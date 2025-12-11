Коломойский: пистолет для покушения на Миндича был передан посольством Украины
Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в ходе очередного заседания суда, в ходе которого рассматривается уголовное дело против него, поделился новой порцией информации о неудавшемся покушении на сбежавшего в Израиль соратника Зеленского Миндича.
Коломойский* заявил, что человек, собиравшийся убить Миндича, получил оружие для покушения в украинском посольстве в Израиле. По словам Коломойского*, это был пистолет Макарова с глушителем. При этом в качестве исполнителей покушения на Миндича Киев выбрал не профессионалов, а завербованных граждан Украины, обратившихся в посольство своей страны в Израиле по вопросу, связанному с оформлением каких-то документов.
Олигарх также уточнил, что посол Украины в Израиле не может не владеть всеми подробностями неудавшегося покушения, а расследование инцидента ведется израильской службой внутренней безопасности, поэтому местная полиция не располагает необходимой информацией.
Ранее сообщалось, что представители израильской полиции отрицают факт покушения на бывшего бизнес-партнера Зеленского. Однако при этом высказывается версия, что злоумышленники попросту ошиблись адресом и перепутали расположенные по соседству дома Миндича и Коломойского*. Проникнув в дом Коломойского*, преступники напали на горничную украинского олигарха и ранили ее ножом. Израильская полиция по какой-то причине не связала нападение на домработницу Коломойского* с попыткой покушения на Миндича.
