Нас беспокоит законность этого. Правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд.

Британия вслед за Францией отказалась выдать размещенные на ее территории замороженные российские активы для кредита киевскому клоуну. Об этом сообщает Financial Times.Пока Стармер с Макроном горячо поддерживают «экспроприацию» российских активов в Европе для помощи Украине, французские и британские банки отказываются участвовать в этой афере. Французы заявили, что у них какие-то свои обязательства, которые они не могут нарушить, а британские прямо заявили, что боятся ответных шагов России, а правительство Соединенного королевства только требует деньги, не предлагая никакой компенсации.Как заявил один из британских банкиров, ни у кого нет сомнения, что Украина не сможет рассчитаться по выданному кредиту, а изымать деньги, которые британское правительство считает своими, а российское — нет, очень рискованно. Это и репутационные риски, и угроза падения всей финансовой системы Европы.Вот и Бельгия, являющаяся основным хранителем замороженных российских активов, тоже считает, что в любом случае Россия вернется за своими деньгами, так или иначе. Поэтому отвечает отказом на попытки Евросоюза изъять средства.