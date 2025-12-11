Вслед за французскими банками отдавать Киеву активы РФ отказались британские

1 876 16
Британия вслед за Францией отказалась выдать размещенные на ее территории замороженные российские активы для кредита киевскому клоуну. Об этом сообщает Financial Times.

Пока Стармер с Макроном горячо поддерживают «экспроприацию» российских активов в Европе для помощи Украине, французские и британские банки отказываются участвовать в этой афере. Французы заявили, что у них какие-то свои обязательства, которые они не могут нарушить, а британские прямо заявили, что боятся ответных шагов России, а правительство Соединенного королевства только требует деньги, не предлагая никакой компенсации.



Нас беспокоит законность этого. Правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд.


Как заявил один из британских банкиров, ни у кого нет сомнения, что Украина не сможет рассчитаться по выданному кредиту, а изымать деньги, которые британское правительство считает своими, а российское — нет, очень рискованно. Это и репутационные риски, и угроза падения всей финансовой системы Европы.

Вот и Бельгия, являющаяся основным хранителем замороженных российских активов, тоже считает, что в любом случае Россия вернется за своими деньгами, так или иначе. Поэтому отвечает отказом на попытки Евросоюза изъять средства.
