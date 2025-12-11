Российские штурмовики овладели правобережной частью Северска за считанные часы

3 655 8
Всё больше сообщений о том, что Северск перешёл под полный контроль Вооружённых сил России. Пока официально министерством обороны информация не подтверждается, однако публикуется большое количество изображений российских флагов в разных кварталах города, в том числе и на северо-западе, на правом берегу реки Бахмутка.

По последним сведениям, российские штурмовые группы овладели правобережной частью города в течение буквально нескольких часов. Предварительно, дроноводы и артиллеристы «разобрали» спешно создававшуюся на тот момент линию обороны ВСУ в районе улицы Заречная. И чтобы не оказаться в котле, противник начал бегство из населённого пункта.



По свидетельствам тех местных жителей, которые оставались в своих домах, украинские солдаты в спешке начали покидать город, когда от линии обороны вдоль Заречной фактически мало что осталось. Бежали из города малыми группами, чаще всего – без техники.

В одном из случаев город попытались покинуть остатки одного из взводов механизированной бригады ВСУ на пикапе. Уйти им не удалось. Примерно в полукилометре к западу от города пикап был поражён последовательно четырьмя FPV-дронами, что говорит о плотности применения такого вида беспилотников. Идёт охота дроноводов и снайперов и на «бегунов»-одиночек. Сообщается о взятии на разных участках местности западнее Северска не менее 24 пленных. Повара и водители?

Таким образом, Северск становится уже четвёртым городом, взятым под контроль армией России с середины ноября. До этого были Покровск, Купянск и Волчанск. «На подходе» Красный Лиман, Мирноград (оба ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 15:09
    Новость - сделавшая мне день! Отлично!
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 15:10
    Идёт охота дроноводов и снайперов и на «бегунов»-одиночек

    ,,мишени,, бегущий кабан в действии!)))
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:26
      Да вот вчера видос посмотрел, там в Димитрове ( Мирнограде) одиночкам дали собраться в одном доме до полувзвода , а потом прилетел "Торнадо" -мокрого места не осталось , устали стало быть дронщики за одиночками гоняться )))
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 15:30
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        дали собраться в одном доме до полувзвода , а потом прилетел "Торнадо" -мокрого места не осталось

        Они в Дмитрове сейчас концентрируются что бы на прорыв ходить.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 15:32
          но выходят не только лишь все , с начала декабря вышло только несколько человек ,остальные обратно в Димитров по подвалам шхериться
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +1
            Сегодня, 15:35
            Да,
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            выходят не только лишь все

            Сегодня ночью противником была предпринята попытка прорыва. Как минимум часть гарнизона с боями (и потерями) сумела через н.п. Светлое просочиться и прорываться к своим.
            ТГ Юрий Подоляка.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 15:40
              ну они все на Светлое и идут , как светлячки , там висят дроны и контролят , кому повезет, тот выходит даже затрехсотившись , но про "часть гарнизона" это громко конечно сказано , ходят двойками -тройками, кого засветили-того обнулили.
  3. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    0
    Сегодня, 15:39
    Рано или поздно количество должно перерасти в качество, постоянные отступления с подготовленных рубежей обороны и необходимость срочно готовить новые, даже психологически сказывается, на стойкости. Каждый новый рубеж оставляется все легче морально.
    Может, наконец, дождемся обвала обороны... хотелось-бы, они-же не железные. recourse