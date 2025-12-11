Российские штурмовики овладели правобережной частью Северска за считанные часы
Всё больше сообщений о том, что Северск перешёл под полный контроль Вооружённых сил России. Пока официально министерством обороны информация не подтверждается, однако публикуется большое количество изображений российских флагов в разных кварталах города, в том числе и на северо-западе, на правом берегу реки Бахмутка.
По последним сведениям, российские штурмовые группы овладели правобережной частью города в течение буквально нескольких часов. Предварительно, дроноводы и артиллеристы «разобрали» спешно создававшуюся на тот момент линию обороны ВСУ в районе улицы Заречная. И чтобы не оказаться в котле, противник начал бегство из населённого пункта.
По свидетельствам тех местных жителей, которые оставались в своих домах, украинские солдаты в спешке начали покидать город, когда от линии обороны вдоль Заречной фактически мало что осталось. Бежали из города малыми группами, чаще всего – без техники.
В одном из случаев город попытались покинуть остатки одного из взводов механизированной бригады ВСУ на пикапе. Уйти им не удалось. Примерно в полукилометре к западу от города пикап был поражён последовательно четырьмя FPV-дронами, что говорит о плотности применения такого вида беспилотников. Идёт охота дроноводов и снайперов и на «бегунов»-одиночек. Сообщается о взятии на разных участках местности западнее Северска не менее 24 пленных. Повара и водители?
Таким образом, Северск становится уже четвёртым городом, взятым под контроль армией России с середины ноября. До этого были Покровск, Купянск и Волчанск. «На подходе» Красный Лиман, Мирноград (оба ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).
Информация