кадры объективного контроля.

Боевики ВСУ прятались в пятиэтажном доме, но бомба полностью его разрушила, пробив насквозь до самого фундамента. Здание сложилось, завалив обломками тех, кто находился внутри.

Наибольший урон остаткам гарнизона ВСУ в Димитрове наносят российские планирующие авиабомбы. Украинским морпехам никак не удается найти место, где можно было бы от них укрыться. Сначала они заметили, что пятиэтажные «хрущевки» более надежны, чем девятиэтажные дома более поздней постройки. Но ВКС России при помощи мощных ФАБ стали разрушать одно такое здание за другим, лишая противника укрытия. Тогда украинские морпехи попытались разместиться в двухэтажной гостинице в центре Димитрова, но снова безуспешно. Прилет ФАБ-1500 лишил их надежд одновременно с разрушенным местом размещения. Тогда боевики снова заняли оставшиеся пятиэтажки, но и там их настигают авиабомбы.


Примечательно, что за день до этого ударом ФАБ-3000 было уничтожено еще одно место дислокации военнослужащих 38-й бригады в Димитрове. Предположительно это был сотый по счету такой боеприпас, примененный российскими военными в ходе спецоперации.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:01
    ❝ Украинские военнослужащие из 38-й бригады морской пехоты никак не могут найти для себя относительно безопасное укрытие ❞ —

    — Преисподняя для них подходящее укрытие, Бандера их там заждался ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Преисподняя для них подходящее укрытие,

      То-то сам Буданов о них стал договариваться, знать припекло !
  2. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    -6
    Сегодня, 15:03
    А зачем так много на хрущовку? /искренне недоумевает/
    Для того, чтобы в хрущёвке нельзя было жить. достаточно 6тидюймового снаряда. 50кг, а не 3000.
    Уточните.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:21
      Вадим Топал-Паша
      Сегодня, 15:03
      А зачем так много на хрущовку? /искренне недоумевает/
      Для того, чтобы в хрущёвке нельзя было жить. достаточно 6тидюймового снаряда. 50кг, а не 3000.
      Уточните.

      hi В данном примере двойная выгода, не надо отвлекать л/с ВС РФ в СВО-КТО от решения более важных задач, чем зачистка исконно русской земли от селюков бандеронацистского толка, ну, и вторая - готовая площадка для строительства новых домов для горожан Донбасса.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:25
      Для того, чтобы в хрущёвке нельзя было жить. достаточно 6тидюймового снаряда. 50кг,

      Что что а при Союзе строили на совесть . Это нынешние панельки можно сложить играючи как домино .
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 15:08
    Из ,,элитного,,состояния переводят в молекулярное!)))
  4. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 15:32
    Славно бомкнуло!!. Что за кольцевое "облако" от центра во все стороны пронеслось? Это ударная волна , или "типа того" ?