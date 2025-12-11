Вслед за французскими банками отдавать Киеву активы РФ отказались британские
Британия вслед за Францией отказалась выдать размещенные на ее территории замороженные российские активы для кредита киевскому клоуну. Об этом сообщает Financial Times.
Пока Стармер с Макроном горячо поддерживают «экспроприацию» российских активов в Европе для помощи Украине, французские и британские банки отказываются участвовать в этой афере. Французы заявили, что у них какие-то свои обязательства, которые они не могут нарушить, а британские прямо заявили, что боятся ответных шагов России, а правительство Соединенного королевства только требует деньги, не предлагая никакой компенсации.
Как заявил один из британских банкиров, ни у кого нет сомнения, что Украина не сможет рассчитаться по выданному кредиту, а изымать деньги, которые британское правительство считает своими, а российское — нет, очень рискованно. Это и репутационные риски, и угроза падения всей финансовой системы Европы.
Вот и Бельгия, являющаяся основным хранителем замороженных российских активов, тоже считает, что в любом случае Россия вернется за своими деньгами, так или иначе. Поэтому отвечает отказом на попытки Евросоюза изъять средства.
Информация