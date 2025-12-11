Литва стала вторым в мире крупнейшим оператором французских САУ CAESAR Mk II

Литва становится вторым крупнейшим оператором французских САУ CAESAR Mk II в мире после самой Франции, Вильнюс заказал дополнительную партию самоходных артиллерийских установок.

На сегодняшний день на вооружении ВС Литвы стоит 18 155-мм САУ CAESAR Mk II, заказанных у французов в 2022 году. Новое соглашение предусматривает поставку еще 30 артиллерийских установок, начиная с 2027 года. Таким образом, общее количество французских САУ в литовской армии составит 48 единиц, что делает Литву вторым в мире крупнейшим пользователем CAESAR Mk II после Франции.



Как сообщили в Министерстве обороны прибалтийского лимитрофа, первый полноценный дивизион САУ CAESAR Mk II будет сформирован в 2030 году. Стоимость поставки дополнительных САУ составила порядка 270 млн евро. Кроме самих установок, французы пообещали создать мощности по ремонту этих САУ.

САУ CAESAR Mk II — это дальнейшее развитие французской самоходной колесной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 мм. Данная версия получила бронированную кабину с улучшенной баллистической и противоминной защитой, новый дизельный двигатель мощностью 460 л. с. с автоматической коробкой передач и современное колесное шасси производства ARQUUS.

Установка оснащена новым программным обеспечением для управления огнем, максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 40 км.
  Ferdinant
    Ferdinant
    -1
    Сегодня, 15:11
    Какие хищные прибалты, там же населения 😭 и все меньше и меньше по убывающей. Независимость " на бумаге".
    Salimi from iran
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 15:43
      Хомейни Горбачёву: Идите на запад, ни одна из ваших проблем не будет решена. Другим придётся искупать ваши ошибки.

      Побег из Советского Союза, чтобы стать рабом в Европе? Какая разница? Просто пустая трата времени, переход из одного союза в другой.
  Denis_999
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 15:12
    По некоторому опыту СВО, в условиях сложной местности ( леса, болота ) европейской части материка, САУ вышли на вторые позиции. На первых - БПЛА. Танки пока отстают. ПОКА. Т.к. дорогие, тяжёлые, требующие нетривиальной защиты.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:15
      Дело в том,что эти САУ показали себя неплохо в БД на СВО.Дальность,точность,мобильность.Подловить довольно сложно
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 15:16
    Новое соглашение предусматривает поставку еще 30 артиллерийских установок.......Стоимость поставки дополнительных САУ составила порядка 270 млн евро.

    Ценники реально конские. Французские по 9 миллионов за штуку.
    Немецкие по 15-ть!
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:18
    Вторые на очереди после Краины? Жабоеды новый плацдарм готовят?
  Evgeny64
    Evgeny64
    0
    Сегодня, 15:35
    А нафига Литве артиллерия с дальностью 40 км? Им даже учения провести негде будет, куда не выстрелишь, перелетит границу laughing
    В пределах Трибалтики это уже оперативно-тактический комплекс wassat
  Sergey39
    Sergey39
    0
    Сегодня, 15:37
    Великая мощь Литвы, 48 САУ! Сами себя пугают, а потом начинают придумывать.