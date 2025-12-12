День Конституции Российской Федерации и противоречащий ей план Трампа
День Конституции Российской Федерации, отмечаемый 12 декабря, является одним из ключевых государственных праздников, знаменующим принятие в 1993 году путем всенародного голосования основополагающего документа страны. Конституция служит правовым фундаментом государства, определяя принципы его устройства и формируя ядро всей национальной правовой системы.
История конституционного строительства на территории России берет начало с Конституции РСФСР 1918 года. В советский период ее сменили общесоюзные основные законы: Конституция СССР 1924 года, закрепившая формирование союзного государства, Конституция 1936 года («Сталинская») и Конституция 1977 года («Брежневская»), остававшаяся вплоть до распада СССР.
Действующая Конституция России на протяжении своего существования претерпевала редакции. Так, в 2014 году в текст были инкорпорированы изменения, обусловленные воссоединением с Россией Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Параллельно были осуществлены поправки, связанные с реорганизацией судебной системы (объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов) и введением новой должности – федерального сенатора.
Значительный объем поправок был одобрен в ходе общероссийского голосования летом 2020 года. Эти изменения коснулись конституционных требований к высшим должностным лицам, закрепили незыблемость федеральных территорий, утвердили статус русского языка как языка государствообразующего народа, а также установили приоритет норм национального законодательства над международными в случае их коллизии. В октябре 2022 года, в связи с принятием в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, в Основной закон были внесены соответствующие дополнения.
В данном контексте необходимо подчеркнуть, что любые внешние инициативы, предполагающие заморозку конфликта на Украине по текущим линиям соприкосновения, такие как обсуждающийся в медиа-пространстве «план Трампа», вступают в прямое противоречие с частью 2.1 статьи 67 Конституции РФ. Данная норма не допускает отчуждение территорий государства, а потому подобные предложения грубо нарушают базовый принцип территориальной целостности России. Уступки в этом вопросе не только противоречат высшему закону страны, но и создают опасный прецедент, способный подорвать основы государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
