День Конституции Российской Федерации, отмечаемый 12 декабря, является одним из ключевых государственных праздников, знаменующим принятие в 1993 году путем всенародного голосования основополагающего документа страны. Конституция служит правовым фундаментом государства, определяя принципы его устройства и формируя ядро всей национальной правовой системы.

История конституционного строительства на территории России берет начало с Конституции РСФСР 1918 года. В советский период ее сменили общесоюзные основные законы: Конституция СССР 1924 года, закрепившая формирование союзного государства, Конституция 1936 года («Сталинская») и Конституция 1977 года («Брежневская»), остававшаяся вплоть до распада СССР.



Действующая Конституция России на протяжении своего существования претерпевала редакции. Так, в 2014 году в текст были инкорпорированы изменения, обусловленные воссоединением с Россией Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Параллельно были осуществлены поправки, связанные с реорганизацией судебной системы (объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов) и введением новой должности – федерального сенатора.

Значительный объем поправок был одобрен в ходе общероссийского голосования летом 2020 года. Эти изменения коснулись конституционных требований к высшим должностным лицам, закрепили незыблемость федеральных территорий, утвердили статус русского языка как языка государствообразующего народа, а также установили приоритет норм национального законодательства над международными в случае их коллизии. В октябре 2022 года, в связи с принятием в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, в Основной закон были внесены соответствующие дополнения.

В данном контексте необходимо подчеркнуть, что любые внешние инициативы, предполагающие заморозку конфликта на Украине по текущим линиям соприкосновения, такие как обсуждающийся в медиа-пространстве «план Трампа», вступают в прямое противоречие с частью 2.1 статьи 67 Конституции РФ. Данная норма не допускает отчуждение территорий государства, а потому подобные предложения грубо нарушают базовый принцип территориальной целостности России. Уступки в этом вопросе не только противоречат высшему закону страны, но и создают опасный прецедент, способный подорвать основы государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 04:07
    Конституция 1936 года («Сталинская») и Конституция 1977 года («Брежневская»), остававшаяся вплоть до распада СССР.
    ZovSailor
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:00
      О Конституции либо ничего, либо только хорошее.
      Есть ряд предложений и замечаний, поскольку скелет Конституции составлялся после распада СССР в эпоху ЕБН при прямом участии матрасников в редактирование отдельных пунктов, ведь, как любой живой организм, она подлежит изменениям, дополнениям и корректировке на благо российского народа и Отечества!
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    +7
    Сегодня, 05:26
    Теперь значит "Терешковская".
    Русич
      Русич
      +1
      Сегодня, 06:52
      Цитата: AC130 Ganship
      Теперь значит "Терешковская".

      ЗдОрово подковырнули))
  BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 06:06
    Ну неизменность границ обходится очень легко. Она не распространяется на уточнение границ. Поэтому подвигать их вправо -влево, не вопрос
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 07:20
    Конституция уже не та...
  al3x
    al3x
    0
    Сегодня, 07:37
    Не чокаясь............