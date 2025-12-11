Иностранные наёмники не хотят идти в штурмовики, но приказ Сырского уже вышел
2 8749
Решение ликвидировать так называемый Иностранный легион ВСУ привело к множественным отказам иностранных наемников продлевать контракты. Не хотят иностранцы служить в штурмовых войсках. Об этом сообщают украинские ресурсы.
В ВСУ отмечаются множественные отказы иностранных наемников продлевать контракты, а также расторжение ранее подписанных. Причина — объявленная ликвидация «Иностранного легиона» с переводом боевиков в штурмовые войска. Одновременно принято решение о переводе в штурмовики всех возвратившихся после самовольного оставления части украинских военнослужащих. Теперь у них нет выбора, даже в случае, если командование обычных бригад направят запрос.
Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СЗЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).
Как пишут украинские паблики, Сырский хочет по максимуму насытить личным составом именно штурмовые войска, которые выступают в качестве его личной гвардии. Соответствующий приказ Генштаба о переводе наемников и дезертиров в штурмовики уже вышел.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация