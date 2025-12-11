Завершена сборка «пакета» ракеты «Союз-2.1б» под запуск спутников «Аист-2Т»
На космодроме «Восточный» завершены работы по сборке «пакета» ракеты-носителя «Союз-2.1б» под запуск спутников для стереоскопической съемки поверхности Земли «Аист-2Т» и иных космических аппаратов. Собранные в «пакет» блоки готовы к проведению пневмоиспытаний двигательных установок и автономным испытаниям системы измерения ракеты.
«Пакет» состоит из центрального и боковых блоков. В процессе сборки на стапель укладывается центральный блок (вторая ступень), после чего к нему по очереди крепятся четыре боковых блока (первая ступень). После сборки пакет стыкуется с третьей ступенью и головным обтекателем, в котором находится разгонный блок и полезный груз. После этого последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты.
После старта «Союза» одновременно включаются первая и вторая ступени, примерно на третьей минуте полета отделяется первая ступень. Вторая ступень при этом продолжает работать. Перед ее отделением включается третья ступень, после чего затем разгонный блок направляет космические аппараты на целевые орбиты.
Спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» предназначены для создания объемной модели нашей планеты. Аппарат разработан Самарским государственным аэрокосмическим университетом и отличается от предыдущей модификации «2Д» наличием двух боковых карманов, в которых размещаются стереоскопы.
