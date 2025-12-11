Иностранные наёмники не хотят идти в штурмовики, но приказ Сырского уже вышел

Решение ликвидировать так называемый Иностранный легион ВСУ привело к множественным отказам иностранных наемников продлевать контракты. Не хотят иностранцы служить в штурмовых войсках. Об этом сообщают украинские ресурсы.

В ВСУ отмечаются множественные отказы иностранных наемников продлевать контракты, а также расторжение ранее подписанных. Причина — объявленная ликвидация «Иностранного легиона» с переводом боевиков в штурмовые войска. Одновременно принято решение о переводе в штурмовики всех возвратившихся после самовольного оставления части украинских военнослужащих. Теперь у них нет выбора, даже в случае, если командование обычных бригад направят запрос.



Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СЗЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).


Как пишут украинские паблики, Сырский хочет по максимуму насытить личным составом именно штурмовые войска, которые выступают в качестве его личной гвардии. Соответствующий приказ Генштаба о переводе наемников и дезертиров в штурмовики уже вышел.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:30
    Всех на ,,мясо,,под фабы и ,,солнцепеки,,чтоб загар не сходил.))
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:35
      Дукаты надо отрабатывать. Тут вам не здесь
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Лимон
      Всех на ,,мясо,,под фабы и ,,солнцепеки,,чтоб загар не сходил.))

      Все ссутся. Мы твой недуг в подвиг определим. Мы тебя в десантные войска отправим. Там ты ещё и сратся начнёшь. (ДМБ)
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 17:54
    Хороший наёмник - это мёртвый наёмник.
    Помню в 2022 в Мариуполе взяли британского наёмника. Суд ДНР приговорил его к вышке. А потом его с помпой наши "миротворцы" вернули бритам.
    С этого и пошло. А вот если бы его под камеру повесили на площади, то сегодня на украине было бы в разы или даже на порядки меньше наёмников.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 18:02
    Сырский хочет по максимуму насытить личным составом именно штурмовые войска, которые выступают в качестве его личной гвардии.

    Личная гвардия из дезертиров? Это новое слово в журналистике...Респект новаторам...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:04
    И чего они шебуршатся то? Они все будут обороняющимися, со всеми вытекающими последствиями... soldier
  5. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -1
    Сегодня, 18:05
    Сырский хочет по максимуму насытить личным составом именно штурмовые войска, которые выступают в качестве его личной гвардии. Соответствующий приказ Генштаба о переводе наемников и дезертиров
    Хороша гвардия, наемники и дезертиры)) Пьер Камбронн в гробу перевернулся)
  6. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 18:09
    Сырку нужно мясо. Генерал 200 должен отрабатывать свою прозвище.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:12
    Иностранные наёмники не хотят идти в штурмовики, но приказ Сырского уже вышел

    Такие смешные! laughing
    Они правда думали что им денег заплатят за убийство русских?
    Те деньги распилены-растащены, а дело наёмника сдохнуть за это! fellow laughing