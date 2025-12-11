Завершена сборка «пакета» ракеты «Союз-2.1б» под запуск спутников «Аист-2Т»

4 123 17
Завершена сборка «пакета» ракеты «Союз-2.1б» под запуск спутников «Аист-2Т»

На космодроме «Восточный» завершены работы по сборке «пакета» ракеты-носителя «Союз-2.1б» под запуск спутников для стереоскопической съемки поверхности Земли «Аист-2Т» и иных космических аппаратов. Собранные в «пакет» блоки готовы к проведению пневмоиспытаний двигательных установок и автономным испытаниям системы измерения ракеты.

«Пакет» состоит из центрального и боковых блоков. В процессе сборки на стапель укладывается центральный блок (вторая ступень), после чего к нему по очереди крепятся четыре боковых блока (первая ступень). После сборки пакет стыкуется с третьей ступенью и головным обтекателем, в котором находится разгонный блок и полезный груз. После этого последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты.



После старта «Союза» одновременно включаются первая и вторая ступени, примерно на третьей минуте полета отделяется первая ступень. Вторая ступень при этом продолжает работать. Перед ее отделением включается третья ступень, после чего затем разгонный блок направляет космические аппараты на целевые орбиты.

Спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» предназначены для создания объемной модели нашей планеты. Аппарат разработан Самарским государственным аэрокосмическим университетом и отличается от предыдущей модификации «2Д» наличием двух боковых карманов, в которых размещаются стереоскопы.

17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 15:57
    запуск спутников для стереоскопической съемки поверхности Земли «Аист-2Т» и иных космических аппаратов

    Не только, Аист2Т прекрасный шпион! Радует увеличение нашей спутниковой группировки!
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +6
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Охотовед 2
      запуск спутников для стереоскопической съемки поверхности Земли «Аист-2Т» и иных космических аппаратов

      Не только, Аист2Т прекрасный шпион! Радует увеличение нашей спутниковой группировки!

      Не шпиён, не надо пугать "партнёров. Наблюдатель.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:30
    Ну хоть что-то идёт! Дай-то, Бог!
  3. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    Сегодня, 16:44
    Аппарат разработан Самарским государственным аэрокосмическим университетом и отличается от предыдущей модификации «2Д» наличием двух боковых карманов, в которых размещаются стереоскопы.

    Чего-то не понял.. recourse Какая стереоскопия с такой высоты? Разница двух снимков с такого расстояния с базой , соразмерной со спутником, будет микроскопической. М.б. всё-таки это какую-то дальномерную аппаратуру так назвали.. . Тогда понятно - съёмка рельефа местности из космоса производительнее и доступнее, чем геодезическая.
    Хотя, если обрабатывать снимки специальной программой, то м.б. к рельефу и придём yes
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 17:12
      Базой является расстояние между двумя спутниками . Один левый другой правый :)
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +2
        Сегодня, 17:23
        Цитата: Простой
        Базой является расстояние между двумя спутниками . Один левый другой правый :)

        А пишут про карманы )
        1. Простой Звание
          Простой
          +3
          Сегодня, 17:52
          С введением ИИ (глобально) в средствах массовой информации процентное отношение таких ляпов в статьях будет только возрастать.
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 18:05
        Для стереоснимка со спутника не нужно ни два фотоаппарата, ни два спутника. Достаточно повторно снять через 1 секунду и у вас база будет 8 км, а если через 0,01 секунду и база будет 80 метров. Ведь спутник движется очень плавно и по круговой орбите, а фотоаппарат наклонен на постоянный фиксированный угол.
        Важнее на разных фотоаппаратах иметь разный динамический диапазон и разную спектральную чувствительность.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    -4
    Сегодня, 16:52
    А какая программа будет расшифровывать снимки? Та, за которую кто то деньги получает уже лет тридцать? Ну, тогда расшифровку ждать как обычно - от недели до месяца. В то время, как противник тратит на поиск и обнаружение на своих снимках секунды. О нет, это КОНЕЧНО не саботаж! Ну просто а чего париться? Работы ведутся....
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:41
      Не саботаж. Скорее, утрата компетенций
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 17:41
      Бред не пишите.. .,..... Щ
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        -2
        Сегодня, 17:44
        Настя... Скорость обработки снимков у нас радикально медленнее. Поэтому (и только поэтому) наши снимки - кал. Как это у нас принято? Раз вместо результата кал, значит он кому то люто выгоден. У нас так везде. Знаете, кто снял навар с запрета Ютуба? Далеко искать не надо) Ну и тут так. У нас нет спутникового мониторинга оперативной ценности. Почему? Дружок, да потому...
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 17:45
          Да медленнее но не неделями
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            -1
            Сегодня, 17:49
            Цитата: Nastia Makarova
            Да медленнее но не неделями

            Старая цитата. Из "тряпичной Антологии" еще) "Конечно, ответ персептрона "дважды два равно семи" есть выдающийся результат и новое слов в науке по сравнению с ответом "дважды два равно ста. И цветочек" Если не учитывать что дважды два все таки равно четырем".
        2. Волхов М3 Звание
          Волхов М3
          0
          Сегодня, 18:01
          Жить в такой стране и не свихнуться - подвиг Геракла.
        3. Кулл90
          Кулл90
          +2
          Сегодня, 18:02
          а у вас есть достоверная(не выдуманная в пылу боротьбы) информация сколько обрабатывается снимки у нас и у них, хотя бы в минутах
          и как по вашему может человек в анб сша, может в 10 раз(например) быстрее анализировать снимки, чем у нас
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:43
    Завершена сборка «пакета» ракеты «Союз-2.1б» под запуск спутников «Аист-2Т»

    Скрестим пальцы на удачу.