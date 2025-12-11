Коломойский: пистолет для покушения на Миндича был передан посольством Украины

Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ходе очередного заседания суда, в ходе которого рассматривается уголовное дело против него, поделился новой порцией информации о неудавшемся покушении на сбежавшего в Израиль соратника Зеленского Миндича.

Коломойский* заявил, что человек, собиравшийся убить Миндича, получил оружие для покушения в украинском посольстве в Израиле. По словам Коломойского*, это был пистолет Макарова с глушителем. При этом в качестве исполнителей покушения на Миндича Киев выбрал не профессионалов, а завербованных граждан Украины, обратившихся в посольство своей страны в Израиле по вопросу, связанному с оформлением каких-то документов.



Олигарх также уточнил, что посол Украины в Израиле не может не владеть всеми подробностями неудавшегося покушения, а расследование инцидента ведется израильской службой внутренней безопасности, поэтому местная полиция не располагает необходимой информацией.

Ранее сообщалось, что представители израильской полиции отрицают факт покушения на бывшего бизнес-партнера Зеленского. Однако при этом высказывается версия, что злоумышленники попросту ошиблись адресом и перепутали расположенные по соседству дома Миндича и Коломойского*. Проникнув в дом Коломойского*, преступники напали на горничную украинского олигарха и ранили ее ножом. Израильская полиция по какой-то причине не связала нападение на домработницу Коломойского* с попыткой покушения на Миндича.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 17:17
    ❝ Злоумышленники попросту ошиблись адресом и перепутали расположенные по соседству дома Миндича и Коломойского*. Проникнув в дом Коломойского*, преступники напали на горничную украинского олигарха и ранили ее ножом ❞ —

    — Просто горничная была очень похожа на Миндича ...
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 17:37
      Пять баллов!
      Текст короткий
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Просто горничная была очень похожа на Миндича ...

      Жабу с гадюкой перепутали. У 404-х и такое бывает.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:02
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 17:17

      hi Просто горничная была очень похожа на Миндича и посольство в Израиле по ошибке перепутало какие-то документы с пистолетом Макарова, а в итоге исполнитель перепутал дом покушения и заменил оружие убийства, пистолет с глушителем на кухонный нож, что в итоге и спасло Карлсона ( Миндича ).
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 17:20
    Как то все у них "топорно" получается, точнее не получается.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 17:36
      Цитата: AK-1945
      Как то все у них "топорно" получается, точнее не получается.

      завербованных граждан Украины, обратившихся в посольство своей страны в Израиле по вопросу, связанному с оформлением каких-то документов.
  3. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 17:22
    это был пистолет Макарова с глушителем

    А разве на ПМ глушитель можно навинтить ?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:26
      Спец.модификация. На обычный нет.
    2. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 17:30
      hi
      Ну как спец.изделие есть экземпляры...но точно, не армейский вариант... smile
      При этом в качестве исполнителей покушения на Миндича Киев выбрал не профессионалов, а завербованных граждан Украины, обратившихся в посольство своей страны в Израиле по вопросу, связанному с оформлением каких-то документов.

      Меня вот этот абзац, очень повеселил... laughing
    3. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 17:51
      Цитата: cpls22
      А разве на ПМ глушитель можно навинтить ?

      Судя по всему и они не смогли. Потому "ранили ножом". request
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 17:29
    Обыкновенное еврейское надувательство.Больше-ничего
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 17:36
    Миндич должен торопится чтобы Израиль его выдал США для допросов в ФБР а затем НАБУ
    И все без утайки рассказать
    Дадут лет 10 как Лазоренко и если повезет отсидит в американской тюрьме с видом на гражданство
    В противном случае грохнут не из Макарова, так из ТТ
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 17:54
    Какой Миндич? Какой Коломойский? Это было чётко спланированный террористический акт против горничной.. .Хотя горничная могла быть переодетым Миндичем. . . request