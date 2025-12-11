Украинские военнослужащие из 38-й бригады морской пехоты никак не могут найти для себя относительно безопасное укрытие. На этот раз российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК поразила новое место дислокации морпехов ВСУ в окруженном Димитрове (город был переименован киевскими властями в Мирноград).Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка», опубликовав соответствующие кадры объективного контроля.Боевики ВСУ прятались в пятиэтажном доме, но бомба полностью его разрушила, пробив насквозь до самого фундамента. Здание сложилось, завалив обломками тех, кто находился внутри.Наибольший урон остаткам гарнизона ВСУ в Димитрове наносят российские планирующие авиабомбы. Украинским морпехам никак не удается найти место, где можно было бы от них укрыться. Сначала они заметили, что пятиэтажные «хрущевки» более надежны, чем девятиэтажные дома более поздней постройки. Но ВКС России при помощи мощных ФАБ стали разрушать одно такое здание за другим, лишая противника укрытия. Тогда украинские морпехи попытались разместиться в двухэтажной гостинице в центре Димитрова, но снова безуспешно. Прилет ФАБ-1500 лишил их надежд одновременно с разрушенным местом размещения. Тогда боевики снова заняли оставшиеся пятиэтажки, но и там их настигают авиабомбы.Примечательно, что за день до этого ударом ФАБ-3000 было уничтожено еще одно место дислокации военнослужащих 38-й бригады в Димитрове. Предположительно это был сотый по счету такой боеприпас, примененный российскими военными в ходе спецоперации.

