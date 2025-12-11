Иностранные наёмники не хотят идти в штурмовики, но приказ Сырского уже вышел

Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СЗЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).

Решение ликвидировать так называемый Иностранный легион ВСУ привело к множественным отказам иностранных наемников продлевать контракты. Не хотят иностранцы служить в штурмовых войсках. Об этом сообщают украинские ресурсы.В ВСУ отмечаются множественные отказы иностранных наемников продлевать контракты, а также расторжение ранее подписанных. Причина — объявленная ликвидация «Иностранного легиона» с переводом боевиков в штурмовые войска. Одновременно принято решение о переводе в штурмовики всех возвратившихся после самовольного оставления части украинских военнослужащих. Теперь у них нет выбора, даже в случае, если командование обычных бригад направят запрос.Как пишут украинские паблики, Сырский хочет по максимуму насытить личным составом именно штурмовые войска, которые выступают в качестве его личной гвардии. Соответствующий приказ Генштаба о переводе наемников и дезертиров в штурмовики уже вышел.