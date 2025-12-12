Американская «Герань» — LUCAS: развёртывание без боевой функции
Демонстрация LUCAS руководству Пентагона, июль 2025 г.
Несколько месяцев назад стало известно, что Пентагон хочет получить ударный беспилотный летательный аппарат по типу иранских «Шахедов» или российских «Гераней». К настоящему времени американская промышленность выполнила поставленную задачу и передала армии перспективные беспилотники LUCAS. Однако такие БПЛА в существующей комплектации, по всей видимости, не могут решать боевые задачи.
На стадии развёртывания
Проект Low-Cost Uncrewed Combat Attack System («Беспилотная боевая ударная система малой стоимости») разрабатывался компанией SpektreWorks (шт. Аризона) по заказу Пентагона. Работы по такому БПЛА стартовали в недавнем прошлом, однако точные сроки не назывались. Первые результаты проекта представили летом этого года.
К тому времени изделие LUCAS от SpektreWorks проходило первые испытания и демонстрировало свои характеристики. Судя по дальнейшим событиям, беспилотник полностью устроил армию. Пентагон заказал серийное производство таких БПЛА с достаточно высокими темпами, а также начал подготовку к их эксплуатации. Любопытно, что производство собирались доверить нескольким компаниям, чтобы не зависеть от одного поставщика.
3 декабря Центральное командование вооружённых сил (US CENTCOM) сообщило о начале развёртывания новой беспилотной техники. Специально для эксплуатации изделий LUCAS была сформирована эскадрилья Task Force Scorpion Strike (отряд «Удар скорпиона»). Ей предстоит применять такие БПЛА в разных условиях и для решения всего круга предполагаемых задач, в основном для разведки и нанесения ударов.
CENTCOM сообщило, что эскадрилья TFSS уже отправилась на одну из баз Ближнего Востока, где ей предстоит нести службу в обозримом будущем. Впрочем, цели и задачи такого развёртывания, а также планы применения беспилотников LUCAS пока не уточняются.
Серийные изделия
Некоторые подробности сообщили американские СМИ, сославшиеся на свои источники в армии. По их данным, в эскадрилье TFSS служит ок. 20 солдат, сержантов и офицеров. Они уже получили необходимую подготовку и готовы эксплуатировать новейшие БПЛА. В подразделении создан запас беспилотной техники, и её поставки продолжаются. Количество беспилотников на складе и темпы их производства, как утверждается, соответствуют поставленным задачам.
По результатам ранее проведённых мероприятий, программа LUCAS получает высокие оценки. Создание специализированной эскадрильи тоже называют важным и полезным шагом. Кроме того, не исключается расширение положительного опыта и создание новых подразделений с беспилотной техникой.
Отсутствующий компонент
3 декабря о новом образце техники рассказала пресс-служба сухопутных войск. Сообщается, что специалисты армии сейчас проводят испытания нового БПЛА на полигоне Юма и оценивают его основные качества и возможности. Также были раскрыты некоторые особенности текущих мероприятий и испытываемого изделия.
Наибольший интерес представляет информация о боевой части для БПЛА LUCAS. Беспилотник получит недорогой и пригодный для массового производства боезаряд, имеющий достаточно высокие боевые характеристики. Это изделие планируется выпускать на разных предприятиях, что даст известные преимущества разного рода.
При всём этом, пресс-служба армии сообщает, что штатная БЧ для LUCAS пока отсутствует. Она находится на стадии разработки и ещё не готова к производству. В связи с этим на текущем этапе в испытаниях используются летательные аппараты с инертной боевой частью, имеющей соответствующие габариты и массу.
С неясными возможностями
В целом вокруг новых ударных БПЛА для Пентагона складывается весьма интересная ситуация. Так, одна из коммерческих компаний разработала и представила военному ведомству новый беспилотник. Министерство осталось довольно и заказало серийное производство такой техники. Также оно сформировало специализированное подразделение и даже отправило его на заморскую базу.
Однако изделие LUCAS всё ещё находится на стадии полигонных испытаний и пока не подтвердило все расчётные характеристики. Кроме того, как оказалось, к настоящему времени не успели разработать ключевой компонент ударного беспилотника — его боевую часть.
Предполагается, что необходимые испытания завершатся в ближайшее время. Также ожидается завершение работ по БЧ с требуемыми характеристиками. Однако даже примерные сроки этого назвать пока не могут.
Таким образом, на вооружение TFSS поступил ударный БПЛА, не прошедший все необходимые испытания, а также не имеющий возможности поражать цели. Более того, такая техника уже отправляется за рубеж на базу в сложном регионе, где, возможно, её придётся использовать в реальной операции.
Почему так произошло, неизвестно. Возможно, дело в неправильном освещении событий. Можно предположить, что подразделение TFSS пока не достигло полной готовности и не может участвовать в операциях. На его базе пока проводятся войсковые и эксплуатационные испытания новой техники в существующем виде и комплектации. При этом эскадрилью отправили на ближневосточную базу для отработки техники в специфических условиях этого региона.
Тем не менее, это не объясняет заявленные темпы производства и поставок, а также создание складского запаса техники. Судя по такой информации, Пентагон уже определился и заказывает значительные количества беспилотников. Впрочем, точные объёмы поставок остаются неизвестными, что даёт простор для оценок и версий.
Желаемый результат
Напомним, что целью программы LUCAS являлось создание нового ударного или многофункционального БПЛА, похожего на существующие иностранные образцы. Заказчик и разработчик не скрывали, что новый беспилотник создавался с оглядкой на российские и иранские изделия. Этим объясняется внешнее и конструктивное сходство, а также другие особенности.
БПЛА на полигонных испытаниях
LUCAS от SpektreWorks представляет собой «бесхвостку» с треугольным крылом и рудиментарным цилиндрическим фюзеляжем. Планер выполняется из пластиков и композитов, что даёт выгодное сочетание массы, прочности и радиолокационной заметности. Общая длина и размах крыла изделия не превышают 3-3,5 м. Весовые характеристики пока неизвестны.
БПЛА комплектуется двигателем Desert Aircraft DA-215 мощностью 13 л.с. и двухлопастным толкающим воздушным винтом. Лётные характеристики аппарата остаются неизвестными. Судя по конструкции и силовой установке, LUCAS может развивать скорость не более 180-200 км/ч. Сообщается о продолжительности полёта до 5-6 часов, которая указывает на дальность до 800-1000 км.
Предусматривается использование нескольких версий системы управления. Самая простая включает автопилот и средства спутниковой и инерциальной навигации. Она обеспечивает только полёт к цели с заранее известными координатами. Также БПЛА может оснащаться головным отсеком с полноценной оптико-электронной станцией для разведки и наведения. Возможна установка спутниковой системы связи. В таком случае, независимо от своего местоположения, беспилотник сможет поддерживать связь с оператором.
В контексте проекта LUCAS упоминалась возможность создания боевых частей разных типов массой до 18-20 кг. При этом, согласно последним сообщениям, такие изделия пока находятся на стадии разработки. Для решения разных боевых задач, БПЛА может получить осколочно-фугасную или иную БЧ.
Для запуска беспилотника используется рельсовая направляющая с катапультным устройством или твердотопливным ускорителем. Её можно монтировать на различных наземных шасси и даже на кораблях. В большинстве миссий LUCAS должен лететь «в один конец». Тем не менее, не исключается создание системы возвращения и посадки.
За счёт правильного выбора материалов, компонентов и технологий производства удалось сократить стоимость беспилотника. В серии одно такое изделие должно стоить ок. 35 тыс. долларов. Большие затраты на эксплуатацию так же не требуются.
Попытки и результаты
Таким образом, США пытаются повторить успех иранской и российской техники, а также получить связанные с ним возможности и преимущества. С этой целью они к настоящему времени разработали новый ударный БПЛА, провели часть его испытаний и даже прорабатывают вопросы эксплуатации в войсках.
Однако, как официально сообщается, изделие LUCAS пока не имеет ключевого компонента, и поэтому не может выполнять свою основную функцию. Тем не менее, её появление является лишь делом времени. Вряд ли разработка простейшего боезаряда ограниченной массы окажется чрезмерно сложным делом.
