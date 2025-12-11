Путин поблагодарил бойцов и командиров за освобождение Северска
430
Российские войска взяли город Северск и продолжают наступление на Славянск. Об этом Верховному Главнокомандующему доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Владимир Путин провел очередное совещание с командным составом ВС РФ и группировки войск «Южная», на этот раз из Кремля по видеосвязи. Основным докладчиком выступил Валерий Герасимов, который подтвердил ранее появившуюся информацию об освобождении Северска. По словам генерала, подразделения 3-й армии после освобождения города продолжают наступления в сторону Славянска.
Путин поблагодарил военных, заявив, что те сдержали слово, взяв Северск до 15 декабря. По его словам, планы противника затянуть сопротивление в городе были сорваны. Президент поручил командующим группировками действовать в соответствии с намеченными планами.
Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу.
Также Герасимов доложил о ситуации на других направлениях: основные усилия бойцы «Севера» ведут по расширению зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях; в районе Купянска освобождены Кучеровка и Куриловка; бои в южной части Константиновки; в Димитрове (Мирнограде) освобождена южная часть, бои идут в центре, на севере; уличные бои в Гуляйполе; бойцы «Востока» ВС РФ ведут наступление на юге Днепропетровской области.
