Путин: к 2036 году уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов

К 2036 году уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов. И для этого есть все предпосылки.Такую тему поднял на совещании по вопросам экономики президент РФ Владимир Путин.По его мнению, уровень бедности в нашей стране уже достиг рекордно низкого уровня. Это подтверждают данные статистики, которые привел президент. В 2000 году доход ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона жителей России, или 29 процентов населения. К прошлому году данный показатель снизился до отметки 7,2%, то есть к категории бедных теперь можно отнести только десять миллионов россиян.Путин отмечает, что наша страна уверенно движется к ориентиру, намеченному на конец его президентского срока – на 2030 год. К этому времени уровень бедности в России не должен превышать семи процентов, а к 2036 году он, согласно прогнозам, опустится ниже 5%.Президент также коснулся вопроса пенсий. Он напомнил о своем указе, принятом в мае 2024 года, где говорилось, что размер пенсионных выплат не должен отставать от уровня инфляции в стране. Поэтому пенсии по старости будут проиндексированы с начала следующего года на 7,6 процента, то есть выше инфляционных ожиданий.Глава государства также анонсировал дополнительные выплаты для семей с двумя и более детьми, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.При этом Путин отметил, что для обеспечения этих и других социальных программ необходимыми средствами следует активно бороться с «теневым» сектором экономики и случаями уклонения от уплаты налогов.